Hướng dẫn bổ sung canxi cho bà bầu trong suốt thai kỳ

Những thực phẩm giàu canxi cho bà bầu được rất nhiều mẹ quan tâm. Vậy bà bầu thiếu canxi nên ăn gì? Dưới đây là 7 món cơ bản mẹ bầu nên ăn:

Trong giai đoạn mang thai, mẹ bầu thường bị thiếu hụt canxi nhưng không biết bổ sung như thế nào. Dưới đây là hướng dẫn bổ sung canxi cho bà bầu để có một thai kỳ khỏe mạnh.

Đối với những loại tôm hay cá nhỏ, việc nhai được xương hay vỏ sẽ giúp nạp nhiều canxi hơn so với tôm, cá to. Bổ sung thêm protein và DHA tốt cho sự phát triển thể chất và trí não của thai nhi.

Những món ăn ngon từ tôm, cá có thể kể đến như: canh tôm nấu bầu, cá mòi kho tương, cá bống kho thịt ba chỉ khế, mướp nấu cua đồng, tôm nhỏ kho thịt,...

Những loại tôm nhỏ, cá nhỏ chứa nhiều canxi - Ảnh minh họa: Internet

Sữa và các chế phẩm từ sữa

Sữa bò, sữa dê, sữa chua, phô mai, bánh quy nguyên cám,... luôn là những bữa phụ giàu canxi cho cho mẹ những lúc đói bụng.

Ngũ cốc hạt

Từ các loại hạt như đậu đỏ, đậu trắng, đậu nành, đậu phụ hay yến mạch,… đều là các loại ngũ cốc bổ sung nhiều canxi. Có thể chế biến thành những món ăn đa dạng để không quá ngán.

Một số món ăn ngon từ các loại đậu: cháo đậu đỏ, đậu phụ sốt cà chua, đậu phụ kho tương, đậu trắng hầm xương sườn, cháo đậu đỏ, cháo yến mạch, chè đậu đỏ nước cốt dừa, ngũ cốc trộn sữa chua ăn kèm với salad rau củ cũng là món ăn giàu canxi mà lại lành mạnh giúp bà bầu kiểm soát cân nặng.

Các loại hạt bổ sung rất nhiều canxi - Ảnh minh họa: Internet

Các loại hoa quả giàu canxi

Không chỉ có thịt, tôm, cua cá hay đạm động vật, có rất nhiều loại hoa quả bổ sung canxi và cả vitamin như: cam, mận khô, chuối, kiwi, dâu tây,...

Rau xanh vừa có tác dụng chống táo bón, bổ sung chất xơ cũng như canxi cho các mẹ, đặc biệt vào những tháng cuối của thai kỳ.

Một số món ăn thơm ngon từ rau xanh: Salad rau củ (súp lơ, cà chua bi, rau cải xoăn, trứng gà luộc), rau cải xào thịt bò, đậu rồng luộc, măng tây xào thịt bò, cần tây xào thập cẩm, canh khoai tây cà rốt và sườn non.

Canxi là dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển của mẹ và thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Trứng

Trong trứng chứa hàm lượng canxi cao và cần thiết cho mẹ bầu. Đây là thực phẩm dễ ăn và có thể thay thế cho đạm động vật nếu mẹ quá ngán thịt.

Lưu ý khi ăn trứng:

Mẹ không ăn trứng sống hay trứng lòng đào.

Mẹ chỉ nên ăn 3-4 quả mỗi tuần.

Mẹ nên ăn trứng gà tươi.

Mẹ không nên ăn trứng để quá 10 ngày trong tủ lạnh vì có thể bị nhiễm khuẩn.

Những món ăn chế biến từ trứng: bánh mì kẹp trứng, trứng đúc thịt, canh cà chua trứng, trứng dầm nước mắm.

Trứng là thực phẩm không thể thiếu cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Các loại thịt

Thịt đỏ như thịt bò, lợn hay thịt trắng như gà, cá đều cung cấp nhiều protein và canxi. Trường hợp mẹ bị đầy hơi, chướng bụng thì không nên ăn quá nhiều thịt đỏ. Khi ăn mẹ nhớ hai kỹ để không bị táo bón.

Những món ăn từ thịt luôn rất đa dạng: Thịt gà hấp lá chanh, thịt bò xào khoai tây, nộm gà xé phay, canh chua thịt băm, nem rán, thịt bò hấp gừng,...

Qua đây đã có thể giải đáp được việc mẹ bầu nên ăn gì để có canxi cho thai nhi? Tuy việc bổ sung thêm canxi trước tiên là từ những loại thực phẩm nhưng với một số trường hợp thiếu hụt quá nhiều canxi, mẹ bầu có thể sẽ cần phải uống thêm canxi ngoài nhưng tốt nhất vẫn nên lắng nghe chỉ định của bác sĩ để có cách bổ sung sao cho hợp lý nhất.

Nhu cầu canxi của từng giai đoạn thai kỳ

Mỗi giai đoạn của thai kỳ, lượng canxi cần cung cấp cũng khác nhau. Mẹ bầu nên lưu ý:

Giai đoạn 0-12 tuần đầu: Mẹ cần bổ sung 800mg canxi mỗi ngày.

Giai đoạn 13-26 tuần: Mẹ cần bổ sung 1200mg canxi mỗi ngày, bác sĩ có thể yêu cầu mẹ bổ sung thêm vitamin và viên sắt trong giai đoạn này.

Giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ: Mẹ cần 150-450mg canxi để đảm bảo sự phát triển của thai nhi. Giai đoạn này nên dùng nhiều sữa và thực phẩm chứa canxi.

Giai đoạn sau sinh cũng cần bổ sung thêm canxi để mẹ nhanh chóng hồi phục sức khoẻ và cải thiện chất lượng sữa cho con.

Hãy chú ý bổ sung canxi trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Hãy luôn chủ động giải quyết câu hỏi ăn gì để có canxi cho thai nhi? Trước khi có một sự thiếu hụt quá lớn làm bé còi xương, chậm lớn sau này.

Bổ sung canxi cho bà bầu trong suốt thai kỳ là điều đặc biệt quan trong. Bố mẹ không nên chủ quan. Hãy thu thập thêm kiến thức và tạo cho mình một chế độ ăn uống hợp lý giúp cho mẹ và bé luôn có đầy đủ canxi. Mẹ sẽ khỏe mạnh trải qua kỳ vượt cạn, con sẽ bụ bẫm, đáng yêu và ít ốm vặt.