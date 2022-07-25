5 công dụng "thần kỳ" của vỏ trứng, chị em ước giá như biết sớm hơn

Chị em đừng vội vứt vỏ trứng nhé, chúng có vô số công dụng "thần thánh" đó!

Làm sạch dầu ăn khi chiên

Dầu ăn sau khi chiên thức ăn sẽ chuyển sang màu đen. Có thể dùng một miếng vỏ trứng đặt trong chảo dầu. Vỏ trứng sẽ hấp thụ các hạt cacbon, giúp dầu sạch hơn.

Làm lành vết thương

Ảnh minh họa: Internet

Lớp màng phía trong vỏ trứng giúp làm lành các vết thương ngoài da nhanh và không để lại sẹo nhờ hợp chất hyaluronan. Chỉ cần băng vết trầy xước bằng chút màng vỏ trứng với lòng trắng trứng thay cho băng keo y tế, da sẽ liền rất nhanh mà không cần dùng đến thuốc hay kem bôi.

Ngoài ra các vết xước tự nhiên, rất khó chịu quanh gốc móng tay có thể xử lý cực nhanh và hiệu quả bằng phương pháp này.

Tẩy trắng quần áo

Vỏ trứng xốp, nên chúng có thể hấp thu các vết ố bẩn dễ dàng. Một mẹo hay là bẻ vụn vỏ trứng, bỏ vào một chiếc túi nhỏ may bằng vải mút-xơ-lin và cho nó vào máy giặt cùng quần áo trắng. Một điều cần lưu ý là, bạn phải đảm bảo khóa chặt miệng túi vải để ngăn vỏ trứng rơi bám vào lồng máy giặt. Khi nước nóng ấm làm tới xốp các vết ố bẩn, vỏ trứng sẽ hấp thụ chúng, bảo vệ quần áo màu trắng khỏi ngả màu ngà ngà.

Tăng năng suất của cây trồng

Ảnh minh họa: Internet

Đặt một nắm vỏ trứng nghiền nát vào lỗ trước khi trồng cây cà chua. Chúng sẽ cung cấp nguồn canxi cần thiết cho cây sinh trưởng và phát triển. Việc thiếu chất dinh dưỡng này có thể dẫn đến việc thối cuống hoa, khiến quả cà chua có màu nâu và ủng nước.

Làm sạch đồ gia dụng, thủy tinh, đồ gốm

Trong phích hoặc các vật dụng đựng nước lâu ngày thường có cáu bẩn. Để giải quyết vấn đề này có thể cho một chút vỏ trứng đã được đập vụn và thêm một chút nước vào trong phích, dùng tay lắc qua lắc lại, hiệu quả tốt hơn nhiều so với xà phòng.

Giúp cà phê ngon hơn

Khi pha cà phê, thêm một ít vỏ trứng nghiền nát (khoảng hai tách cà phê cộng với nửa vỏ trứng) giúp cà phê ngọt, trong và ngon hơn.

Nem rán - làm sao để nem không chảy nước hay rách lá? Nem rán là món ăn phổ biến, quen thuộc. Trong quá trình làm nhân nem nhớ kỹ 1 bước, đảm bảo nem không chảy nước, rách lá, để nguội vẫn giòn tan.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-cong-dung-than-ky-cua-vo-trung-chi-em-uoc-gia-nhu-biet-som-hon-485702.html