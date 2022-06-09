Khui sầu riêng chưa chín phải làm sao? Thử ngay những mẹo "thần thánh" sau để không lo bỏ phí mà còn có được những múi sầu riêng thơm ngon nức lòng người

Hay mọi người thử cho sầu riêng vào túi nilon kín, rồi đặt ngoài nắng. Khi ấy nhiệt độ kích thích ethylene tiết ra và được giữ lại, phần nào giúp sầu riêng nhanh chín, không lâu sau là mọi người ăn được rồi.

Gạo có tính chất phủ cao, hút hơi ẩm tốt. Gạo có thể ngăn chặn khí ethylene thoát ra hiệu quả, giúp quả sầu riêng dù đã bổ vẫn nhanh chín mà vẫn giữ được hương vị. Đây là cách ủ truyền thống có thể áp dụng cho bất kỳ loại trái cây nào.

Ủ sầu riêng bằng nhang - hương

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Bạn cần chuẩn bị một ít muối hạt cho vào túi nilong và bọc toàn bộ quả sầu riêng lại. Đốt một vài cây nhang, sao cho toàn bộ khói lan tỏa đều trong túi nilong.

Chờ nhang tàn thì nhanh chóng bịt kín miệng túi lại, để không khí không thể thoát ra ngoài được. Khoảng 3 ngày sau sầu riêng của bạn sẽ chín vàng thơm phức.

Ủ sầu riêng bằng cách đặt cạnh quả chín

Do đó, bạn đặt quả sầu riêng gần các trái cây đang chín hoặc đặt quả sầu riêng trong thùng kín chứa các trái cây đang chín rồi đóng kín lại là xong, khoảng vài ngày là quả sầu riêng sẽ chín thơm. Cách ủ sầu riêng này là nhớ khí ethylene từ trái cây chín thoát ra, thúc đẩy sầu riêng chín nhanh hơn cả mong đợi

Ủ sầu riêng bằng trấu

Ảnh minh họa: Internet

Dùng tro trấu để ủ sầu riêng cũng tương tự như dùng gạo. Bạn chỉ cần lót đầy tro hay trấu vào thùng giấy rồi cho sầu riêng vào, phủ kín bằng tro hoặc trấu lần nữa.

Sau cùng, đậy kín miệng thùng giấy từ 3 - 5 ngày thì sầu riêng sẽ chín thơm, bạn có thể thưởng thức.

Dùng túi ni lông hoặc túi giấy

Ảnh minh họa: Internet

Dùng túi ni lông hay túi giấy để lưu giữ hay hạn chế khí ethylene thoát ra ngoài giúp trái cây chín nhanh là cách khá phổ biến. Bạn sử dụng túi giấy hoặc túi ni lông bọc kín quả sầu riêng, thêm vào quả táo hay trái cây nào khác cũng đươc, rồi buộc miệng túi lại và ủ trong vài ngày.

Ủ sầu riêng bằng vải, khăn bông

Bạn có thể dùng vải và khăn bông để phủ kín lên quả sầu riêng là được. Cách này tuy sẽ giúp quả sầu riêng chín tự nhiên nhưng hơi lâu, khi ngữi thấy mùi thơm nức mũi đặc trưng của sầu riêng thì bạn có thể lấy sầu riêng ra khỏi khăn và nhâm nhi với mọi người.

Cách nhận biết sầu riêng chín tự nhiên

Ảnh minh họa: Internet

Sầu riêng được mệnh danh là vua của các loại trái cây nhưng biết sầu riêng chín tự nhiên như thế nào thì ít ai nắm rõ. Đầu tiên, sầu riêng chín tự nhiên thường có mùi thơm đặc trựng, nồng nàn và ngọt thơm khi ngửi.

Bên ngoài, gai sầu riêng sẽ hơi to, nở đều, đầu gai hơi tròn, khoảng cách giữa các gai thưa, màu sắc ngả sang màu vàng lá chuối không còn xanh như lúc còn non nhé.

Ấn phần cuống thấy hơi ẩm, ướt ướt, có nhựa chảy ra thì đó là dấu hiệu sầu riêng không bị chín ép. Phần đuôi sầu riêng xuất hiện các đường rãnh nhỏ dài, dọc theo từ phần đáy lên phần cuống, khi chín thì các rãnh này sẽ nứt ra.

Khi tách vỏ thì rất dễ dàng, nhẹ nhàng, tách vỏ tới đâu thì vỏ sầu riêng nở ra tới đó. Nếm múi sầu riêng thì ngon thơm, béo ngọt, dẻo mịn cực ngon.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng tay gõ vào quả sầu riêng hay lắc nhẹ, nghe thấy có tiếng phát ra thì quả sầu riêng đã chín. Hoặc bạn đem cân thử nếu thấy quả nhẹ cân thì có thể quả sầu riêng đó đã chín.

Sầu riêng chín "ép" - chín do nhúng thuốc

Ảnh minh họa: Internet

Những năm gần đây, xuất hiện nhiều thương lái thu mua sầu riêng non, chưa rụng cành hoặc sầu riêng vận chuyển số lượng lớn về từ Campuchia, Thái Lan.

Vào đến Việt Nam, các nơi thu mua loại trái non này về, nhúng/tẩm hóa chất để kích thích trái chín. Chỉ sau 4 – 5 tiếng là có thể đem bán.

Sầu riêng bị nhúng thuốc sau khi qua xử lý, làm sạch tuy không còn dấu hiệu để nhận biết. Nhưng người tiêu dùng vẫn có thể phân biệt được bằng một số cách sau :

Kiểm tra cuống, gai: cuống sầu riêng nếu để lâu ngày sẽ bị khô, héo, không còn nhựa mủ. Gai sầu riêng bị mòn, dập nát do quá trình vận chuyển. Không còn tươi xanh như sầu riêng chín cây.

Kiểm tra thân vỏ: hóa chất tẩm sầu riêng thường có màu vàng. Và người bán buộc phải nhúng toàn bộ trái sầu riêng vào hóa chất chứ không thể bơm, tiêm trực tiếp. Vậy nên dù cố gắng làm sạch, trên vỏ sầu riêng vẫn có khả năng dính những vệt vàng tươi hoặc một chút bột vàng của hóa chất.

Sầu riêng chín ép, nhúng thuốc