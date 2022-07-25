Công dụng làm sạch "thần kỳ" của dấm chị em không nên bỏ qua

Ngoài ra, dấm cũng sẽ giúp làm mềm sợi vải, loại bỏ mùi mồ hôi. Bạn không cần phải lo lắng về mùi giấm trên quần áo. Sau khi được giặt sạch và phơi khô, mùi dấm sẽ không còn.

Đổ 1 bát dấm vào nước xả cuối cùng khi giặt quần áo còn có một tác dụng tuyệt vời đó là làm sạch cặn xà phòng, tránh nguy cơ kích ứng da.

Đối với đồ jeans, thay vì sử dụng bột giặt thông thường, dùng dấm có thể làm sạch các vết bẩn mà không khiến trang phục bị bạc màu.

Việc thêm dấm vào quá trình giặt cũng giúp quần áo bớt nhăn và dễ là ủi hơn.

Giặt quần áo với dấm còn mang đến một lợi ích khác đó là giảm tình trạng xù lông vải và loại bỏ lông của chó mèo bám vào quần áo.

Với những vết bẩn cứng đầu, bạn có thể đổ trực tiếp dấm lên quần áo, ngâm vài phút rồi mới đem đi giặt để vết bẩn được làm sạch hiệu quả hơn.

Bạn có thể áp dụng cách giặt quần áo với giấm kể cả khi giặt tay và dùng máy giặt. Với giặt tay, bạn có thể cho dấm vào nước giặt cuối cùng. Với giặt máy, bạn có thể cho dấm vào ngăn nước xả vải.

Làm sạch ấm trà

Ảnh minh họa: Internet

Với các ấm trà đã bị tích tụ vôi, bạn có thể đổ 1/2 chén dấm trắng với 1/2 chén nước vào ấm và ngâm qua đêm. Nếu cặn quá đầy thì các bạn đun sôi ấm với dấm trắng trong một vài phút, để nguội và rửa sạch bằng nước sạch. Nó cũng giúp bạn loại bỏ vết bẩn từ cà phê và tách trà bằng cách chà chúng nhẹ nhàng với các bộ phận bằng muối (hoặc baking soda) và một lượng dấm trắng.

Làm sạch lò vi sóng

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể làm sạch lò vi sóng bằng cách trộn 1/2 chén dấm trắng và 1/2 chén nước trong một chiếc bát sử dụng được trong lò vi sóng, đặt vào giữa lò. Chỉnh chế độ làm nóng để nước sôi lăn tăn trong lò. Các chất bẩn sẽ bở ra, dễ dàng lau chùi. Giấm trắng cũng giúp làm sạch kệ và cánh tủ lạnh chỉ với 1/2 chén nước hòa với 1/2 chén dấm trắng, dùng khăn thấm và lau sạch.