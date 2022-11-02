Mẹ cần biết: Khi cho con bú không nên ăn gì để tránh mất sữa, ít sữa!

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng duy nhất cho trẻ sơ sinh, nhất là trong vòng 6 tháng đầu tiên. Trong khi đó, thức ăn mẹ ăn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn sữa mẹ. Chính vì vậy mà chế độ ăn uống sau sinh của mẹ là cực kỳ quan trọng. Ngoài một chế độ dinh dưỡng cân bằng và đầy đủ giữa các nhóm chất thì để đảm bảo nguồn sữa cho con đầy đủ, có chất lượng tốt giúp bé khỏe mạnh, mau lớn, các mẹ cũng cần phải có kiến thức để biết khi cho con bú không nên ăn gì .

Tuy chưa có một nghiên cứu khoa học chính thức nào về khả năng gây mất sữa khi ăn lá lốt, mùi tây này nhưng kinh nghiệm dân gian và có một số trường hợp thực tế mẹ đã bị mất sữa, ít sữa sau khi ăn đã khiến loại lá này bị liệt vào danh sách gây mất sữa mà mẹ nên tránh.

Có một số loại rau lá gia vị rất quen thuộc như lá lốt, bạc hà, mùi tây được chế biến trong nhiều món ăn giúp thơm ngon hơn nhưng mẹ nào đang cho con bú thì không nên ăn những thực phẩm này. Vì đây là những loại rau có thể gây ít sữa, mất sữa.

Những loại rau, lá mà mẹ không nên ăn khi đang cho con bú!

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cho thấy, việc mẹ sử dụng quá nhiều bạc hà hoặc tinh dầu bạc hà sẽ gây ảnh hưởng xấu đến số lượng và chất lượng sữa. Đồng thời, các loại siro, bánh kẹo có chứa tinh dầu bạc hà cũng được xem là thực phẩm gây mất sữa mà các mẹ sau sinh cần tránh.

Riêng tỏi ớt thì lại có tính cay, nóng nên cũng không thích hợp cho mẹ sau sinh. Mẹ có thể chỉ nên sử dụng tỏi với tần suất thưa, khoảng 1-2 tuần mỗi lần. Những gia vị mạnh này có thể ảnh hưởng tới hương vị của sữa trong khoảng 8-10 giờ, khiến bé không thích hương vị của sữa mẹ nữa.

2. Các loại dưa muối, cà muối, kim chi

Mẹ cho con bú kiêng ăn gì nữa? Đó chính là những món ăn rất quen thuộc trong bữa cơm người Việt: dưa muối, cà muối hay kim chi. Các món ăn này là những món rất ngon miệng, đưa cơm nhưng mẹ cho con bú thì lại nên tránh xa nhé.

Dù thèm mẹ sau sinh cũng không nên ăn dưa muối!

Vì trong dưa muối, cà muối có chứa nhiều muối, nhiều gia vị, không tốt cho hệ tiêu hóa và sức khỏe của mẹ đang cần hồi phục sau khi sinh. Đặc biệt là dưa cà muối xổi chưa được lên men đủ thời gian thì càng có hại, nó có thể gây ngộ độc, tạo ra các chất có thể gây ung thư,… Nhiều trường hợp mẹ ăn các món ăn này đã gây ít sữa, mất sữa và còn có thể gặp vấn đề về dạ dày, ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của mẹ và bé.

3. Các thức ăn sống, tái, chưa nấu chín kỹ

Phụ nữ cho con bú không nên ăn gì? Mẹ tuyệt đối kiêng các món ăn tái, sống, chưa được nấu chín kỹ như: gỏi, nộm, nem chua được chế biến từ thịt sống, thịt tái chưa được nấu chín kỹ,... Các món này có thể là nguy cơ gây nên tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, nhiễm các vi khuẩn hay ký sinh trùng. Tóm lại, mẹ nên tuân thủ tuyệt đối ăn chín, uống sôi, được chế biến nóng sốt và đầy đủ chất dinh dưỡng.

Mẹ không nên ăn thịt bò bít tết còn chưa chín như này nhé!

4. Đồ ăn nhanh, món ăn nhiều gia vị

Các loại đồ ăn nhanh thường chứa nhiều chất béo không thích hợp cho mẹ sau sinh đang cho con bú. Một nghiên cứu vào tháng 11/2010 của tạp chí Dinh dưỡng châu Âu đã cho thấy: nếu trong thời gian cho con bú mẹ tiêu thụ hơn 4,5g chất béo chuyển hóa (thường có trong các loại đồ ăn nhanh như gà rán, khoai tây chiên, pizza,…) sẽ làm tăng nguy cơ béo phì ở trẻ lên gấp 2 lần.

Đồ ăn nhanh không thích hợp với những mẹ đang cho con bú!

Ngoài ra, các loại đồ ăn nhanh thường được tẩm ướp nhiều gia vị và chứa nhiều đường, muối, tiêu, các gia vị cay nóng, lá oregano,… cũng là nguyên do mà mẹ không nên tiêu thụ những thực phẩm ăn nhanh này.

5. Một số loại cá nhiều thủy ngân

Một số loại cá biển có thể có hàm lượng thủy ngân cao sẽ gây hại cho bé yêu của bạn thông qua nguồn sữa. Khi mẹ ăn những loại cá này, thủy ngân nhiễm vào bầu sữa của mẹ và từ đó chuyển sang cho bé. Theo một khuyến cáo của FDA thì phụ nữ đang cho con bú chỉ nên ăn khoảng 2 khẩu phần cá hoặc hải sản có hàm lượng thủy ngân thấp mỗi tuần.

Các loại cá thường có ít thủy ngân như cá hồi, cá chép, tôm, cá cơm, sò, cua… là thực phẩm mẹ có thể ăn bổ sung vào thực đơn. Ngược lại, những thực phẩm có nhiều thủy ngân mà mẹ nên tránh là cá kiếm, cá mòi, cá ngừ mắt to, cá cam, cá ngói.

Hàm lượng thủy ngân trong 1kg cá các loại!

6. Một số loại trái cây dễ gây mất sữa

Trái cây là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất dồi dào cho mẹ đang cho con bú, làm tăng chất lượng nguồn sữa mẹ, giúp bé khỏe mạnh. Tuy nhiên, vẫn có một số loại trái cây lại không được khuyến khích sử dụng cho phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ. Lý do là những loại trái cây này có thể gây ít sữa, dễ làm mất sữa, dễ gây nóng trong và ảnh hưởng tới cả sức khỏe của mẹ lẫn bé.

Quả vải gây nóng và giảm chất lượng sữa mẹ!

Có thể kể đến một số loại trái cây như: Vải, nhãn, đào, me chua, dâu da, dưa hấu lạnh, mãng cầu xiêm. Cụ thể, vải và nhãn dễ gây nóng, nổi mụn, sữa nóng và ít đi, vì vaatjy, mẹ chỉ nên ăn một hai quả trong ngày thôi nhé. Trong khi đó, quả đào có thể khiến niêm mạc tử cung của mẹ sau sinh khó hồi phục, lông quả đào dễ gây dị ứng. Me chua thì khiến sữa ít đi, bé bú có thể bị tiêu chảy. Còn dưa hấu lạnh và mãng cầu xiêm cũng dễ khiến mẹ bị nóng bụng, đau bụng, tiêu chảy,.. mẹ hãy lưu ý hơn về những loại trái cây này nhé.

7. Thức ăn và đồ uống có chứa cafein, chứa cồn

Mẹ đang cho con bú không nên ăn gì nữa? Nhất định phải tránh xa các thực phẩm, đồ uống có chứa cafein nhé. Cafein thường có mặt trong những loại thức ăn, đồ uống như cà phê, trà xanh, chocolate, cacao, nước có gas, nước ngọt, nước tăng lực,…Những thực phẩm này có thể khiến mẹ và bé sơ sinh khó ngủ, bồn chồn, kích thích tim đập nhanh hơn và ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ lẫn bé.

Mẹ cần tránh uống cà phê khi trong thời gian cho con bú!

Bia, rượu, rượu vang, rượu trái cây,… có chứa cồn là đồ uống mẹ cần tránh từ suốt thời gian từ khi mang bầu đến khi cho con cai sữa, vì các chất cồn này có thể đi vào sữa mẹ và ảnh hưởng tới bé. Cụ thể, trẻ sơ sinh ăn sữa mẹ có chứa cồn có thể bị khó ngủ, ảnh hưởng tới gan và tim mạch.

Như vậy là các mẹ đã có câu trả lời cho thắc mắc cho con bú không nên ăn gì rồi đúng không nào? Có thể nói, chế độ dinh dưỡng của mẹ sau sinh là vô cùng quan trọng, bởi nó có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của bé và tình trạng hồi phục sau sinh của mẹ. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các mẹ đã biết lưu ý hơn về việc ăn uống đủ chất, đủ bữa, cân bằng các nhóm chất và tránh những thực phẩm sẽ gây mất sữa, ít sữa hoặc có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, để cả mẹ và bé đều khỏe mạnh nhé!