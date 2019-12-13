Tác dụng của hạt đười ươi và những cách dùng hiệu quả nhất

Sức khỏe 13/12/2019 15:42

Hạt đười ươi, cái tên nghe rất lạ nhưng lại mang đến rất nhiều công dụng cho người dùng. Vậy tác dụng của hạt đười ươi là gì?

Mọi người thường sử dụng hạt đười ươi với công dụng giải nhiệt, nhưng bên trong loại hạt có cái tên tương tự như một loài động vật đấy còn chứa biết bao nhiêu công dụng. Hãy cùng tìm hiểu tác dụng của hạt đười ươi ngay trong bài viết dưới đây nhé!

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 Tác dụng của hạt đười ươi - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của hạt đười ươi

Hạt đười ươi giúp giải nhiệt

Công dụng đầu tiên mà ai cũng biết khi nhắc đến cái tên hạt đười ươi chính là giải nhiệt, là thức uống không thể thiếu khi mùa hè đến và cũng được mọi người tin dùng. Hạt ươi có vị ngọt, lợi cho cổ họng và thanh nhiệt rất tốt. Tuy nhiên do hạt đười ươi có tính hàn nên bạn cũng không nên quá lạm dụng thức uống này, hãy sử dụng từ 2 đến 3 lần trong một tuần để đảm bảo cho sức khỏe của mình nhé.

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Thức uống từ hạt đười ươi - Ảnh minh họa: Internet

Hạt đười ươi giảm cân

Do tác dụng thanh nhiệt mát gan mà hạt đười ươi mang lại nên đối với những người đang trong quá trình giảm cân thì hoàn toàn có thể sử dụng nó như một thức uống để giải độc gan. Bạn chỉ cần thay thế nó cho sinh tố rau củ quả hay kết hợp nó với một số loại hạt như hạt é hay mủ trôm để có khẩu vị tốt nhất nhé.

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Hạt đười ươi kết hợp với hạt é và mủ trôm - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng chữa bệnh của hạt đười ươi

Hạt đười ươi chữa sỏi thận

Hạt đười ươi khi kết hợp cùng với chuối hột rừng hay chuối hột già sẽ có công dụng chữa sỏi thận. khi lựa chọn hạt đười ươi bạn nên chọn loại hạt đười ươi bay, là loại hạt đười ươi già rụng xuống gốc và được người dân thu gom lại, loại hạt này có dược tính cao hơn so với loại hạt đười ươi xanh được hái xuống.

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Hạt đười ươi trị sỏi thận - Ảnh minh họa: Internet

Hạt đười ươi chữa chảy máu cam và trị táo bón

Chảy máu cam và táo bón là hai loại bệnh do nhiệt gây nên, hạt đười ươi có vị ngọt và tính hàn nên rất thích hợp để chữa trị hai loại bệnh thông thường này. Cách sử dụng hạt đười ươi trong trường hợp này cũng rất là đơn giản, bạn chỉ việc dùng nước ngâm của nó là được nhé.

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Hạt đười ươi chữa chảy máu cam - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của quả ươi với bà bầu

Tác dụng của hạt đười ươi đối với việc giải nhiệt hay trị một số bệnh thông thường đều đã được kiểm nghiệm từ chính người dùng nó. Tuy vậy cho đến nay chưa có một tài liệu khoa học nào khẳng định được sự an toàn của loại hạt này đối với mẹ bầu. Vì hạt đười ươi có tính hàn rất cao nên các mẹ bầu có thể cân nhắc đợi qua thời gian mang thai và sinh con để có thể sử dụng loại hạt này.

Cách sử dụng hạt đười ươi

Cách thông thường

Trước khi ngâm hạt đười ươi cần phải rửa sạch bụi bẩn để nước bẩn không vào phần thịt ươi. Tiếp theo bạn cần cho từ 3 đến 5 quả ươi vào khoảng 500 - 70ml nước sạch tinh khiết. Bạn cũng có thể thay nước tinh khiết bằng nước sôi ấm nhé, quả đười ươi gặp nước ấm sẽ nở ra nhanh hơn đó.

Thời gian ngâm quả đười ươi là từ 15 phút trở lên, tùy theo từng loại ươi, khi bạn thấy nó nở bung ra hết là được rồi đấy.

Sau khi ươi đã nở, bạn bỏ phần vỏ ở bên ngoài phần hạt không nở ở trong chỉ để lại phần lưới nở và nước quả ươi đã ngâm.

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Nước hạt đười ươi ngâm - Ảnh minh họa: Internet

Vậy là bạn đã có một cốc nước hạt ươi thơm ngon bổ dưỡng rồi đấy.

Kết hợp với các loại hạt khác

Nguyên liệu:

  • Hạt đười ươi: 5 - 7 hạt
  • Hạt é: 1 thìa cà phê hạt
  • Mủ trôm: 1 thìa cà phê

Cách làm:

  • Ngâm hạt đười ươi, hạt é và mủ trôm trong nước lọc với tỉ lệ nước lần lượt là 1 lít nước, 150ml nước và 1 lít nước.
  • Nấu nước đường phèn để nguội cho vào chai.
  • Pha trộn hạt đười ươi, hạt é và mủ trôm theo tỉ lệ lần lượt vào ly là 2 phần thịt hạt đười ươi, 20% hạt é, 40% mủ trôm.
  • Cuối cùng cho nước đường phèn đã nấu sẵn, thêm một chút đá và đường theo sở thích và dùng thôi nhé.

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- Tìm hiểu hạt đười ươi có tác dụng gì với sức khỏe

Từ cách sử dụng đơn giản nhất là ngâm nước lọc lấy phần thịt ươi đến cách phối hợp nó với các loại hạt khác để kích thích khẩu vị, tất cả đều rất dễ thực hiện và cũng không mất quá nhiều thời gian để bạn cùng gia đình có một cốc nước đầy dinh dưỡng

Trên đây là bài viết về tác dụng của hạt đười ươi và những cách sử dụng nó một cách hiệu quả nhất. Hy vọng bạn đã tìm cho mình được những thông tin hữu ích qua bài viết này. Hãy để lại những câu hỏi, những bình luận hay những chia sẻ của bạn về công dụng chữa bệnh của hạt đười ươi hay những công thức chế biến mới từ hạt đười ươi bay mà bạn sáng tạo hay sưu tầm được nhé.

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