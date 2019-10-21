Cách giảm cân bằng đậu đen xanh lòng thơm mát đẹp da

Nhờ vào hàm lượng dinh dưỡng có nhiều trong đậu đen xanh lòng như albumin, sinh tố A, B, C, protid, glucid, lipid, muối khoáng cùng với lượng protein thực vật, chất xơ dồi dào mà chúng hỗ trợ rất nhiều trong việc trao đổi chất, đẩy nhanh tốc độ đào thải độc tố và chất béo ra ngoài cơ thể.

Cách giảm cân bằng đậu đen xanh lòng nghe có vẻ xa lạ với một số chị em lần đầu gia nhập hội giảm cân nhưng lại khá quen thuộc ở những đất nước khác như Nhật Bản…Cùng chia sẻ những công dụng tuyệt vời của thực phẩm này cho những ai có nhu cầu giảm cân an toàn, các bạn nhé!

Thực phẩm này rất được dân tập gym yêu thích bởi chúng chứa một lượng lớn phốt pho, mangan, magie, vitamin B có khả năng đốt cháy lượng mỡ thừa tích tụ quanh bắp chân, đùi, bắp tay, phá hủy các liên kết của chất béo, rất tốt cho việc giảm cân và tăng cơ.

Đồng thời đậu đen xanh lòng còn giúp thanh lọc cơ thể, là tin vui cho các chị em có nhiều mụn nổi ở mặt và lưng, sản phẩm này dường như là quà tặng cho chị em phụ nữ có được một làn da mịn màng tươi sáng và không lo về mụn.

Điều tuyệt vời hơn là không những thỏa mãn thắc mắc uống nước đậu đen xanh lòng có giảm cân không mà loại thực phẩm này còn rất tốt cho sức khỏe, chủ yếu là tốt cho thận, bổ máu, ngăn ngừa hoa mắt và suy nhược.

Cách giảm cân bằng nước đậu đen xanh lòng



Rất đơn giản, cách chế biến đậu đen để giảm cân được bàn tay khéo léo của các chị em phụ nữ biến tấu ở nhiều cách thức khác nhau. Một vài gợi ý sau hy vọng sẽ hữu ích cho bạn trong khâu chế biến.

Nguyên liệu:

- 1kg đậu đen xanh lòng

- 1 ít muối hạt

Cách thực hiện:

- Đầu tiên, mang đậu đen xanh lòng đi ngâm với nước ấm khoảng 1 tiếng đồng hồ thì vớt ra rửa sạch, phơi dưới ánh nắng đến khi khô hẳn.

- Tiếp đó, cho đậu đã phơi khô vào rang cùng muối hạt.

- Đợi đến khi chúng nguội thì đổ vào lọ thủy tinh có nắp để bảo quản.

Cách nấu nước đậu đen xanh lòng giảm cân

Cách nấu nước đậu đen xanh lòng cho người giảm cân

Dễ sử dụng nhất là uống thay nước, mách bạn cách nấu nước đậu đen xanh lòng thực hiện nhanh gọn nhất. Chỉ cần một vài bước thôi, bạn sẽ có ngay nước giảm cân để dành uống trong vài ngày.

Nguyên liệu:

- 150gr đậu đen xanh lòng

- 3 muỗng canh mật ong.

- Một ít muối mịn.

- Nước lọc.

Cách thực hiện:

- Ngâm đậu đen xanh lòng với nước muối ấm pha loãng khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi vớt ra rửa sạch.

- Đun gần sôi 2 lít nước lọc thì thêm đậu đen và nửa muỗng cà phê muối mịn vào, ninh đến khi hạt đậu nhừ ra. Tiếp đó, thêm mật ong và 500ml nước vào đun đến khi sôi thì tắt bếp.

- Sau đó, thì lọc lấy nước đậu đen xanh lòng chia ra đều uống trong ngày. Đối với phần đậu, bạn nên dùng để ăn vào buổi tối cùng với trái cây và rau xanh mà không cần ăn cơm.

- Không chỉ có tác dụng giảm cân mà đậu đen xanh lòng còn giúp dưỡng da trắng mịn và giảm mụn hiệu quả.

đậu đen xanh lòng ngâm giấm

Cách giảm cân bằng đậu đen xanh lòng ngâm giấm

Ngoài cách uống đậu đen xanh lòng giảm cân, chúng ta cũng có thể áp dụng đậu đen xanh lòng ngâm giấm sẽ tăng hiệu quả giảm cân nhanh hơn.

Nguyên liệu:

- Đậu đen

- Giấm gạo lứt

- Lọ thủy tinh.

Cách thực hiện:

- Đậu đen cho vào một chiếc chảo dày, rang nhỏ lửa đến khi chín thì tắt bếp và để nguội.

- Cho đậu đen vào lọ thủy tinh, đổ giấm ngập đậu.

- Mỗi ngày, bạn lấy 1-2 muỗng đậu đen ngâm giấm trước khi ăn cơm khoảng 30 phút.

Nước trà đậu đen xanh lòng

Theo kinh nghiệm uống nước đậu đen giảm cân thì nước trà đậu đen xanh lòng là dễ sử dụng nhất vì vừa thơm vừa dễ uống.

Nguyên liệu:

-100g đậu đen xanh lòng

- Nước 1 lít

Cách thực hiện:

- Đậu đen mua về thì rửa sạch vòi nước chảy cho hết bụi bẩn và không cần ngâm.

- Bắc 1 chảo lên, để lửa vừa và cho đậu đen xanh lòng vào rang, đảo liên tục để đậu không cháy, chú ý là điều chỉnh lửa sao cho phù hợp nhất.

- Sau khi rang chín đậu, trút đậu ra đĩa.

- Bắc 1 nồi nước 1 lít nấu sôi, khi nước sôi cho hết số đậu đã rang vào nước và đun cho đậu sôi 10 phút. Sau 10 phút tắt bếp, đậy vung ủ thêm 10 phút nữa.

- Lọc bỏ xác đậu, lấy nước để nguội rót vào chai để uống dần (có thể để trong tủ lạnh).

Nấu cháo gạo lứt đậu đen xanh lòng Cháo gạo lứt đậu đen xanh lòng giảm cân

Nấu cháo gạo lứt đậu đen vừa giảm cân hiệu quả vừa tốt cho hệ tiêu hóa, và cũng là một trong những cách giảm cân bằng đậu đen xanh lòng.

Nguyên liệu:

- Đậu đen

- Gạo lứt

- Nước

Cách thực hiện:

- Vò sạch đậu đen, gạo lứt theo tỉ lệ 1:1. Sau đó, bỏ nguyên liệu vào chung nồi rồi bật bếp ninh nhừ. Tùy vào sở thích của người ăn mà bạn linh hoạt điều chỉnh lượng nước để chế biến cháo loãng hoặc đặc.

- Ăn cháo gạo lứt đậu đen thay cơm trong vòng 3 ngày đầu giảm cân. Có thể kết hợp thêm rau củ quả xanh tươi đa dinh dưỡng ít calo và hoa quả ít đường, ăn đồ luộc, hấp để vừa giải ngán vừa giữ gìn và cải thiện cân nặng cực hữu dụng.

Rau câu đậu đen Rau câu đậu đen xanh lòng ngon miệng lại đẹp da

Ngoài cách giảm cân bằng nước đậu đen xanh lòng và kết hợp cùng gạo lứt nấu cháo thì một hình thức khác vừa ngon vừa đẹp mắt là nấu rau câu đậu đen, bạn cũng có thể thử!

Nguyên liệu:

- Bột rau câu dẻo

- Đậu đen

- Đường

- Nước

- Khuôn thạch

Cách thực hiện:

- Đổ bột rau câu dẻo trộn đều với đường trong bát lớn. Đậu đen rửa sạch, ninh nhừ.

- Cho từ từ đậu đen vào bát đựng hỗn hợp bột rau câu với đường, khuấy đều tay, ngăn ngừa vón cục.

- Đổ thạch vào khuôn, cho vào tủ lạnh tầm 2 tiếng là có thể thưởng thức món khai vị ngon miệng mà lại rất tốt cho vóc dáng và làn da.

Kinh nghiệm uống nước đậu đen giảm cân

Chế độ uống, thời gian uống cùng với liều lượng phù hợp mới phát huy hết được hiệu quả thực sự của một sản phẩm, nhiều người lạm dụng quá mức hoặc uống sai cách và không hiểu tại sao với người này thì có tác dụng, còn với người khác thì không thấy gì. Do đó, một vài kinh nghiệm uống nước đậu đen giảm cân sẽ giúp bạn áp dụng cách thức này một cách tốt nhất!

- Không nên uống nước đậu đen xanh lòng vào buổi tối mà cần uống trước khi đi ngủ tầm 4 – 6 tiếng để không bị mất ngủ.

- Không uống quá nhiều và liên tục đối với cơ địa khó thích nghi với thức uống lạ để tránh đau bụng, lạnh bụng.

- Uống khi nóng và lạnh đều phát huy tác dụng của nước đậu đen xanh lòng.

- Khi áp dụng cách rang đậu đen xanh lòng giảm cân, lưu ý rang cả vỏ mới phát huy tác dụng tốt nhất và rang hơi cháy vỏ để dậy mùi thơm, tạo hấp dẫn khi uống.

- Nên tự tay làm đậu đen xanh lòng để uống thay vì mua để đảm bảo an toàn. Khi mua hạt đậu đen cần chọn cửa hàng uy tín, sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.



Như vậy là bạn đã thực hiện xong rất nhiều công thức từ đậu đen xanh lòng rồi đấy! Nước trà đậu đen xanh lòng, cháo gạo lứt đậu đen và cả rau câu đậu đen xanh lòng nữa. Mỗi cách thức sẽ tạo ra một hương vị riêng rất dễ sử dụng. Bạn cũng có thể tự mình sáng tạo ra một cách nấu mới kết hợp cùng một thực phẩm khác để giảm cân một cách nhanh nhất nhé!

Với cách giảm cân bằng đậu đen xanh lòng mà chúng tôi vừa chia sẻ, bạn chỉ cần áp dụng trong 1 tuần đến 1 tháng là có thể giảm 2 – 3 kg và có ngay một vóc dáng đẹp hoàn hảo cùng với một làn da căng tràn sức sống!