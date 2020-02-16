Cách hầm chim bồ câu cho bà bầu tẩm bổ, dưỡng thai

Nuôi dạy con 16/02/2020 06:14

Bồ câu là thực phẩm vô cùng bổ dưỡng, rất tốt cho người cao tuổi, trẻ nhỏ, người ốm và đặc biệt là bà bầu. Rất nhiều các mẹ tìm cách hầm chim bồ câu cho bà bầu tại nhà để tẩm bổ và dưỡng thai.

Chim bồ được biết đến là một thực phẩm không những an toàn mà còn vô cùng bổ dưỡng. Thịt chim bồ câu được chế biến thành rất nhiều món ăn để bồi bổ cho người ốm và bà bầu, nên còn được Đông Y mệnh danh là “Thánh dược”. Bài viết dưới đây chia sẻ cho mẹ các cách hầm chim bồ câu cho bà bầu để tẩm bổ cũng như có thể dưỡng thai an toàn tại nhà.

cach ham chim bo cau cho ba bau
Cách hầm chim bồ câu cho bà bầu tẩm bổ, dưỡng thai - Ảnh minh họa: Internet

Lý do các mẹ bầu nên chọn chim bồ câu hầm để dưỡng thai

Không chỉ được biết đến là món ăn bổ dưỡng cho các mẹ bầu, chuyên gia dinh dưỡng còn cho biết thịt chim bồ câu hầm có rất nhiều tác dụng.

Thứ nhất là phải kể đến hương vị của thịt chim câu. Thịt chim bồ câu có vị ngọt, dễ ăn, có tính bình tốt cho việc bồi bổ ngũ tạng, thịt chim câu hầm rất mềm và dễ tiêu hơn thịt của các loại gia súc gia cầm khác. Bên cạnh đó, thịt chim bồ câu còn có tác dụng giải trừ phong độc, ích huyết, kiện tỳ vị, an thai rất tốt cho các mẹ bầu. Các mẹ có thể nấu 1 - 2 lần/ tuần để tẩm bổ cho thai nhi và cung cấp dinh dưỡng cho mẹ.

cach ham chim bo cau cho ba bau 1
Chim câu có tính bình, dưỡng huyết, bổ thai, rất an toàn và giàu dinh dưỡng cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng trong thịt chim câu

Theo nguồn tin từ viện dinh dưỡng quốc gia, trong bảng thành phần thực phẩm Việt Nam thì mục giá trị dinh dưỡng của thịt chim bồ câu như sau:

- Thịt chim bồ câu có chứa 340 đơn vị calo

- 17,5g protein, 30g lipid, 54g natri, 22g magie, 217g photpho, 45g canxi, 199g kali, ...

- Các vitamin thiết yếu: vitamin A, vitamin C, các vitamin nhóm B, ...

Thịt chim câu chứa nguồn đạm rất bổ dưỡng và dễ tiêu hóa hơn các loại thịt gia súc gia cầm khác như thịt gà, cá, thịt bò,... mà vẫn đảm bảo được nguồn dinh dưỡng cao. Các chất bổ dành cho bà bầu như là sắt, canxi, hay là kali thì thịt chim câu đều chứa những thành phần dinh dưỡng ấy khá cao. Mẹ bầu có thể lựa chọn chim bồ câu hầm để bổ sung dưỡng chất tự nhiên hơn là dùng thực phẩm chức năng.

cach ham chim bo cau cho ba bau 2
Thịt chim câu có thành phần dinh dưỡng cao, rất tốt để mẹ bầu bồi bổ cho thai nhi và cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Cách hầm chim bồ câu cho bà bầu

Có rất nhiều mẹ bầu thắc mắc không biết bà bầu có nên ăn bồ câu hầm thuốc bắc không?

Bồ câu hầm thuốc bắc có tính bình, bổ huyết, an thai nên mẹ bầu hoàn toàn có thể hầm chung thịt bồ câu với thuốc bắc để bồi bổ thai nhi. Ngoài ra, các mẹ có thể chế biến thịt chim bồ câu thành nhiều món khác nhau để thay đổi khẩu vị, nhưng dễ ăn nhất vẫn là thịt chim câu hầm và nấu cháo. Có rất nhiều cách chế biến như bồ câu hầm thuốc bắc cho bà bầu (cách này rất phổ biến), bồ câu hầm đậu đen cho bà bầu, nấu cháo bồ câu đậu xanh cho bà bầu, ...

Dưới đây là cách hầm chim bồ câu cho bà bầu:

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • Chim câu: 01 con
  • Hạt sen khô: 30 gram
  • Nấm hương khô: 02 gram
  • Táo tàu: 05 quả
  • Ý dĩ: 03 gram
  • Kỳ tử: 05 gram
  • Lá ngải cứu: 20 gram
  • 1,5 thìa rượu trắng, 1 mảnh gừng nhỏ
  • Mắm, muối, bột ngọt
cach ham chim bo cau cho ba bau 3
Nguyên liệu làm chim bồ câu hầm thuốc bắc - Ảnh minh họa: Internet

Sơ chế

  • Chim câu mua ở hàng về làm sạch lại bằng cách xát muối, gừng đập dập để loại bỏ mùi tanh và nhổ bỏ lông tơ còn dính trên da chim. Sau đó, rửa lại bằng nước lạnh và để ráo. Khi thịt chim đã ráo thì lấy bình phun lửa loại nhỏ để thui qua lớp da chim bên ngoài đến khi thịt vàng và săn lại.
cach ham chim bo cau cho ba bau 4
Chim câu được làm sạch, xát muối, gừng để khử tanh trước khi nấu - Ảnh minh họa: Internet
  • Hạt sen khô, nấm hương đem ngâm nước ấm đến khi mềm thì đem rửa nước sạch, để ráo nước.
cach ham chim bo cau cho ba bau 5
Nấm khô, hạt sen ngâm nước ấm cho mềm trước khi hầm với chim câu - Ảnh minh họa: Internet
  • Gừng cạo vỏ đập dập, ngải cứu loại bỏ phần lá già, cọng già rồi đem rửa sạch, để ráo nước.

Cách bước thực hiện

  • Bước 1: Đun sôi một nồi nước nhỏ đến khi nước sôi bọt lên thì cho 1,5 thìa rượu trắng và gừng đã đập dập vào nồi. Cho chim bồ câu vào đun cùng, để lửa nhỏ vừa đủ để bọt không bị vã ra, rất dễ để loại bỏ bọt và tiết chim câu, khi loại bỏ hết bọt rồi thì vớt chim câu ra 1 bát lớn, để riêng.
  • Bước 2: Khi thịt chim đã nguội bớt thì nhồi hết chỗ ngải cứu vào bụng chim câu.
  • Bước 3: Chuẩn bị một nồi hầm chim có khoảng 400 - 450ml nước lọc. Cho tất cả các thành phần táo tàu, nấm hương, hạt sen, ý dĩ, kỳ tử vào nồi đun. Đến khi nước trong nồi bắt đầu bốc hơi thì cho thêm một thìa mắm, 1 thìa muối,  và một thìa bột ngọt rồi mới đặt thịt chim câu vào, đậy nắp kín và hầm trên lửa nhỏ. Hầm được 30 phút thấy thịt chim mềm ra thấm gia vị, có mùi thơm đặc trưng là món chim câu hầm thuốc bắc bổ dưỡng thì đã hoàn thành.
cach ham chim bo cau cho ba bau 6
Chim bồ câu hầm thuốc bắc thơm ngon, giàu dinh dưỡng rất tốt cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet
  • Yêu cầu: Thịt chim mềm, ngọt, thơm, không bị nát. Nước hầm có màu vàng nâu đặc trưng, có vị ngọt của thịt chim và dược liệu thuốc bắc.
  • Lưu ý: Nên chọn thịt chim tươi, đỏ hồng (không chọn thịt chim tái), nguồn dược liệu thuốc bắc không bị mốc.

Trên đây là cách hầm chim bồ câu cho bà bầu vô cùng thơm ngon bổ dưỡng mà lại dễ làm. Chúc các mẹ bầu làm thành công món thịt chim câu hầm và cho cả gia đình thưởng thức.

Xem thêm:

- Cách hầm chim bồ câu cho bà bầu thơm ngon, bổ dưỡng

Bà bầu có được ăn gà hầm ngải cứu không?

Bà bầu có được ăn gà hầm ngải cứu không?

Gà hầm ngải cứu là một món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng, rất thích hợp để bồi bổ cho những người yếu mệt, mới ốm dậy hay phụ nữ mang thai. Tuy nhiên đã từng có một số trường hợp mẹ bầu sau khi ăn ngải cứu xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo. Vì vậy, dù là món ăn bổ dưỡng nhưng nhiều mẹ cũng rất băn khoăn với câu hỏi bà bầu có được ăn gà hầm ngải cứu không? Hãy cùng xem câu trả lời nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   chim bồ câu hầm để dưỡng thai bồ câu có hại cho bà bầu không cách hầm chim bồ câu cho bà bầu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 42 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 57 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 27 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?