Con gái đẻ rơi trên gác, mẹ hốt hoảng gọi cấp cứu: Nỗ lực cứu sống bé sơ sinh ngưng tim, ngưng thở

Sức khỏe 11/08/2025 11:55

Chưa đầy 3 tuần, lực lượng cấp cứu ngoại viện 115 TPHCM đã liên tiếp cứu sống hai bé sơ sinh trong tình huống đẻ rơi, ngưng tim, ngưng thở.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 10/8, thông tin từ Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM cho hay đơn vị này vừa hồi sinh 2 trẻ sinh rớt. Cả 2 đều ngưng tim, ngưng thở khi vừa chào đời. 

Ca thứ nhất xảy ra ngày 23/7 tại phường Chánh Hưng. Điều phối viên Trung tâm cấp cứu 115 tiếp nhận sự việc từ bà ngoại của bé trong tình trạng bà quá sợ hãi, không dám tiếp cận con gái và cháu đang nằm tầng trên. Nhờ được trấn an, động viên, bà lên kiểm tra và thấy cháu tím tái, ngưng thở.

Con gái đẻ rơi trên gác, mẹ hốt hoảng gọi cấp cứu: Nỗ lực cứu sống bé sơ sinh ngưng tim, ngưng thở - Ảnh 1
Nhờ hướng dẫn người nhà sơ cứu khẩn cấp và điều phối kịp thời, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM đã cứu sống ngoạn mục hai trẻ sinh rớt - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Ngay lập tức, điều phối viên đã hướng dẫn bà ngoại sơ cứu, ép tim hồi sức cho cháu trước khi ê-kíp cấp cứu tiếp cận.

Song song đó, lần lượt 2 ê-kíp thuộc Trung tâm cấp cứu 115 có mặt tại hiện trường. Các bác sĩ và điều dưỡng tiếp tục hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, bóp bóng thở oxy, giúp bé hồng hào trở lại và có mạch rõ.

Trẻ sơ sinh được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1, mẹ đến Bệnh viện Từ Dũ. Khai thác bệnh sử, mẹ bé đang thai có dây rốn quấn cổ 2 vòng, nước ối ít, dự sinh 21/7. Hiện bé được điều trị tại hồi sức của bệnh viện.

Con gái đẻ rơi trên gác, mẹ hốt hoảng gọi cấp cứu: Nỗ lực cứu sống bé sơ sinh ngưng tim, ngưng thở - Ảnh 2
Một trong hai em bé sinh rơi được hỗ trợ hô hấp tại bệnh viện - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, ca thứ hai diễn ra sáng 9/8 tại phường Cát Lái. Sản phụ mang thai 31 tuần, vừa tiêm thuốc trưởng thành phổi, nay bất ngờ vỡ ối và sinh rớt khi chờ xe cấp cứu.

Bé sinh ra tím tái, mạch khó bắt. Người nhà lập tức được điều phối viên Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM hướng dẫn ép tim sơ cứu từ xa.

Hai ê-kíp cấp cứu thuộc Trạm vệ tinh Bệnh viện đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Lê Văn Thịnh cũng nhanh chóng có mặt. Lực lượng cấp cứu kẹp dây rốn, truyền dịch và nhanh chóng chuyển mẹ đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh, bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Hiện bé có mạch ổn định, hô hấp yếu và đang được thở oxy tại khoa hồi sức sơ sinh.

Hai trường hợp trên là minh chứng rõ ràng cho tầm quan trọng của việc gọi 115 ngay khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Không chỉ điều phối lực lượng y tế đến nhanh nhất, các nhân viên tổng đài sẽ hướng dẫn người dân thực hiện các bước sơ cứu kịp thời. Điều này có thể quyết định sự sống còn của bệnh nhân.

