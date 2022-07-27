Chẳng hề làm khó hội chị em, áp dụng ngay 4 cách đuổi kiến ra khỏi lọ đường nhanh chóng

Mẹo vặt trong bếp 27/07/2022 16:35

Bạn lỡ mở lọ đường quên đóng nắp hoặc đóng chưa kín nên bị kiến "xâm chiếm" lọ đường. Nếu chưa biết cách giải quyết đã có 4 mẹo dưới đây.

Dùng đũa, thìa inox

Nếu phát hiện có kiến “xâm nhập” vào lọ đường, bạn hãy lấy vài chiếc đũa hoặc thìa dài cắm sâu xuống tận đáy lọ để dụ kiến. Đợi kiến bám đầy lên đũa thì bạn chỉ việc nhấc đũa ra rồi giũ sạch là xong. Bạn tiếp tục làm như vậy cho đến khi kiến bò ra hết. Một cách tương tự bạn có thể áp dụng là cắm đũa tựa vào một vật nào đó để kiến bò theo hướng mà bạn muốn.

Chẳng hề làm khó hội chị em, áp dụng ngay 4 cách đuổi kiến ra khỏi lọ đường nhanh chóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để lọ đường ra nắng

Kiến rất sợ nắng to nên khi lọ đường bị kiến chui vào, bạn hãy mở nắp lọ ra rồi mang ra ngoài nắng để khoảng 10 phút. Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên khi quay lại kiểm tra.

Chẳng hề làm khó hội chị em, áp dụng ngay 4 cách đuổi kiến ra khỏi lọ đường nhanh chóng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hơ lửa lọ đường

Đây có lẽ là cách đa số các mẹ thường dùng mỗi khi có kiến chui đầy vào hũ đường trong căn bếp.

Đơn giản thôi, bạn chỉ cần mở nắp lọ đường rồi đặt kế bên bếp ga. Bạn mở lửa ở mức nhỏ vừa đủ lan nóng sang hũ đường. Đợi vài phút là lũ kiến sẽ lần lượt bò ra ngoài vì bị nóng đấy.

Chẳng hề làm khó hội chị em, áp dụng ngay 4 cách đuổi kiến ra khỏi lọ đường nhanh chóng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên bạn cần lưu ý là chỉ nên để lửa thật nhỏ, đủ sức làm nóng hũ đường là được, đừng để lửa vừa hoặc lớn sẽ khiến đường bị cháy và kiến bỏ mạng bên trong lọ.

Dùng giấy, báo

Cách đuổi kiến này cũng đơn giản, chỉ cần một tờ giấy hoặc tờ báo sạch, đổ đường ra trải đều rồi để nơi khô thoáng hoặc đem ra phơi nắng. Sau đó, gõ nhẹ để kiến bò hết ra ngoài. Sau khi hết sạch kiến thì trút đường trở vào lọ.

Chẳng hề làm khó hội chị em, áp dụng ngay 4 cách đuổi kiến ra khỏi lọ đường nhanh chóng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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