Ngoài công dụng của kem đánh răng đối với răng miệng đã quá quen thuộc. Đó là loại bỏ mảng bám trên răng, làm răng trắng sáng và thơm mát. Đồng thời giúp giảm viêm nướu và ngăn ngừa các bệnh về răng miệng. Thì kem đánh răng còn có rất nhiều công dụng hữu ích không kém.

Với các loại trang sức, đồ dùng làm bằng bạc, nếu để lâu ngày hoặc bảo quản không tốt thì chúng sẽ bị xỉn màu. Muốn chúng sáng bóng trở lại, bạn lấy một ít kem đánh răng lên bàn chải đánh răng cũ sau đó chà xát nhẹ nhàng lên bề mặt đồ bạc bị xỉn. Cuối cùng rửa lại với nước sạch, món đồ bằng bạc của bạn sẽ trở nên sáng bóng như mới.

Ảnh minh họa: Internet

Khi đi bơi, hơi nước hay làm mờ mắt kính, khiến kính bơi “có mà như không”. Thủ thuật đơn giản sau sẽ giúp giải quyết triệt để vấn đề: bôi một lớp kem đánh răng mỏng phía trong mắt kính, để khoảng 30s, sau đó rửa sạch với nước lạnh. Kính sẽ luôn “trong vắt”, giúp bạn nhìn thấu tới tận đáy bể bơi.

Ngoài ra, cách này còn dùng được cho tất cả các loại kính mát nữa đấy!

Cho vòi nước sáng bóng

Bồn rửa mặt với vòi sáng bóng luôn gợi lên cảm giác sạch sẽ và sang trọng cho phòng tắm. Thi thoảng lại lau bằng khăn ẩm có chút kem đánh răng sẽ đảm bảo cho vòi độ sạch và sáng như gương thế này.

Làm trắng giày thể thao

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn làm trắng mới giày thể thao mà không ảnh hưởng đến phom dáng thì hãy dùng kem đánh răng. Bôi một ít kem đánh răng lên chiếc bàn chải cũ sau đó chà nhẹ nhàng vào những vị trí có vết bẩn. Cuối cùng dùng khăn sạch hoặc khăn giấy lau khô là được, không cần phải rửa lại bằng nước sạch.

Làm sạch mặt bàn là

Trên bề mặt bàn là có thể có những vết ố vàng. Nếu không được làm sạch chúng có thể khiến quần áo dính vết bẩn, nhất là quần áo sáng màu. Có một cách đơn giản để làm sạch mặt bàn là đó là bôi một ít kem đánh răng lên vết bẩn, dùng bàn chải chà nhẹ nhàng rồi dùng khăn khô hoặc khăn giấy lau sạch lại. Vậy là mặt bàn là đã sạch bóng như mới. Tuy nhiên, bạn chỉ nên áp dụng phương pháp này khi mặt bàn là đã nguội hoàn toàn.

Làm sáng mặt gỗ

Ảnh minh họa: Internet

Thật khó chịu khi phát hiện những vết ố tròn đã khô két lại trên mặt bàn, ghế gỗ mà bạn lau đi lau lại vẫn không hết. Hãy bơm chút xíu kém đánh răng lên giẻ mềm hoặc miếng xốp, sau đó chà nhẹ nhàng. Vết ố sẽ biến mất trong tích tắc!

Làm sạch bóng đèn

Trường hợp bóng đèn pha ô tô, xe máy hoặc bóng đèn dùng ngoài trời bị mờ, sử dụng không đủ sáng thì bạn có thể dùng một chiếc khăn sạch, mềm nhúng vào nước, vắt ráo, lau kem đánh răng lên khắp bề mặt bóng đèn. Sau đó lau sạch phần kem dính trên bề mặt bóng đèn bạn sẽ thấy bóng sáng hơn rất nhiều.

Làm sạch vết son trên vải

Vết son môi nếu dính trên quần áo, ga giường,… thường rất khó giặt. Muốn loại bỏ chúng nhanh chóng bạn có thể dùng kem đánh răng chà lên chỗ vải bị bẩn rồi dùng tay vò xát. Cuối cùng giặt lại với nước là những vết mực, son môi sẽ trôi đi hết.

Làm sạch những vết xước trên đồ da

Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần xịt một chút kem đánh răng vào khu vực trầy xước, dùng một miếng vải mềm chà xát lại. Sau đó, làm sạch bằng một miếng vải mềm ẩm. Đồ da sẽ lại như mới.

Khử mùi hôi trên tay

Thường thì sau khi cắt tỏi, hành tây hay làm cá, đôi tay sẽ bị ám mùi và rửa bằng xà bông không phải lúc nào cũng loại bỏ hết. Muốn giải quyết mùi khó chịu trên đôi tay, có một cách đơn giản hơn là bạn bôi một ít kem đánh răng lên tay và xoa đều. Sau đó rửa lại với nước sạch là tay sẽ hết mùi hôi.

Làm sạch móng tay, móng chân

Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn mong tay, móng chân của mình luôn trắng sáng và bóng đẹp, bạn chỉ cần nhúng sơ bàn chải đánh răng cũ qua nước rồi cho một ít kem đánh răng lên bàn chải sau đó chà lên móng. Cuối cùng là rửa sạch lại với nước. Như vậy bộ móng của bạn sẽ sáng bóng trở lại.

Lau sạch các vết màu sáp trên tường

Bức tường đẹp đẽ bỗng bị bọn trẻ vẽ đầy những nét màu sáp nguệch ngoạc. Chỉ cần xịt một chút kem đánh răng lên tường, lấy một miếng giẻ (tốt hơn nữa thì lấy một bàn chải đánh răng) chà xát. Chất mài mòn nhẹ trong kem đánh răng sẽ nhanh chóng tẩy hết những vết màu sáp. Sau đó, chỉ cần rửa lại tường bằng nước.