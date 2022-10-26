Hoa đậu biếc (tên khoa học: Clitoria ternatea) còn được gọi là đậu hoa tím hay bông biếc, đây là một loài cây leo, thân thảo, sống nhiều năm, thường được trồng làm hàng rào hoặc thành giàn hoa. Hoa có màu xanh tím, xanh lam đậm hoặc màu trắng, nhưng phổ biến nhất là màu xanh tím.

Người ta có thể dùng hoa tươi hoặc hoa đã sấy khô của cây đậu biếc để pha với nước sôi và tạo thành một loại trà có màu sắc xanh biếc rất đẹp mắt. Không chỉ có màu sắc đẹp mắt mà tác dụng của trà hoa đậu biếc cũng khiến nhiều người ngày càng yêu thích món đồ uống này.

Loại hoa này được nhiều người ưa chuộng, vì có thể tạo nên những món thức uống lạ mang nhiều màu sắc hấp dẫn: xanh biếc, tim tím, hồng hồng… ở các quán trà sữa. Nhưng không chỉ có công dụng nâng tầm thẩm mỹ cho các món ăn, hoa đậu biếc còn mang lại rất nhiều tác dụng hữu ích mà ít người biết tới.

Tác dụng của trà hoa đậu biếc

Tác dụng của trà hoa đậu biếc rất đa dạng, trong có có một số công dụng cho sức khỏe và sắc đẹp nổi bật như:

1. Ngăn ngừa lão hóa tự nhiên

Trong hoa đậu biếc có chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa tốt cho làn da và mái tóc. Đó là lý mà mà nhiều người - đa số là các chị em khi biết được tác dụng này của trà hoa đậu biếc thì đều yêu thích và chăm chỉ sử dụng loại trà này.

Trà hoa đậu biếc có chữa collagen và elastin là những hoạt chất quan trọng giúp duy trì dự đàn hồi của da, hạn chế các nếp nhăn xuất hiện. Bên cạnh đó, Flavonoid có trong loại trà này cũng có khả năng làm tăng collagen giúp da có độ đàn hồi cao hơn.

Thường xuyên uống trà hoa đậu biếc sẽ mang lại cho bạn làn da khỏe đẹp!

Chính vì vậy, khi uống trà hoa đậu biếc sẽ giúp ức chế lại quá trình glycation này, nhờ đó có thể ngăn ngừa và làm giảm tình trạng lão hóa da tự nhiên.

Không chỉ vậy, hoạt chất anthocyanin trong trà hoa đậu biếc cũng giúp lưu thông máu ở da đầu, củng cố nang tóc, rất thích hợp cho những ai bị tóc bạc sớm.

2. Tốt cho trí não

Tác dụng của trà hoa đậu biếc mà chị em biết đến nhiều nhất là nó rất tốt cho trí não. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các chất chống oxy hóa có trong hoa đậu biếc giúp tăng cường sức khỏe não bộ, tăng khả năng nhận thức và trí nhớ.

Acetylcholine là một hợp chất có tác dụng đảm bảo hiệu quả giao tiếp giữa các tế bào thần kinh, khi mức độ acetylcholine này suy giảm, bạn sẽ gặp các vấn đề như suy giảm trí nhớ hay các vấn đề liên quan đến não bộ khác. Bằng cách uống trà hoa đậu biếc, bạn có thể bổ sung lượng acetylcholine này.

3. Giảm đau và hạ sốt

Công dụng của trà hoa đậu biếc còn được biết đến như một vị thuốc dân gian có thể giúp giảm đau, hạ sốt một cách tự nhiên. Một thí nghiệm đã được thực hiện và chỉ ra rằng, dùng 200 – 400mg chiết xuất trà hoa đậu biếc có thể giúp giảm nhiệt độ cơ thể xuống đáng kể trong vòng khoảng 5 giờ sau khi uống. Trà hoa đậu biếc giúp các mạch máu dưới da mở rộng, làm máu lưu thông tốt hơn và giúp giảm nhiệt độ cơ thể.

Một ly trà hoa đậu biếc có tác dụng làm hạ nhiệt, giảm đau khi bị sốt!

4. Tốt cho mắt

Tác dụng của trà hoa đậu biếc với mắt cũng rất đáng được lưu ý. Khi bạn thường xuyên uống trà hoa đậu biếc sẽ giúp duy trì một đôi mắt khỏe mạnh. Lý do bởi vì trong hoa đậu biếc có một chất chống oxy hóa tên là proanthocyanidin giúp tăng cường lưu lượng máu đến mao mạch của mắt. Giúp giảm các tình trạng đau, nhức mỏi mắt, tổn thương võng mạc hay mờ mắt.

5. Giúp kiểm soát đường huyết

Bệnh tiểu đường là một bệnh nguy hiểm, dẫn tới nhiều ca tử vong mỗi năm. Bệnh nhân tiểu đường luôn luôn phải kiểm soát đường huyết của mình ở mức ổn định. Trà hoa đậu biếc là một loại đồ uống tốt, giúp ức chế sự hấp thụ glucose thừa từ thực phẩm, giúp hạ lượng glucose trong máu, kiểm soát lượng đường huyết.

6. Hỗ trợ giảm cân

Những ai đang có cân nặng hơi dư thừa hoặc là muốn sở hữu thân hình đẹp hơn thì không thể bỏ qua lợi ích này của hoa đậu biếc. Uống trà hoa đậu biếc giảm cân đang là một trào lưu đang được rất nhiều các chị em ưa chuộng. Đây được coi là loại trà giảm cân mới lạ cho những ai muốn phòng và muốn giảm cân.

Trà hoa đậu biếc cực kỳ thích hợp với chị em nào đang muốn giảm cân, giữ dáng!

Hợp chất EGCG trong hoa đậu biếc giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, làm tăng hiệu quả đốt cháy calo giúp giảm quá trình tích tụ mỡ, từ đó giúp giữ dáng hoặc giảm cân hiệu quả. Trong một nghiên cứu trên Tạp chí Quốc tế về Béo phì và Những rối loạn chuyển hóa liên quan, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà hoa đậu biếc giúp bạn giảm cân bằng cách là ngăn ngừa và cải thiện gan nhiễm mỡ.

7. Tốt cho sức khỏe tim mạch

Các chất chống oxy hóa trong hoa đậu biếc không chỉ có tác dụng phòng chống nhiễm trùng mà còn rất có lợi cho sức khỏe trái tim. Các nghiên cứu cho thấy, uống trà hoa đậu biếc có hiệu quả làm giảm các cholesterol xấu, một trong các yếu tố gây nên bệnh tim mạch. Một nghiên cứu vào năm 2010 cho thấy, chiết xuất từ hoa đậu biếc giúp làm giảm lượng cholesterol trong huyết thanh một cách đáng kể.

8. Giúp an thần, giảm lo âu, stress

Thêm một tác dụng của hoa đậu biếc khiến nhiều người yêu thích đó là giúp giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi. Một ly trà hoa đậu biếc màu tím đẹp mắt sẽ giúp bạn thư thái, dễ chịu sau một ngày làm việc. Trà hoa đậu biếc sẽ giúp bạn an thần, ngủ ngon hơn.

Uống trà hoa đậu biếc thế nào cho đúng?

Tuy rằng trà hoa đậu biếc tốt và có khá nhiều công dụng cho sức khỏe tuy nhiên thì không phải cứ uống càng nhiều càng tốt. Các bác sĩ khuyến cáo người sử dụng chỉ nên dùng với lượng vừa phải, không nên uống liên tục hàng ngày và dài ngày. Khi sử dụng quá nhiều, tác hại của hoa đậu biếc sẽ có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người uống hoặc gây ra các tác dụng phụ không mong muốn.

Khi dùng hoa đậu biếc cần chọn hoa sạch, đảm bảo vệ sinh và an toàn cho sức khỏe!

- Khi sử dụng cũng phải lựa chọn hoa tươi hoặc hoa khô sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh, tránh việc lẫn với các tạp chất hoặc việc phơi sấy không đảm bảo có thể gây hại cho sức khỏe của người uống.

- Một lưu ý tiếp theo nữa là không phải ai cũng nên uống trà hoa đậu biếc. Những ai đang điều trị bệnh, dùng thuốc Đông y hay thuốc Tây nào đó, nếu muốn uống hãy hỏi ý kiến của bác sĩ.

- Nhiều chị em cũng thắc mắc rằng bà bầu uống trà hoa đậu biếc được không? Bởi vì hoạt chất anthocyanin có trong hoa đậu biếc có tác dụng tăng lưu thông máu, thúc đẩy sự co bóp tử cung nên phụ nữ có thai hoặc đang hành kinh, đang dùng thuốc chống đông máu cần thận trọng và hạn chế dùng. Nếu chị em nào thích uống trà hoa đậu biếc nhưng lại trong quá trình mang thai, thì có thể hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi dùng nhé.

Cách pha hoa đậu biếc thành trà thơm ngon

Cách đơn giản nhất là bạn chỉ cần dùng khoảng 4 -5 bông hoa đậu biếc tươi hoặc khô, cho vào ly và rót nước sôi vào và đậy kín trong khoảng 5 – 10 phút. Trà hoa đậu biếc thường có màu xanh lam biếc đẹp mắt, chỉ hương thơm dịu một chút của hoa khô.

Nếu muốn có màu sắc tím, bạn có thể cho một chút nước chanh vào. Trà có thể uống ấm hoặc cho thêm đá để uống lạnh. Có người còn cho thêm chút đường để có hương vị thơm ngon hơn. Tuy nhiên, những ai bị tiểu đường thì chỉ nên uống không đường.

Thêm một chút sả, chanh giúp ly trà hoa đậu biếc thơm ngon và đẹp mắt hơn!

Bạn cũng có thể thêm một ít hương liệu mình yêu thích như sữa, cam, sả, gừng, quế hay mật ong vào trong ly trà hoa đậu biếc để tạo nên hương vị thơm ngon và hấp dẫn hơn.

Trà hoa đậu biếc là một loại đồ uống dễ tìm, dễ chế biến và có thật nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khi biết được những tác dụng của trà hoa đậu biếc, chắc chắn bạn sẽ càng thêm yêu thích món đồ uống này hơn phải không nào? Hãy danh thời gian để pha cho mình những ly trà thơm ngon bổ dưỡng cho sức khỏe, bạn nhé! Chúc các chị em luôn khỏe đẹp và xinh tươi!