6 công dụng "không đùa được đâu" của vỏ cam quýt có thể bạn chưa biết

Mẹo vặt trong bếp 26/07/2022 08:02

Ít ai biết được những tác dụng không thể ngờ đến của vỏ cam quýt , thay vì vứt bỏ hãy thử tận dụng cho gia đình của bạn nhé.

Trang trí

Trang trí nhà đẹp bằng vòng hoa làm từ vỏ cam quýt khô được rất nhiều người áp dụng. Chúng đem lại sự mới mẻ cho ngôi nhà cũng bạn. Cách thực hiện cũng không quá khó, bạn có thể xâu chuỗi chúng lại như thông thường. Tỉa vỏ cam quýt thành hình dáng bạn muốn, như hình ngôi sao, cánh hoa chẳng hạn để vòng hoa đẹp lung linh hơn nhé.

6 công dụng 'không đùa được đâu' của vỏ cam quýt có thể bạn chưa biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch vết ố bẩn của bồn rửa

Bồn rửa mặt thường bị ố vàng, bám bẩn sau thời gian sử dụng, nếu không được làm sạch đúng cách. Nhưng cách thông minh để khôi phục độ sáng bóng là chà vỏ cam lên bề mặt. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phần vỏ còn lại để làm sạch vòi nước, tay nắm cửa, tủ lạnh và đồ nhà bếp.

Tạo cảm giác hưng phấn

Hương thơm từ vỏ cam có tác dụng an thần. Trong khi đó, hương thơm từ vỏ quýt tạo tâm trạng hưng phấn, kích thích những cảm xúc tích cực. Vì thế, khi bị mất ngủ, tinh thần căng thẳng hoặc huyết áp cao, tim đập nhanh, bạn có thể tận hưởng những hương thơm quyến rũ này.

6 công dụng 'không đùa được đâu' của vỏ cam quýt có thể bạn chưa biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Làm thơm nhà

Để làm ấm không gian sống những ngày cuối năm se lạnh, bạn có thể đun sôi nồi nước có cho các loại gia vị như gừng, nghệ, thảo mộc cùng vỏ cam quýt.

Bảo quản đường nâu

Những người làm bánh hiểu rõ đường nâu có thể bị đông cứng, vón cục nếu để lâu trong tủ hoặc môi trường ẩm mốc. Để tránh điều này, bạn nên cho một ít vỏ cam vào gói đường. Khi cân bằng được độ ẩm, đường sẽ không bị cứng hoặc vón cục nếu để lâu.

Lau sàn gỗ

Sàn nhà bạn lót bằng gỗ, hay bị mùi ẩm mốc vì trời mưa. Chỉ cần đun sôi vỏ cam, pha với nước và lau sàn. Sàn gỗ nhà bạn sẽ sạch bóng và có mùi tinh dầu thoang thoảng rất dễ chịu.

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