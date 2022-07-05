Hạn chế rác thải trong cuộc sống khiến môi trường ô nhiễm, chị em nên áp dụng những mẹo này

Mẹo vặt trong bếp 05/07/2022 05:15

Cần một thời gian để điều chỉnh cho việc sống một cuộc sống hoàn toàn không lãng phí, bởi vì lối sống hiện đại liên tục đòi hỏi chúng ta phải tập trung năng lượng vào việc tiêu thụ vì lợi ích của chúng.

Cần một thời gian để điều chỉnh cho việc sống một cuộc sống hoàn toàn không lãng phí, bởi vì lối sống hiện đại liên tục đòi hỏi chúng ta phải tập trung năng lượng vào việc tiêu thụ vì lợi ích của chúng. Việc không lãng phí đều phải bắt đầu từ đâu đó và họ đều sẽ nói với bạn điều giống nhau: đó là một phương pháp. Vì vậy, nếu bạn đang suy nghĩ về việc sống một lối sống không lãng phí hoặc ít chất thải, hãy ghi nhớ những điều này.

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Hạn chế rác thải trong cuộc sống của bạn

Tránh các vật dụng chỉ dùng một lần

Hãy dành một tuần để thực hiện việc kiểm tra rác, ghi nhớ những thứ bạn vứt đi chỉ sau một lần sử dụng. Đồ dùng bằng nhựa, khăn giấy và chai nước nhựa có thể là những thứ được sử dụng nhiều nhất. Thay thế vật dụng chỉ dùng một lần bằng các loại có thể tái sử dụng nhiều lần.

Mua hàng loạt

Một cách tuyệt vời khác để giảm thiểu lãng phí tại nhà là mua với số lượng lớn. Bạn không chỉ giúp ích cho thế giới, mà bạn còn giúp túi tiền của mình! Thật không may, các sản phẩm nhỏ hơn làm tăng số lượng bao bì được sử dụng, dẫn đến nhiều chất thải hơn. Hầu hết các cửa hàng số lượng lớn sẽ cho phép bạn mang theo hộp đựng hoặc túi xách của mình. Mang theo túi có thể tái sử dụng vào lần sau để mua sắm không lãng phí.

Giảm tiêu thụ

Nếu bạn không cần nó, đừng mua nó. Hãy dừng lại và suy nghĩ về nó. Bạn không cần nhiều thứ bạn đã có rồi. Bạn càng ăn ít, bạn càng có thể tạo ra ít chất thải hơn.

Hạn chế rác thải trong cuộc sống khiến môi trường ô nhiễm, chị em nên áp dụng những mẹo này - Ảnh 2
Giảm tiêu thụ

Loại bỏ xốp

Xốp đôi khi được sử dụng để làm hộp đựng thực phẩm dùng một lần, nhưng nó không phải là một ý tưởng an toàn. Vấn đề là nó là một chất độc hại tiềm tàng. Vì vậy, thay vào đó, bạn có thể mua hộp đồ ăn cho riêng mình và mang theo chúng khi mua đồ ăn từ bên ngoài.

Sử dụng các tài nguyên có sẵn cho bạn

Để sống một lối sống không lãng phí, bạn không cần phải mua những thứ mới. Thay vào đó, hãy tìm những thứ có thể giúp bạn giảm thiểu lãng phí xung quanh ngôi nhà của bạn. Ví dụ, ly rỗng có thể được sử dụng để đựng thực phẩm khô và thức ăn thừa có thể ăn được chứ không phải vứt đi nếu chúng vẫn còn mới.

Hãy biến nó thành phân hữu cơ

Những gì bạn có thể là biến chúng thành phân hữu cơ. Có thể ủ phân tại nhà bằng giấy và vụn thức ăn. Tìm kiếm một hệ thống ủ phân hữu cơ trong nhà hoặc tốt hơn là bắt đầu làm vườn tại nhà của bạn. Như thường lệ, hãy tiếp tục di chuyển những đồ vật không thể phân hủy và hướng tới những đồ vật có thể phân hủy được.

Bỏ qua việc sử dụng khăn giấy

Khăn giấy rất hữu ích để chùi rửa hay lau khô mặt của bạn, nhưng chúng ta có thể dễ dàng làm được điều đó nếu không có chúng vì lợi ích của môi trường. Thay vào đó, hãy sử dụng bọt biển và vải có thể tái sử dụng, giặt được. Bạn có thể sẽ giúp giảm bớt hàng ký rác thải giấy mỗi năm.

Sửa chữa những thứ của bạn

Đừng chỉ vứt bỏ mọi thứ vì chúng đã hỏng hoặc cũ. Để tránh lãng phí, hãy sửa chữa chúng khi cần thiết. Bạn có một chiếc đồng hồ không hoạt động? Trước khi bạn đi mua một cái mới và vứt cái cũ vào thùng rác, hãy xem nó có thể sửa được không.

Quyên góp các mặt hàng không sử dụng

Có những thứ trong nhà mà bạn không muốn hoặc không cần? Hãy tặng chúng thay vì vứt chúng đi. Một số người sẽ được hưởng lợi từ những điều này. 

Sử dụng kỹ thuật số

Mỗi ngày, trung bình một nhân viên sử dụng khoảng một ký giấy. Mặc dù chúng ta đang sống trong thời đại kỹ thuật số, nhưng chúng ta vẫn sử dụng quá nhiều giấy. Thay vì sử dụng giấy nhớ, hãy ghi chú trên máy tính xách tay của bạn. Để giao dịch với đồng nghiệp của bạn, hãy sử dụng email.

Tất nhiên, đây không phải là một danh sách đầy đủ. Hãy phát triển và mở rộng nó! Tìm kiếm những ý tưởng tốt hơn khi học một cái gì đó mới. Hãy nhớ rằng, hàng nghìn người thực hiện những hành động nhỏ sẽ tạo nên tác động rất lớn!

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