Những cách trị ho cho trẻ không cần dùng thuốc đơn giản tại nhà

Ho là biểu hiện của cơ thể của bé phản ứng lại những yếu tố tác động từ môi trường bên ngoài và ngăn chặn sự nhập xâm của dị vật hoặc tham gia vào việc tống xuất dịch tiết. Dưới đây là những nguyên nhân khiến trẻ bị lo mà các bố mẹ nên lưu ý:

Có rất nhiều cách trị ho cho trẻ không cần dùng thuốc theo mẹo dân gian. Những bài thuốc này đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bé. Vậy đó là những bài thuốc gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Dưới đây là những cách trị ho cho bé mà không cần dùng thuốc.

Nếu trẻ bị ho kéo dài mà không có dấu hiệu nào đặc biệt như sốt, chảy mũi, không phải do thời tiết thì có khả năng trẻ đã nuốt phải đồ vật nhỏ trong cổ họng hoặc phổi. Lúc này bạn nên cho trẻ đi khám để bác sĩ kịp thời lấy dị vật trong cơ thể bé ra nếu không sẽ bị nhiễm trùng đường hô hấp.

Nếu trẻ có hiện tượng đau lưng, sốt, sổ mũi, khàn giọng thì bé đã bị trẻ bị ho do virus xâm nhập vào đường hô hấp của trẻ. Loại virus này khiến phế quản của trẻ bị nhiễm trùng và nó thường xuất hiện khi thời tiết trở lạnh.

Khi trẻ bị ho do cảm lạnh thì bạn không cần lo lắng quá nhiều vì đây là một triệu chứng phổ biến ở mọi đứa trẻ. Tuy nhiên, để biết trẻ có bị ho do cảm lạnh hay không bạn cần để ý những biểu hiện sau: Hắt hơi, sổ mũi, nhiệt độ trong cơ thể của bé tăng cao, nóng sốt, ho có đờm, hơi thở nhanh.

Môi trường sống của bé bị ô nhiễm làm cho chất độc hại, vi khuẩn xâm nhập qua hệ thống làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Nếu trẻ bị ho do thay đổi thất thường thì bé sẽ có các biểu hiện sau: Ho thành cơn, ho có đờm, không bị sốt, trẻ quấy khóc, mệt mỏi, chán ăn và sụt cân.

Khi thời tiết thay đổi thất thường, quá nóng hoặc quá lạnh cũng là nguyên nhân làm cho trẻ bị bệnh. Khi trẻ còn nhỏ, cơ thể của trẻ chưa hoàn thiện các chức năng, sức đề kháng còn thiếu nên không có khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh do sự thay đổi của thời tiết. Vì thế, bố mẹ cần chăm sóc cho bé thật kỹ để tránh cho trẻ tránh nhiễm bệnh.

Cách trị ho cho trẻ bằng gừng

Trị ho bằng gừng là một trong những cách trị ho cho trẻ em tại nhà đơn giản, tiết kiệm chi phí mà không cần sự trợ giúp của thuốc. Với những bé bị ho do những cơn cảm cúm, cảm lạnh đều có thể sử dụng nước gừng để giảm các triệu chứng khó chịu của bệnh cảm.

Cách trị ho cho trẻ bằng gừng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: Bạn chuẩn bị một chủ gừng và gọt vỏ, giã nhuyễn gừng. Sau đó, bạn chuẩn bị nấu gừng trong khoảng 500ml. Bạn nấu trong 10 phút là tắt bếp. Bạn nên cho bé uống nước gừng vào buổi sáng thì tốt cho bé hơn.

Cách trị ho cho trẻ bằng mật ong

Trong mật ong có chứa nhiều dưỡng chất cần thiết để làm dịu các cơn ho, giảm cảm giác đau rát ở họng.Bên cạnh đó, mật ong còn có tác dụng kháng khuẩn, tiêu diệt các loại vi khuẩn gây nhiễm trùng. Mật ong được biết đến với tác dụng chữa ho hiệu quả. Bạn có thể kết hợp mật ong với nhiều nguyên liệu thiên nhiên khác cho bé dễ uống.

Trị ho bằng mật ong và chanh: Rửa sạch chanh, pha một ít muối và nước rồi đun sôi để nguội. Ngâm khoảng 30 phút rồi vớt chanh ra để khô, cắt từng miếng mỏng. Đổ một ít đường vào lọ, cho đến hết chanh, sau đó đổ mật ong vào và đậy khoảng 3 tháng là dùng được. Bạn cho bé uống hỗn hợp này vào mỗi buổi sáng cùng với một cốc nước ấm, ngay sau khi ngủ dậy.

Cách trị ho cho trẻ bằng mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị ho bằng mật ong và quất : Chuẩn bị khoảng 3 quả quất xanh rửa sạch. Thái đôi quả quất sau đó để mật ong vào và trộn đều cho thấm. Bạn đem hỗn hợp mật ong và chanh đi hấp khoảng 15 phút cho đến khi hỗn hợp đặc sánh.

Cách tri ho cho bé bằng lá hẹ

Lá hẹ là thực phẩm rẻ tiền nhưng chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như vitamin A,C và các khoáng chất như magie, canxi, photpho. Các chất này giúp cơ thể của bé có sức chống đỡ với các tác nhân gây ho, làm giảm tổn thương viêm, sưng niêm mạc ở cổ họng. Chúng hoạt động tương tự như một chất kháng sinh, có tác dụng gây ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh mà không có tác dụng phụ nào kèm theo.

Trị ho cho trẻ bằng lá hẹ - Ảnh minh họa: Internet

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Bạn nhặt bỏ những lá hẹ úa hoặc bị sâu rồi đem rửa sạch với nước. Sau đó để lá hẹ cho thật ráo rồi cắt lá hẹ nhỏ từng khúc, xay sinh tốt cho nhuyễn là có thể cho bé uống được. Bạn có thể cho bé uống 2-3 lần trong ngày.

Trẻ bị ho thường cảm thấy khó chịu và quấy khóc, để hạn chế tình trạng này bạn phải lựa chọn những phương pháp điều trị thích hợp cho bé. Với những cách trị ho cho trẻ không cần dùng thuốc như trên, hy vọng bạn sẽ có thêm những kiến thức để chăm sóc bé yêu luôn khỏe mạnh.