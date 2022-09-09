Cách làm cà tím chiên trứng bùi ngon, hấp dẫn và siêu hao cơm tại nhà!

Cà tím là một loài cây thuộc họ Cà, có quan hệ họ hàng gần gũi với cà chua, khoai tây, cà dừa, cà pháo và có nguồn gốc ở miền Nam Ấn Độ và Sri Lanka.

Cà tím loại quả đặc biệt với hương vị có thể biến hòa tùy vào cách chế biến và tay nghề của đầu bếp, nhờ vậy mà chúng ta có thể may mắn được thưởng thức những hương vị đặc sắc, thơm ngon khó cưỡng từ cà tím như: cà tím chiên nước mắm , cà tím xào tỏi ,... Hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý bạn đọc thêm 1 công thức chế biến siêu thơm ngon và đơn giản nữa từ cà tím, đó chính là món cà tím chiên trứng - một món ngon dinh dưỡng từ các nguyên liệu dân dã. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay nhé!

Cụ thể, quả cà tím được kiểm chứng là có chứa nguồn chất xơ và chất chống oxy hóa tuyệt vời, cùng với đồng, mangan, vitamin B-6, thiamine, các vitamin và khoáng chất thiết yếu khác.

Ở nhiều nước nói chung và Việt Nam nói riêng, cà tím được đánh giá rất cao nhờ những công dụng hữu ích, còn “hơn” cả thuốc tây mà nó sở hữu.

Chính vì vậy, việc bổ sung cà tím vào thực đơn mỗi ngày chẳng khác nào “thần dược” giúp bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho cơ thể: bảo vệ tim mạch, phòng ngừa bệnh thiếu máu, tăng cường sức đề kháng, làm đẹp da và tóc, chữa chứng hay quên, giảm cholesterol xấu trong máu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và làm khỏe mắt,...

Đặc biệt, cà tím là một nguồn cung cấp các hợp chất phenolic hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp cơ thể loại bỏ các gốc tự do có thể gây hại cho tế bào nếu chúng tích tụ với số lượng lớn, đồng thời, khi kết hợp hàm lượng giàu chất xơ, cà tím là 'chiến binh' hàng đầu giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư như ung thư ruột kết, trực tràng,...

Quả là một nguồn nguyên liệu quý với xuất thân dân dã mà! Giờ thì các chị em chần chừ gì mà không cùng thêm ngay công thức chế biến siêu dinh dưỡng với món cà tím chiên trứng này vào menu bữa cơm gia đình tối nay thôi nào?!

Cách làm cà tím chiên trứng bùi ngon hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu thơm ngon, dinh dưỡng cho món cà tím chiên trứng!

Thịt ba rọi băm 100 gr

Trứng gà 2 quả

Cà tím 1 quả (500gr)

Cà rốt 1 củ

Hành lá 4 nhánh

Ngò rí 1 ít

Dầu ăn 4 muỗng canh

Gia vị thông dụng (Muối/ bột ngọt/ hạt nêm/ đường/ tiêu xay) 1 ít

Các bước tiến hành làm cà tím chiên trứng chuẩn đưa cơm, ăn là ghiền

Bước 1: Sơ chế cà tím

Công đoạn làm sạch và tạo hình cho cà tím!

- Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị 1 thau nước sạch có pha thêm 1 muỗng cà phê muối khuấy tan.

- Tiếp đó, với cà tím mua về, bạn đem rửa sạch, cắt bỏ phần cuống, rồi thái thành từng khoanh tròn độ dày khoảng 1/2 lóng tay.

- Sau đó, bạn cho hết phần cà tím đã thái khoanh vào thau nước muối loãng đã chuẩn vị và để ngâm trong khoảng 5 - 10 phút cho cà tím không bị thâm, rồi vớt ra để ráo nước.

- Cuối cùng, bạn tiến hành dùng muỗng múc bỏ phần ruột cà tím như hình, rồi dùng dao cắt nhỏ phần ruột cà tím cho ra dĩa là đã hoàn tất khâu chuẩn bị cà tím rồi nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Chuẩn bị các nguyên liệu để làm phần nhân!

- Trước tiên, với thịt ba rọi mua về, bạn đem ngâm thịt trong nước muối pha loãng khoảng tầm 5 phút, rồi rửa sạch lại với nước và để ráo.

- Kế đến, bạn tiến hành thái nhỏ thịt ra, rồi cho vào máy xay thịt để xay nhuyễn hoặc dùng dao để băm ra là được.

- Còn hành lá và ngò rí thì bạn đem cắt bỏ rễ và bỏ phần lá úng, sau đó tiến hành rửa sạch, để ráo và cắt nhuyễn ra nhé.

- Cuối cùng là cà rốt, bạn chỉ việc nạo vỏ, rửa sạch rồi thái thành hạt lựu, là đã xong khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi đấy.

Bước 3: Làm nhân thịt trứng

Trộn phần nhân thịt trứng thơm ngon, đậm đà!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cho hỗn hợp cà rốt, hành ngò, ruột cà tím đã cắt nhỏ vào tô thịt băm, và tiếp tục đập thêm 2 quả trứng vào chung.

- Sau đó tiến hành lần lượt nêm thêm các gia vị là: 1 muỗng cà phê tiêu xay, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm và 1 muỗng canh dầu ăn vào, rồi trộn đều lên là đã có hỗn hợp nhân thơm ngon, đậm đà rồi nhé.

Bước 4: Chiên cà tím

Quy trình các bước làm cà tím chiên trứng chuẩn đẹp - ngon!

- Ở bước chế biến cuối cùng này, bạn bắc chảo lên bếp và cho 3 muỗng canh dầu ăn vào đun ở lửa vừa.

- Đợi đến khi dầu ăn nóng lên thì bạn tiến hành cho từng khoanh cà tím đã lấy ruột vào trước.

- Tiếp đến, dùng muỗng múc phần nhân thịt vừa trộn cho vào các khoanh cà tím như hình và tiến hành chiên ở lửa vừa.

- Cuối cùng, sau khoảng 3 phút chiên, bạn chỉ cần trở mặt và chiên cho đến khi cả 2 mặt chín vàng đều là đã có thể tắt bếp và thưởng thức ngay rồi nhé!

Thành phẩm

Cà tím chiên trứng thơm ngon khó cưỡng, chuẩn đưa cơm tại nhà!

Món cà tím chiên trứng thơm ngon nức mũi cùng visual màu vàng cháy hấp dẫn. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần cà tím thơm bùi, kết hợp với thịt heo xay mềm béo và vị trứng béo ngậy, ăn cùng chén cơm trắng nóng hổi nữa thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua cà tím tươi ngon

- Bạn nên chọn những trái cà tím có vỏ căng bóng màu tím đậm, đều màu và bề mặt vỏ ít sần sùi.

- Đồng thời nên chọn những quả cầm lên thấy chắc tay, ấn nhẹ vào thì thấy cà hơi mềm, cuống còn xanh, đây là những trái mới thu hoạch và chưa bị già nên ăn sẽ mềm, ngọt hơn.

- Ngược lại, tránh chọn những quả bị héo hoặc bị cứng, vỏ sần sùi và nhạt màu, vì những quả này thường là cà tím đã để lâu ngày hoặc bị già, khi chế biến sẽ làm giảm độ mềm ngon của thành phẩm.

Mẹo chọn trứng gà tươi ngon

- Trứng gà ngon là những quả có lớp vỏ màu nâu sẫm, không có vết nứt hay xuất hiện các đốm thâm đen li ti lạ thường nào.

- Thông thường, khi dùng tay sờ vào trứng mới, chất lượng thì sẽ có cảm giác hơi sần sùi hoặc nhám. Ngược lại, nếu bạn thấy quá láng mịn quá mức thì tức đó là trứng đã cũ.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh mua những quả trứng mà khi lắc sẽ nghe được tiếng chất lỏng đang chảy, thậm chí còn tỏa ra mùi hôi tanh quá nồng , vì đó có thể là trứng đã hỏng do để lâu ngày.

Trên đây là công thức làm món cà tím chiên trứng chuẩn ngon và đưa cơm tại nhà. Với món ngon mang hương vị hấp dẫn cùng cách chế biến đơn giản như này, các chị em chọn làm món chính cho bữa ăn gia đình thì còn gì bằng nào?! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!