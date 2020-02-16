Bồ câu là thực phẩm vô cùng bổ dưỡng, rất tốt cho người cao tuổi, trẻ nhỏ, người ốm và đặc biệt là bà bầu. Rất nhiều các mẹ tìm cách hầm chim bồ câu cho bà bầu tại nhà để tẩm bổ và dưỡng thai.

Chim bồ được biết đến là một thực phẩm không những an toàn mà còn vô cùng bổ dưỡng. Thịt chim bồ câu được chế biến thành rất nhiều món ăn để bồi bổ cho người ốm và bà bầu, nên còn được Đông Y mệnh danh là “Thánh dược”. Bài viết dưới đây chia sẻ cho mẹ các cách hầm chim bồ câu cho bà bầu để tẩm bổ cũng như có thể dưỡng thai an toàn tại nhà. Cách hầm chim bồ câu cho bà bầu tẩm bổ, dưỡng thai - Ảnh minh họa: Internet Lý do các mẹ bầu nên chọn chim bồ câu hầm để dưỡng thai Không chỉ được biết đến là món ăn bổ dưỡng cho các mẹ bầu, chuyên gia dinh dưỡng còn cho biết thịt chim bồ câu hầm có rất nhiều tác dụng.

Thứ nhất là phải kể đến hương vị của thịt chim câu. Thịt chim bồ câu có vị ngọt, dễ ăn, có tính bình tốt cho việc bồi bổ ngũ tạng, thịt chim câu hầm rất mềm và dễ tiêu hơn thịt của các loại gia súc gia cầm khác. Bên cạnh đó, thịt chim bồ câu còn có tác dụng giải trừ phong độc, ích huyết, kiện tỳ vị, an thai rất tốt cho các mẹ bầu. Các mẹ có thể nấu 1 - 2 lần/ tuần để tẩm bổ cho thai nhi và cung cấp dinh dưỡng cho mẹ. Chim câu có tính bình, dưỡng huyết, bổ thai, rất an toàn và giàu dinh dưỡng cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet Giá trị dinh dưỡng trong thịt chim câu Theo nguồn tin từ viện dinh dưỡng quốc gia, trong bảng thành phần thực phẩm Việt Nam thì mục giá trị dinh dưỡng của thịt chim bồ câu như sau:

- Thịt chim bồ câu có chứa 340 đơn vị calo - 17,5g protein, 30g lipid, 54g natri, 22g magie, 217g photpho, 45g canxi, 199g kali, ... - Các vitamin thiết yếu: vitamin A, vitamin C, các vitamin nhóm B, ... Thịt chim câu chứa nguồn đạm rất bổ dưỡng và dễ tiêu hóa hơn các loại thịt gia súc gia cầm khác như thịt gà, cá, thịt bò,... mà vẫn đảm bảo được nguồn dinh dưỡng cao. Các chất bổ dành cho bà bầu như là sắt, canxi, hay là kali thì thịt chim câu đều chứa những thành phần dinh dưỡng ấy khá cao. Mẹ bầu có thể lựa chọn chim bồ câu hầm để bổ sung dưỡng chất tự nhiên hơn là dùng thực phẩm chức năng. Thịt chim câu có thành phần dinh dưỡng cao, rất tốt để mẹ bầu bồi bổ cho thai nhi và cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet Cách hầm chim bồ câu cho bà bầu Có rất nhiều mẹ bầu thắc mắc không biết bà bầu có nên ăn bồ câu hầm thuốc bắc không? Bồ câu hầm thuốc bắc có tính bình, bổ huyết, an thai nên mẹ bầu hoàn toàn có thể hầm chung thịt bồ câu với thuốc bắc để bồi bổ thai nhi. Ngoài ra, các mẹ có thể chế biến thịt chim bồ câu thành nhiều món khác nhau để thay đổi khẩu vị, nhưng dễ ăn nhất vẫn là thịt chim câu hầm và nấu cháo. Có rất nhiều cách chế biến như bồ câu hầm thuốc bắc cho bà bầu (cách này rất phổ biến), bồ câu hầm đậu đen cho bà bầu, nấu cháo bồ câu đậu xanh cho bà bầu, ... Dưới đây là cách hầm chim bồ câu cho bà bầu: Nguyên liệu cần chuẩn bị Chim câu: 01 con

Hạt sen khô: 30 gram

Nấm hương khô: 02 gram

Táo tàu: 05 quả

Ý dĩ: 03 gram

Kỳ tử: 05 gram

Lá ngải cứu: 20 gram

1,5 thìa rượu trắng, 1 mảnh gừng nhỏ

Mắm, muối, bột ngọt Nguyên liệu làm chim bồ câu hầm thuốc bắc - Ảnh minh họa: Internet Sơ chế Chim câu mua ở hàng về làm sạch lại bằng cách xát muối, gừng đập dập để loại bỏ mùi tanh và nhổ bỏ lông tơ còn dính trên da chim. Sau đó, rửa lại bằng nước lạnh và để ráo. Khi thịt chim đã ráo thì lấy bình phun lửa loại nhỏ để thui qua lớp da chim bên ngoài đến khi thịt vàng và săn lại. Chim câu được làm sạch, xát muối, gừng để khử tanh trước khi nấu - Ảnh minh họa: Internet Hạt sen khô, nấm hương đem ngâm nước ấm đến khi mềm thì đem rửa nước sạch, để ráo nước. Nấm khô, hạt sen ngâm nước ấm cho mềm trước khi hầm với chim câu - Ảnh minh họa: Internet Gừng cạo vỏ đập dập, ngải cứu loại bỏ phần lá già, cọng già rồi đem rửa sạch, để ráo nước. Cách bước thực hiện Bước 1: Đun sôi một nồi nước nhỏ đến khi nước sôi bọt lên thì cho 1,5 thìa rượu trắng và gừng đã đập dập vào nồi. Cho chim bồ câu vào đun cùng, để lửa nhỏ vừa đủ để bọt không bị vã ra, rất dễ để loại bỏ bọt và tiết chim câu, khi loại bỏ hết bọt rồi thì vớt chim câu ra 1 bát lớn, để riêng.

Bước 2: Khi thịt chim đã nguội bớt thì nhồi hết chỗ ngải cứu vào bụng chim câu.

Bước 3: Chuẩn bị một nồi hầm chim có khoảng 400 - 450ml nước lọc. Cho tất cả các thành phần táo tàu, nấm hương, hạt sen, ý dĩ, kỳ tử vào nồi đun. Đến khi nước trong nồi bắt đầu bốc hơi thì cho thêm một thìa mắm, 1 thìa muối, và một thìa bột ngọt rồi mới đặt thịt chim câu vào, đậy nắp kín và hầm trên lửa nhỏ. Hầm được 30 phút thấy thịt chim mềm ra thấm gia vị, có mùi thơm đặc trưng là món chim câu hầm thuốc bắc bổ dưỡng thì đã hoàn thành. Chim bồ câu hầm thuốc bắc thơm ngon, giàu dinh dưỡng rất tốt cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet Yêu cầu: Thịt chim mềm, ngọt, thơm, không bị nát. Nước hầm có màu vàng nâu đặc trưng, có vị ngọt của thịt chim và dược liệu thuốc bắc.

Lưu ý: Nên chọn thịt chim tươi, đỏ hồng (không chọn thịt chim tái), nguồn dược liệu thuốc bắc không bị mốc. Trên đây là cách hầm chim bồ câu cho bà bầu vô cùng thơm ngon bổ dưỡng mà lại dễ làm. Chúc các mẹ bầu làm thành công món thịt chim câu hầm và cho cả gia đình thưởng thức. Xem thêm: - Cách hầm chim bồ câu cho bà bầu thơm ngon, bổ dưỡng

Bà bầu có được ăn gà hầm ngải cứu không? Gà hầm ngải cứu là một món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng, rất thích hợp để bồi bổ cho những người yếu mệt, mới ốm dậy hay phụ nữ mang thai. Tuy nhiên đã từng có một số trường hợp mẹ bầu sau khi ăn ngải cứu xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo. Vì vậy, dù là món ăn bổ dưỡng nhưng nhiều mẹ cũng rất băn khoăn với câu hỏi bà bầu có được ăn gà hầm ngải cứu không? Hãy cùng xem câu trả lời nhé!

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