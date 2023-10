Không chì có vậy, trong 100gr dưa lê còn có tới 18mg vitamin C - giúp đáp ứng 22% nhu cầu cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch và có thể giúp chống lại virus gây sốt và cảm cúm. Hơn nữa, trong dưa lê chứa beta-carotene, khi kết hợp với vitamin C có thể giúp ngừa được nhiều căn bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, huyết áp thấp,... vô cùng hiệu quả.

7 tác dụng của dưa lê với sức khỏe

Ăn dưa lê có tác dụng gì? Điểm danh ngay 7 tác dụng của dưa lê sau đây sẽ khiến bạn không thể bỏ qua loại quả thơm ngon này nhé!

1. Tốt cho sức khỏe mẹ bầu

Ăn dưa lê khi mang thai có được không? Hoặc là ăn dưa lê có tốt cho mẹ bầu hay không? Đó là câu hỏi mà nhiều mẹ bầu thường đặt ra. Các mẹ băn khoăn là không biết ăn dưa lê thì có tốt không phải không nào? Câu trả lời cho các mẹ bầu là mẹ an tâm là hoàn toàn có thể ăn được nhé!

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dưa lê là một loại quả giàu dinh dưỡng và đặc biệt tốt cho phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai thường ốm nghén, sức đề kháng suy giảm, lại khó ăn uống nên dưa lê là một loại trái cây hợp lý để ăn vặt giúp giảm nôn nghén và tiêu hóa tốt hơn.

Mẹ bầu chăm chỉ ăn dưa lê rất tốt cho sức khỏe!

Đặc biệt, trong dưa lê cũng chứa nhiều folate rất cần thiết cho mẹ bầu và em bé trong bụng - giúp ngăn ngừa dị tật bẩm sinh của ống thần kinh, giảm nguy cơ dị tật thai nhi, có lợi cho sự phát triển của em bé trong bụng mẹ. Ngoài ra, dưa lê còn là loại quả nằm trong nhóm những trái cây giàu DHA tốt cho em bé và mẹ, nên mẹ cứ an tâm ăn dưa lê mà không phải lo lắng gì nhé!

2. Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Ăn dưa lê nhiều thì có thể gây khó tiêu đầy hơi, nhưng ăn dưa lê vừa đủ thì lại cực tốt cho hệ tiêu hóa bạn nhé. Dưa lê có chứa nhiều chất xơ không hòa tan giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, giúp sạch đường ruột, khiến bạn giảm đi cảm giác ấm ách, đầy bụng, khó tiêu hay táo bón. Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc uống một ly nước ép dưa lê là có thể chữa táo bón và đầy hơi ngay lập tức đấy nhé. Không chỉ vậy, dưa lê còn tốt cho thận bằng cách hỗ trợ thận loại bỏ độc tố một cách hiệu quả nữa đấy.

3. Giảm cholesterol xấu, hạ huyết áp, tốt cho tim mạch

Công dụng tiếp theo của dưa lê là giúp giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể. Cholesterol xấu còn được gọi là cholesterol LDL, gây ảnh hưởng tới sức khỏe tim mạch, tình trạng này kéo dài gây ra mỡ máu, cao huyết áp, xơ vữa động mạch, thậm chí có thể gây tử vong. Vì thế hãy bổ sung dưa lê để giảm cholesterol trong cơ thể một cách tự nhiên bạn nhé!

Dưa lê là món ăn tốt cho tim mạch!

Bên cạnh đó, trong quả dưa lê cũng giàu hàm lượng kali - một loại khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp. Đồng thời, kali cũng cần thiết cho mọi tế bào trong cơ thể, giúp tế bào khỏe mạnh và có sức đề kháng với nhiều bệnh tật. Vì thế, dưa lê hoàn toàn là một loại trái cây tốt cho những bệnh nhân đang bị cao huyết áp nhé.

4. Giúp tăng cường trí nhớ

Một nghiên cứu trong thời gian gần đây cho thấy, nếu cơ thể có ít folate thì sẽ tăng gấp 3 lần nguy cơ mắc bệnh Alzheimer (bệnh mất trí nhớ). Và các chuyên gia khuyên các bạn nên ăn những loại thực phẩm giàu folate như quả dưa lê để trí não luôn được khỏe mạnh, minh mẫn hơn, đặc biệt là với người lớn tuổi.

5. Hỗ trợ giảm cân

Chị em phụ nữ thích ăn dưa lê đôi khi băn khoăn rằng ăn dưa lê có giảm cân không? Các chị em cứ hoàn toàn yên tâm nhé. Chỉ cần không ăn quá nhiều, cứ ăn một lượng vừa phải thì dưa lê có thể hỗ trợ chị em giảm cân đấy. Dưa lê nhiều nước, giàu chất xơ, ít đường, ít chất béo nên rất thích hợp trong chế độ ăn kiêng của chị em!

Nước ép dưa lê là món đồ uống tuyệt vời cho chị em đang giảm cân!

6. Giúp da sáng đẹp hơn

Ngoài giúp giảm cân thì dưa lê còn là một thực phẩm thân thiết của phái đẹp khi nó giúp da sáng đẹp hơn. Vì vitamin C trong dưa lê giúp chống oxy hóa, làm tăng nồng độ collagen giúp da thêm săn chắc, khỏe đẹp hơn. Chính vì vậy, chị em hãy chăm chỉ ăn dưa lê hoặc uống nước ép dưa lê để nhanh chóng có làn sa khỏe đẹp nhé!

7. Tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể

Như đã nói, dưa lê là một loại quả có hàm lượng vitamin C rất cao. Với nguồn vitamin C dồi dào này, tác dụng của dưa lê có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Cụ thể, Vitamin C hỗ trợ hàng rào biểu mô chống lại các tác nhân gây bệnh, thúc đẩy hoạt động chống oxy hóa của cơ thể, giúp cho các tế bào tránh khỏi các tổn thương từ gốc tự do.

Hãy thường xuyên ăn dưa lê để tăng cường sức khỏe!

Ngoài ra, vitamin C còn hỗ trợ chức năng hoạt động của các tế bào, giúp bảo vệ hệ miễn dịch, từ đó giúp vết thương mau lành và ngăn ngừa được các mảng bầm trên da hiệu quả cho chị em nữa đấy! Vừa khỏe vừa đẹp như này, các chị em nhất định đửng bỏ lỡ loại quả ngọt mát này nhé!

Những lưu ý khi ăn dưa lê

Nhiều người thắc mắc là ăn dưa lê nóng hay mát? Câu trả lời là dưa lê không nóng, không nhiều đường, mà là một loại quả giải nhiệt, thanh nhiệt rất tốt nhé! Bạn chỉ cần lưu ý nên ăn một lượng vừa phải mỗi lần ăn là được, vì nếu ăn dưa lê với một lượng lớn thì bạn có thể gặp các triệu chứng như khó tiêu, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Hãy chọn dưa lê có nguồn gốc an toàn để đảm bảo sức khỏe!

Bên cạnh đó, khi ăn dưa lê, bạn cũng cần chọn những quả dưa lê sạch, có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bạn nên chọn mua tại các cửa hàng rau củ quả sạch, đảm bảo an toàn để an tâm hơn về chất lượng dưa lê nhé!

Tóm lại, dưa lê là một loại quả ngọt mát, thơm ngon, vô cùng hữu ích cho sức khỏe của người dùng, dù là bà bầu hay trẻ nhỏ thì đều có thể an tâm thưởng thức loại quả ngon này nhé! Các chị em độc giả của Phụ nữ và Gia đình còn chần chừ gì mà không bổ sung ngay dưa lê vào thực đơn mỗi ngày, để giữ trọn vẻ tươi trẻ cùng một sức khỏe tốt thôi nào?!