Cách làm trứng hấp mật ong mềm ngon, thơm béo và siêu bổ dưỡng tại nhà!

Mật ong là phần chất ngọt do ong mật góp nhặt từ các bông hoa. Khác với đường trắng tinh luyện, loại thực phẩm này được xếp vào loại chất làm ngọt tự nhiên, chứa nhiều chất chống oxy hóa và có đặc tính kháng khuẩn có lợi cho sức khỏe .

Trứng và mật ong vốn là 2 nguồn siêu thực phẩm dinh dưỡng , chẳng còn xa lạ gì với chúng ta nữa. Vốn đã là những nguyên liệu bổ dưỡng từ tự nhiên, sự kết hợp của 2 nguyên liệu này lại “bổ càng thêm bổ” và hương vị thì thơm ngon miễn bàn! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món “ trứng hấp mật ong ” - món ngon hấp dẫn, được kết hợp từ 2 nguyên liệu bổ dưỡng, thích hợp cho mọi đối tượng này nhé!

Từ lâu, mật ong đã được xem là một trong những loại thuốc tuyệt vời, được sử dụng rộng rãi trong đời sống và y học. Bên cạnh đó, các chuyên gia dinh dưỡng cũng đánh giá mật ong là loại "thực phẩm vàng", bởi nó có các giá trị dinh dưỡng và công dụng hữu ích vô cùng hiệu quả cho sức khỏe con người.

Cụ thể, việc bổ sung mật ong vào thực đơn một cách thực tế, sẽ đem lại những công dụng tuyệt vời sau: chữa ho khan, ho đờm, chữa bỏng, tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa trào ngược dạ dày - thực quản, hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường, làm dịu bệnh trĩ, nâng cao hiệu quả chữa lành vết thương, làm dịu bệnh vẩy nến,...

Đặc biệt, mật ong còn mang lại khả năng ngăn ngừa các tế bào ung thư hiệu quả, hỗ trợ điều trị ung thư gan, ung thư phổi,...nhờ vào thành phần “siêu” giàu các chất chống oxy hóa có trong mật ong.

Bên cạnh nguồn “thực phẩm vàng” là mật ong, chúng ta cũng không thể “ngó lơ” siêu thực phẩm trứng gà được.

Trứng gà

Trứng gà là nguồn cung cấp protein dồi dào cùng các loại vitamin và dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe của chúng ta như: vitamin A, D, E, B1, B6, B12, magie, canxi, kẽm, sắt,...

Trứng gà - siêu thực phẩm thiết yếu!

Nhờ vào nguồn dinh dưỡng dồi dào này, trứng gà đã đem lại “hàng sa số” những công dụng hữu ích như: ngăn ngừa lão hóa da, cải thiện tóc xơ, ngăn ngừa rụng tóc và kích thích mọc tóc, phòng và điều trị xơ vữa động mạch, ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ ở người già,...

Chính nhờ vào nguyên liệu dinh dưỡng “vô đối” như này, nên sự kết hợp của trứng hấp mật ong chính là một món ăn thơm ngon, bổ dưỡng, hỗ trợ các chị em tăng cân, tăng kích thước vòng 1 hiệu quả, cùng rất nhiều phòng chống bệnh tật nữa,...Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào làm món Trứng hấp mật ong thơm béo, hấp dẫn và siêu dinh dưỡng này thôi nào.

Cách làm trứng hấp mật ong mềm ngon, dinh dưỡng và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản và dinh dưỡng cho món trứng hấp mật ong!

Trứng gà 2 quả

Sữa đặc 1 muỗng canh

Mật ong 1 muỗng canh

Dụng cụ cần thực hiện: xửng hấp, tô, phới lồng, máy đánh trứng,...

Các bước tiến hành làm trứng hấp mật ong chuẩn ngon, ăn là mê

Bước 1: Đánh bông hỗn hợp

Đánh bông hỗn hợp trứng, mật ong và sữa cho đến khi bông nhẹ là đạt

- Đầu tiên, bạn đập 2 quả trứng gà cùng với 1 muỗng canh mật ong và 1 muỗng canh sữa đặc vào tô.

- Tiếp đó, dùng máy đánh trứng (hoặc bạn cũng có thể dùng phới lồng) tiến hành đánh tan trứng và các nguyên liệu, cho đến khi trứng bắt đầu bông nhẹ, nổi các bọt khí lên là đạt nhé.

Bước 2: Hấp trứng mật ong

Tiến hành hấp trong 15-20 phút là hoàn thành nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn chuẩn bị 2 cái chén nhỏ rồi cho vào xửng hấp trước, sau đó đổ hỗn hợp trứng đã đánh bông ở trên vào chén.

- Kế đến, đậy kín nắp và tiến hành hấp trong khoảng 15 - 20 phút thì tắt bếp.

- Đến đây thì bạn chỉ việc lấy trứng ra khỏi xửng hấp, rồi chờ cho nguội bớt là có thể thưởng thức ngay rồi đấy nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Trứng hấp mật ong - món ăn thơm ngon và bổ dưỡng!

Món trứng hấp mật ong nổi bật với visual màu vàng ươm bóng mịn bắt mắt cùng hương thơm nức mũi. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được ngay hương vị béo thơm, hấp dẫn từ trứng gà cùng mật ong, kết hợp với kết cấu mịn mượt như muốn tan ra ngay đầu lưỡi, đảm bảo thực khách từ lớn đến bé đều thích mê nhé.

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mật ong thật, chất lượng

- Khi mua, bạn phải chú ý xem mật ong còn hạn sử dụng hay không. Theo đó, mật ong đã hết hạn sẽ chuyển sang màu đen, trên bề mặt có nổi lên các bọt khí màu trắng, có mùi cay nồng khó chịu, khi nếm thử sẽ thấy có vị chua đắng.

- Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kiểm tra mật ong thật, giả bằng cách nhỏ một vài mật ong vào ly nước lọc, nếu những viên mật ong tròn, không tan và chìm xuống dưới đáy thì đó là mật ong thật. Ngược lại, nếu mật ong hòa tan với nước thì đó là mật ong giả.

- Hoặc bạn chuẩn bị sẵn một mẩu giấy thấm, sau đó nhỏ vài giọt mật ong lên giấy thấm. Trong trường hợp giọt mật vo tròn và tan chậm hoặc không tan thì đó chính là mật ong thật. Ngược lại, trường hợp giọt mật nhanh chóng loãng ra và thấm vào giấy thì đó là mật ong giả.

Mẹo chọn trứng gà tươi ngon

- Trứng gà ngon là những quả có lớp vỏ màu nâu sẫm, không có vết nứt hay xuất hiện các đốm thâm đen li ti lạ thường nào.

- Thông thường, khi dùng tay sờ vào trứng mới, chất lượng thì sẽ có cảm giác hơi sần sùi hoặc nhám. Ngược lại, nếu bạn thấy quá láng mịn quá mức thì tức đó là trứng đã cũ.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh mua những quả trứng mà khi lắc sẽ nghe được tiếng chất lỏng đang chảy, thậm chí còn tỏa ra mùi hôi tanh quá nồng , vì đó có thể là trứng đã hỏng do để lâu ngày.

Trên đây là công thức làm món trứng hấp mật ong mềm ngon, hấp dẫn, thực khách nào cũng mê tại nhà. Với món ngon siêu bổ dưỡng mà cách làm lại vô cùng đơn giản và dễ làm như này, các chị em còn ngại gì mà không bổ sung ngay vào thực đơn bồi bổ cho chính bản thân mình và gia đình nào?! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!