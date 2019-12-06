Hạt bí đỏ có tác dụng gì trong việc nâng cao sức khỏe con người?

Hạt bí đỏ là nguồn cung cấp dồi dào magie, kali, canxi, axit béo, chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe của tim, xương và các chức năng khác của cơ thể. Theo số liệu một nghiên cứu gần đây, 100g hạt bí đỏ rang cung cấp 127 calo đồng thời chứa những dưỡng chất sau:

Một số loại thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày rất giàu chất dinh dưỡng và có tác dụng tích cực đến việc nâng cao sức khỏe , trong đó có hạt bí đỏ. Vậy hạt bí đỏ có tác dụng gì để được liệt kê vào danh sách này? Cùng tìm hiểu xem nhé!

Hạt bí đỏ có nhiều magie – một chất dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành xương. Magie có liên quan đến mật độ xương và được chứng minh là giảm nguy cơ loãng xương ở phụ nữ.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Chất chống oxy hóa có trong hạt bí đỏ có tác dụng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, hàm lượng magie phong phú (>90mg magie/100g hạt bí đỏ) có trong hạt bí đỏ giúp cải thiện việc bài tiết insulin và tăng độ nhạy insulin.

Một nghiên cứu trên chuột mắc bệnh tiểu đường cho thấy những tiến triển tích cực khi thực hiện chế độ ăn uống chứa hỗn hợp hạt lanh và hạt bí ngô.

Hạt bí đỏ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa và cải thiện các bệnh tim mạch

Hạt bí ngô chứa nhiều axit béo omega-3 và omega-6, chất chống oxy hóa và chất xơ. Sự kết hợp của những dưỡng chất này rất tốt cho cả tim và gan.

Chất xơ trong hạt bí ngô giúp giảm cholesterol trong máu, do đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Nghiên cứu cho đến nay cho thấy omega-3 có thể:

Giảm nguy cơ huyết khối và rối loạn nhịp tim, dẫn đến đau tim, đột quỵ và đột tử do tim.

Giảm mức độ LDL, cholesterol toàn phần và chất béo trung tính.

Giảm xơ vữa động mạch hay sự tích tụ mỡ trên thành động mạch.

Ngoài ra, hạt bí đỏ còn có chứa sterol (~265mg sterol/100g hạt bí đỏ). Sterol thực vật và phytosterol được biết là chất giúp giảm mức cholesterol LDL.

Chất béo lành mạnh trong hạt bí đỏ rất tốt cho tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân và tăng cường chức năng tiêu hóa

Rất nhiều người thắc mắc ăn hạt bí đỏ có béo không? Hạt bí đỏ nhiều dầu như vậy chắc hẳn sẽ khiến cơ thể tăng cân rất nhanh? Câu trả lời hoàn toàn bất ngờ là không. Thực tế, hạt bí đỏ rất giàu chất xơ (1,1g chất xơ trong 28g hạt bí đỏ). Một chế độ ăn giàu chất xơ giúp thúc đẩy hệ tiêu hóa, đồng thời duy trì cân nặng khỏe mạnh bởi luôn tạo cảm giác no lâu sau khi ăn.

Tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể

Hạt bí có chứa hàm lượng lớn vitamin E và chất chống oxy hóa. Vitamin E giúp tăng cường hệ miễn dịch và duy trì cho các mạch máu khỏe mạnh.

Giảm triệu chứng mất ngủ

Hạt bí đỏ là nguồn cung cấp tryptophan tự nhiên – một loại axit amin có thể giúp ngủ ngon.

Trong y học, tryptophan đã được sử dụng để điều trị chứng mất ngủ mãn tính. Tryptophan được cơ thể chuyển đổi thành serotonin – một hormone giúp cơ thể "cảm thấy tốt" hoặc "thư giãn" và melatonin – hormone giúp ngủ ngon.

Hạt bí đỏ giúp cải thiện chứng mất ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ sức khỏe sinh sản

Hạt bí ngô rất giàu kẽm – một dưỡng chất giúp nâng cao chất lượng tinh trùng. Ngoài ra, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác có trong hạt bí đỏ cũng góp phần giúp cho cơ thể nam giới có mức testosterone khỏe mạnh. Tất cả những yếu tố này đều góp phần giúp tăng cường chức năng sinh sản ở nam giới.

Cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt và bàng quang

Hạt bí đỏ có thể giúp làm giảm các triệu chứng tăng sản tuyến tiền liệt lành tính, một tình trạng trong đó tuyến tiền liệt phì đại, gây ra vấn đề với việc đi tiểu.

Theo kết quả nghiên cứu gần đây, dầu hạt bí đỏ còn có tác dụng hỗ trợ điều trị rối loạn tiết niệu ở nam và nữ, làm giảm các triệu chứng của bàng quang hoạt động quá mức.

Hạt bí đỏ tẩy giun

Theo một số tài liệu đông y, dùng hạt bí đỏ trị giun sán, tẩy ký sinh trùng ra khỏi cơ thể. Cách dùng cụ thể như sau:

Tẩy sán: Hạt bí bóc vỏ, nghiền nát, thêm nước hoặc trộn với mật ong khi uống, uống vào lúc sáng sớm, khi chưa ăn sáng.

Tẩy giun đũa: Ăn hạt bí đỏ rang vào sáng sớm hoặc lúc bụng đói. Trẻ em ăn từ 30 - 50g, người lớn 60g.

Tẩy giun kim: Giã nát 30 - 50g hạt bí đỏ. Hoà với nhiều nước ngày uống 2 lần, liên tục trong 7 ngày, khi bụng đói.

Tẩy giun móc: Dùng 120g hạt bí và hạt cau nghiền thành bột. Mỗi ngày uống 2 lần vào buổi sáng và chiều trong lúc đói, liền trong 3-4 ngày.

Một ngày ăn bao nhiêu hạt bí đỏ là đủ?

Với những tác dụng đã liệt kê ở trên, chắc hẳn chúng ta đã biết ăn hạt bí đỏ có tốt không. Quả thực hạt bí đỏ rất giàu chất dinh dưỡng nhưng cũng không nên ăn quá nhiều. Trung bình một ngày chỉ cần ăn một lượng đủ để cung cấp cho cơ thể 200 calo (~150g hoặc một nắm nhỏ).

Hàng ngày chỉ cần ăn một lượng nhỏ bí đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Có thể ăn hạt bí đỏ hàng ngày không?

Câu trả lời là có nhưng cần phải ăn đúng cách. Tốt nhất mỗi ngày chỉ ăn một lượng rất nhỏ (200 calo) và chế biến đúng cách.

Cách ăn hạt bí đỏ?

Rang chín: Tránh rang hạt bí đỏ ở nhiệt độ quá cao hoặc rang cháy để không ảnh hưởng đến dưỡng chất trong hạt.

Nướng cùng bánh: Có thể dùng hạt bí đỏ như một loại topping cho bánh mì ngọt.

Trộn salad, chế biến thành bơ hạt bí đỏ, ...

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Bánh mì có topping hạt bí đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Chú ý: Hạt bí đỏ có nhiều dầu nên dễ bị mốc. Để bảo quản được lâu cần phải phơi khô, để tại nơi kín, khô ráo. Trung bình trong điều kiện bảo quản tốt, hạt bí đỏ phơi khô sẽ để được 3-4 tháng.

Một chế độ ăn uống hợp lý có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Mong rằng những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hạt bí đỏ có tác dụng gì và bổ sung nó vào thực đơn hàng ngày, vừa giúp tăng khẩu vị vừa giúp hỗ trợ cho cơ thể luôn khỏe mạnh.