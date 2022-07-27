Ngoài việc là một thức uống được ưa chuộng thì bia còn có các tác dụng tuyệt vời dưới đây

Mẹo vặt trong bếp 27/07/2022 05:12

Bia còn có các tác dụng tuyệt vời lắm nhé các chị em tham khảo ngay.

Làm sạch tủ lạnh

Tủ lạnh nhà bạn có mùi mà chưa biết xử lý như thế nào? Dễ thôi, bia sẽ là liệu pháp tốt nhất để khử mùi tủ lạnh nhanh chóng. Bạn lấy một miếng khăn mềm thấm vào bia cho ẩm sau đó lau chùi tủ lạnh.

Sức mạnh của bia sẽ giúp bạn loại bỏ vết bẩn nhanh chóng và diệt khuẩn vô cùng hiệu quả đồng thời cũng khiến mùi hôi khó chịu trong tủ lạnh của bạn biến đi lúc nào không biết.

Làm sáng bóng đồ kim loại

Bia có nồng độ axit thấp, hoàn hảo để đánh bóng bất kỳ đồ vật bằng kim loại nào, chẳng hạn như nồi thép và đồ trang sức.

Chỉ cần đổ một ít bia lên miếng vải và chà xát lên vật kim loại. Cũng có thể ngâm đồ vật trong vài phút rồi lau khô lại bằng một mảnh vải, bạn sẽ ngạc nhiên khi các đồ vật bằng kim loại của mình trở nên sáng bóng trở lại.

Ngoài việc là một thức uống được ưa chuộng thì bia còn có các tác dụng tuyệt vời dưới đây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dùng bia ướp thịt

Khác với rượu vang hay giấm, nồng độ axit của bia rất thấp nên nếu dùng bia để ướp thịt sẽ không làm thay đổi hương vị quá nhiều mà còn đậm đà hơn. Thêm một chút bia vào thịt ướp sẽ giúp cho thịt dễ mềm hơn và tăng hương vị lên rất nhiều. Bạn có thể áp dụng cách này để nấu tôm hay thậm chí là nấu cơm.

Ngoài việc là một thức uống được ưa chuộng thì bia còn có các tác dụng tuyệt vời dưới đây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đuổi các loại côn trùng gây hại

Bia khiến những con ruồi phiền hà tránh xa đĩa thức ăn của bạn. Bạn chỉ cần đổ một ít bia vào ly, bọc ngoài bằng giấy nhôm và khoét một số lỗ nhỏ là những con ruồi bị mùi của thức uống thu hút. Khi đã vào trong rồi, chúng chẳng còn đường lui. Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng mẹo này với ốc sên và gián.

Làm bóng đồ gỗ

Đổ một ít bia ấm lên mảnh vải mềm và chà lên bất kỳ bề mặt gỗ nào cần phục hồi. Kết quả sẽ khiến bạn thích thú khi đồ nội thất trở nên sáng bóng hơn và trông đẹp như mới.

Ngoài việc là một thức uống được ưa chuộng thì bia còn có các tác dụng tuyệt vời dưới đây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Làm mềm quần áo và giữ màu bền lâu

Chỉ việc ngâm quần áo vào trong bia 1 giờ đồng hồ sau đó giặt lại bằng nước sạch và để khô tự nhiên, trang phục của bạn sẽ trở nên mềm mại hơn và những chất trong bia sẽ giúp khôi phục màu sắc ban đầu của quần áo. Đặc biệt, với quần áo mới, sau khi được ngâm vào bia sẽ bền màu hơn bình thường.

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