Trị ho bằng hoa đu đủ đực – Mẹo hay trị ho đơn giản mà hiệu quả cho trẻ

Loại hoa này cũng khá hiếm, vì đu đủ đực không được trồng do không kết trái. Phần lớn, cây đu đủ đực mọc hoang ở ven đường hoặc mọc trên các sườn đồi. Hàng năm, vào khoảng tháng 5 đến tháng 10, cây đu đủ đực sẽ ra hoa, lúc này sẽ tiến hành hái phần hoa để làm thuốc. Sau khi hái về hoa đu đủ đực cần được phơi trong nắng nhẹ cho đến khi khô hẳn, cất giữ để dùng dần làm thuốc.

Theo các phân tích của y học hiện đại, hoa đu đủ đực giàu hoạt chất chống lão hóa, beta- carotene, axit gallic, phenol... tiêu diệt vi khuẩn gây cảm cúm, giúp bảo vệ tế bào, hỗ trợ ngăn ngừa máu nhiễm mỡ và sự lão hóa sớm. Bên cạnh đó, vị thuốc quý này còn chứa nhiều loại vitamin như A, C, E cùng chiết xuất papain tốt cho hệ tiêu hóa, tăng cường sự trao đổi chất, giúp cơ thể hồi phục nhanh chóng.

Hoa đu đủ đực có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Các mẹ có thể áp dụng một số cách trị ho bằng hoa đu đủ đực sau đây:

Trẻ bị ho thông thường: 10-12g hoa đu đủ đực, trộn với đường trắng hoặc mật ong, hấp cơm trong 15-20 phút. Sau đó, mang nghiền nát, cho trẻ uống 2-3 lần trong ngày với nước đun sôi để nguội. Uống liên tục trong 3 ngày. Lưu ý, bạn nên chọn hoa đu đủ đực mới nở sẽ có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, nhanh chóng trị khỏi cơn ho cho bé. Đây cũng là bài thuốc chữa ho có đờm bằng hoa đu đủ đực nhanh chóng, giúp thông họng, bé yêu cảm thấy thoải mái và dễ chịu, không bị ngừng thở khi ngủ.

Chữa ho kèm theo mất tiếng: Hoa đu đủ đực 15g, lá hẹ 15g, hạt chanh 10g. Tất cả các nguyên liệu này cần phải đảm bảo còn tươi, sau đó nghiền nát và hòa với 20ml nước, thêm chút mật hoặc đường kính trộn đều cho bé dễ uống. Bạn hãy cho bé uống 3 lần/ngày. Dùng trong khoảng 3-5 ngày, bé sẽ hết ho và tiếng sẽ trở lại bình thường.

Chữa ho do viêm họng: Sức đề kháng của trẻ em rất yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus tấn công gây nên các bệnh về đường hô hấp như viêm họng, viêm phổi, ho... Để chữa trị hiệu quả các chứng bệnh này, các mẹ hãy dùng hoa đu đủ đực 15g, củ mạch môn, xạ can, lá húng chanh mỗi vị 10g, rửa sạch các nguyên liệu và để ráo, sau đó cho tất cả vào một cái bát, thêm chút muối và hấp lên, tiếp theo nghiền nát, cho bé ngậm và nuốt nước dần dần. Bài thuốc này sẽ nhanh chóng làm dịu cổ họng, giảm đau rát do viêm họng. Một ngày bé ngậm 2-3 lần.

Uống hoa đu đủ ngâm mật ong trị ho cho bé hiệu quả

Chữa ho gà bằng hoa đu đủ đực: Đối với chứng ho gà, bạn hãy chuẩn bị 20g hoa đu đủ, 20g vỏ quýt, 12g bách lộ, 12g phèn phi, 1 muỗng mật ong nguyên chất. Sau đó, nghiền nhuyễn tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị, tiếp theo cho mật ong vào trộn đều. Bạn hãy cho bé sử dụng 2-3 lần/ ngày, sau 3 ngày các triệu chứng ho sẽ bắt đầu thuyên giảm.

Hoa đu đủ đực chữa ho cho bà bầu

Trong thời kỳ mang thai, bà bầu thường hay bị ho. Nguyên nhân là do sự thay đổi nội tiết trong cơ thể làm suy giảm hệ thống miễn dịch, khiến bà bầu dễ bị lây vi khuẩn hoặc virus từ môi trường hay từ những người xung quanh. Bên cạnh đó, thời tiết thay đổi đột ngột cũng góp phần làm cho bà bầu dễ bị ho. Hơn nữa, khi bầu bí, các mẹ cũng dễ bị tăng tiết màng nhầy dẫn đến bị nghẹt mũi, ho, kể cả ho khan và ho có đờm. Nếu tình trạng này không được giải quyết sớm mẹ bầu sẽ dễ bị viêm đường hô hấp trên, ảnh hưởng sức khỏe mẹ và thai nhi.

Mẹ bầu có thể trị ho bằng hoa đu đủ đực

Dùng hoa đu đủ đực chưng mật ong là giải pháp hay giúp mẹ bầu nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này. Bạn hãy lấy 2 thìa mật ong và khoảng 20g hoa đu đủ đực đem đi hấp cách thủy 10 – 15 phút. Đến khi nào hấp xong thì hãy lấy hỗn hợp ra nghiền nhỏ và lọc lấy nước. Mỗi ngày mẹ hãy uống 2-3 lần, sẽ nhanh chóng tiêu đờm và các cơn ho cũng dần biến mất. Tuy nhiên, mẹ bầu chỉ nên dùng trong 3 ngày rồi dừng bởi hoa đu đủ đực có chiết xuất papain sẽ ảnh hưởng đến thai nhi và sức khỏe của em bé trong bụng.

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong có tác dụng gì?

Theo các chuyên gia, ngoài tác dụng bổ phế, trị viêm và trị ho, hoa đu đủ đực ngâm mật ong còn có tác dụng tuyệt vời trong việc hỗ trợ chữa trị tăng đường huyết, phòng chống ung thư, cải thiện các bệnh lý dạ dày…

Cụ thể là:

Phòng chống ung thư

Hoa đu đủ đực chứa một lượng lớn chất chất isothiocyanates - là một trong những dưỡng chất có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh ung thư hiệu quả. Chính vì vậy, việc sử dụng hoa đu đủ chưng mật ong thường xuyên sẽ giúp bảo vệ các tế bào trong cơ thể và hệ tuần hoàn, tiêu diệt tế bào hư hại mà không làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương.

Tác dụng hạ đường huyết

Đường huyết tăng là hiện tượng có quá nhiều đường trong máu, phản ánh sự dư thừa glucose tại các mô của cơ thể. Thông thường, những người bị đường huyết sẽ bị tăng sau khi ăn. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ gây ra hiện tượng đái tháo đường. Sử dụng hoa đu đủ đực ngâm với mật ong sẽ giải quyết hiệu quả tình trạng này, cơ thể sẽ tiết ra đủ lượng insulin phù hợp giúp ổn định đường huyết.

Tác dụng tốt với hệ tiêu hóa

Một trong những tác dụng của hoa đu đủ đực ngâm mật ong là hỗ trợ hoạt động cho hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh. Trong thành phần của hoa đu đủ có chứa các loại vitamin như A, C, E và hoạt chất folate giúp bảo vệ các tế bào và ngăn ngừa cholesterol. Bên cạnh đó, hoa đu đủ đực cũng chứa men papain giúp tiêu hóa tốt và ngăn ngừa táo bón. Vì thế, đây là một vi thuốc vô cùng hiệu quả chữa táo bón cho trẻ em.

Hoa đu đủ đực chữa đau dạ dày rất tốt

Hỗ trợ trị viêm cho đường hô hấp

Hoa đu đủ đực ngâm với mật ong chữa các bệnh liên quan đến viêm họng, rát họng, khản giọng… rất tốt. Uống đều đặn trong 2 – 3 ngày sẽ giúp làm giảm các triệu chứng trên rõ rệt.

Tốt cho bệnh dạ dày

Vì chứa rất nhiều chất chống oxy hóa nên hoa đu đủ ngâm với mật ong có tác dụng tốt làm giảm viêm loét dạ dày và các tác nhân gây viêm hiệu quả. Do đó, mỗi ngày bạn hãy chưng hỗn hợp này lên để uống để giảm nhanh chóng các cơn đau do viêm loét dạ dày gây ra.

Cách ngâm hoa đu đủ với mật ong là bài thuốc trị ho dân gian vô cùng hiệu quả, không chỉ dùng cho trẻ em, mà người lớn, người già chỉ cần kiên trì sử dụng những bài thuốc từ loại hoa này cũng nhanh chóng đẩy lùi được các triệu chứng ho, ngứa rát cổ. Tuy nhiên, nếu bạn đã áp dụng cách trị ho bằng hoa đu đủ đực trong vòng 1 tuần mà bệnh tình không thuyên giảm thì hãy sớm đến bệnh viện để được bác sĩ chẩn đoán và đưa ra cách chữa trị phù hợp.