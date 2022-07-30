Làm thế nào để phân biệt mật ong thật và giả

Bạn có thể nhỏ giọt mật ong vào một tờ giấy để kiểm tra chất lượng. Nếu thấy giọt mật tròn vo, tan chậm hoặc không tan thì đó là mật ong thật. Ngược lại, nếu mật ong nhanh chóng thấm vào tờ giấy thì đó là mật ong pha lẫn tạp chất.

Nguyên nhân chính là do mật ong nguyên chất thường chỉ chứa khoảng 17,2% nước. Lượng nước này có thể thay đổi tùy theo loại mật ong và vào thời tiết của mùa thu hoạch. Điều này có thể quyết định mức độ thấm vào giấy của mật ong. Mật ong thấm nhanh vào giấy tức là lượng nước cao, độ đậm đặc thấp, chất lượng không tốt.

Bạn lấy lòng đỏ trứng gà ra bát (chỉ sử dụng lòng đỏ thôi). Từ từ đổ mật ong lên bề mặt lòng đỏ trứng gà sao cho mật ong vừa đủ phủ kín hết bề mặt lòng đỏ trứng.Nếu là mật ong thật thì lòng đỏ trứng sẽ thay đổi dần màu sắc và bị mật ong làm chín từ từ.

Để khoảng 6 tới 8 tiếng, lòng đỏ trứng gà sẽ được mật ong làm "chín" (bị cô đặc cứng lại, không còn màu đỏ tươi của lòng đỏ trứng sống nữa).

Sử dụng nến

Nhúng phần bấc của cây nến (phần sợi vải) vào mật ong và châm lửa. Nếu bấc vẫn cháy thì đó là mật ong nguyên chất. Nếu bấc không bắt lửa và không thể cháy thì đó là mật ong pha nước.

Tương tự, bạn có thể sử dụng diêm để thử. Nhúng que diêm vào mật ong rồi quẹt thử để đánh lửa. Nếu diêm cháy thì đó là mật ong thật. Diêm không cháy thì đó là mật ong pha nước.

Kiểm tra nhiệt

Đun nóng mật ong (không cần thiết phải đun sôi). Mật ong nguyên chất sẽ đông lại trong khi mật ong pha tạp chất sẽ nổi bong bóng.

Lương y Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ cho biết, mật ong được xử lý từ mật ong thô, tức mật ong ban đầu được loài ong tạo ra từ phấn hoa. Mật ong thô được thu hoạch trực tiếp bằng cách vắt tổ ong, màu đục, giá trị dinh dưỡng cao, không có bất kỳ chất phụ gia nào.

Ảnh minh họa: Internet

Để ăn được, người ta xử lý tiệt trùng mật ong thô này bằng cách đun nóng ở 70 độ C trở lên, sau đó làm lạnh nhanh, lọc và đóng chai. Quá trình này làm mất đi một số chất dinh dưỡng trong mật ong, nhất là trong phấn hoa và keo ong. Mật ong sau xử lý có màu vàng, giảm hương thơm so với mật ong thô nguyên chất. Một số nơi chế biến có thể cho thêm chất phụ gia vào mật ong sau xử lý.

Dùng hành tươi

Lấy một cọng hành tươi nhúng vào mật ong. Nếu cọng hành héo đó là mật ong thật.