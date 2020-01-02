Cách dùng lá bạc hà trị ho cho trẻ vô cùng hữu hiệu mà mẹ không nên bỏ qua

Vì sao có thể dùng lá bạc hà trị ho cho bé? Bạc hà là loại thảo mộc có vị cay và nóng, mùi thơm dịu nhẹ và the mát, chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và dồi dào lượng vitamin B, canxi và kali. Đây là những thành phần quan trọng giúp tăng cường sức đề kháng, nâng cao hệ thống miễn dịch cho cơ thể. Ngoài ra, bạc hà còn chứa menthol là chất giúp tiêu đờm, thông mũi và họng rất tốt.

Là một loại thảo mộc phổ biến và được nhiều người ưa chuộng bởi hương thơm dễ chịu, lá bạc hà còn được biết đến như một vị thuốc rất tốt trong chữa trị nhiều căn bệnh. Đặc biệt, đối với trẻ em, bạc là là bí quyết trị ho rất hiệu quả và an toàn. Mẹ hãy xem ngay cách dùng lá bạc hà trị ho cho trẻ dưới đây.

Có rất nhiều cách dùng lá bạc hà trị ho đơn giản, mẹ có thể tham khảo các gợi ý sau:

Trong Đông Y, bạc hà là vị thuốc có tính mát, an toàn, không chứa các chất độc có hại, giúp cơ thể tán phong nhiệt nên được sử dụng trong nhiều bài thuốc liên quan đến cảm cúm như: hắt hơi, nhức đầu, sổ mũi, ngạt mũi, ho. Vì vậy, bạc hà trị ho cho trẻ hữu hiệu, được nhiều người lựa chọn cho trẻ, hiệu quả và không để lại tác dụng phụ.

Cách trị ho bằng lá bạc hà tươi đơn giản

Để giảm tình trạng ho khan, ho đờm ở trẻ, mẹ chỉ cần sử dụng một nắm lá bạc hà tươi, làm sạch sau đó giã nhuyễn, chắt lấy nước để cho bé uống hàng ngày. Một cách khác mẹ có thể áp dụng đó là hãm lá bạc hà tươi thành trà và sử dụng như nước uống cho bé. Với cách này, cơn ho của bé sẽ dần dần biến mất, ngoài ra, các triệu chứng như cảm lạnh cũng sẽ thuyên giảm dần do công dụng giải cảm của lá bạc hà.

Hãm lá bạc hà tươi thành trà và cho bé uống - Ảnh minh họa: Internet.

Trị ho bằng bạc hà và mật ong

Nếu như lá bạc hà là thảo mộc giúp giảm các triệu chứng liên quan đến ho thì mật ong là “liều thuốc” giúp làm dịu các tổn thương ở vùng họng, từ đó, tình trạng ho của bé sẽ giảm bớt. Mật ong còn giúp cơ thể bé ấm lên, tăng cường khả năng đề kháng, chống lại các triệu chứng bệnh cảm cúm. Vì thế, cũng tương tự như lá bạc hà, mật ong cũng là nguyên liệu không thể thiếu trong các bài thuốc dân gian trị ho.

Lá bạc hà và mật ong tạo nên công thức trị ho cho bé rất tốt - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm lá bạc hà trị ho cùng mật ong khá đơn giản, mẹ chỉ cần xay nhuyễn 1 nắm bạc hà nhỏ với mật ong nguyên chất sau đó mang hấp cách thủy. Mẹ cho bé uống ngày khoảng 2-3 lần cho đến khi bé hết ho. Công thức này có vị ngọt và thơm của mật ong, mùi hương dễ chịu và the mát của bạc hà nên các bé thường rất thích, mẹ có thể tận dụng để chữa bệnh cho bé.

Trị ho bằng siro bạc hà

Để thực hiện công thức này, bạn cần chuẩn bị một ít lá bạc hà tươi, đường phèn, chanh tươi. Trong bài thuốc này, ngoài lá bạc hà trị ho cho trẻ, thì chanh cũng là nguyên liệu sát khuẩn họng rất tốt.

Siro bạc là trị ho cho bé nhanh chóng, hữu hiệu - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: Nấu đường phèn cùng với nước đến khi sôi thì cho lá bạc hà vào đun cùng. Mẹ vắt nước cốt chanh ra và cho vào nồi, nấu đến khi nước đặc lại. Đây là dạng siro, mẹ có thể bảo quản trong lọ thủy tinh và cho bé dùng dần.

Tuy nhiên, mẹ lưu ý nên cho ít nước cốt chanh. Vì lượng axit trong chanh khá nhiều nên nếu cho nhiều sẽ dễ gây rát họng.

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Mẹ lưu ý nên cho ít nước cốt chanh - Ảnh minh họa: Internet.

Bài thuốc Đông y trị ho cho bé từ bạc hà

Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm: 5g lá bạc hà tươi, 10g hoa cúc, 10g hạt quan âm, 7g kinh giới, 15g kim ngân. Lá bạc hà mẹ nên rửa sạch và vẩy ráo nước trước khi sắc thuốc.

Bạc hà kết hợp với một số vị thuốc Đông y để trị cho cho bé - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm bài thuốc này rất đơn giản, mẹ chỉ cần cho bạc hà sắc với các nguyên liệu đã chuẩn bị. Sau khi sắc xong, mẹ để thuốc nguội bớt rồi cho bé uống. Bài thuốc này không những giúp bé giảm ho mà còn giảm các triệu chứng cảm cúm rất hiệu quả.

Trên đây là một số cách dùng lá bạc hà trị ho cho trẻ đơn giản và dễ áp dụng. Mẹ có thể tham khảo để sử dụng cho bé. Tuy nhiên, cách tốt nhất là mẹ hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi áp dụng để đảm bảo an toàn tối đa cho bé.