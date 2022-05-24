Các loại cây dễ trồng để làm bừng sáng văn phòng của bạn

Nếu bạn đang làm việc tại nhà hoặc đến văn phòng mỗi ngày, thì vẫn có một điều chắc chắn: một không gian làm việc có tổ chức, sạch sẽ và thân thiện là một con đường tuyệt vời để tăng năng suất và cũng có thể giúp cải thiện mức độ hài lòng trong công việc. Không gì có thể làm bừng sáng văn phòng hoặc khu vực làm việc bằng cây cối, và đặc biệt là nếu chúng có khả năng bảo dưỡng thấp và có thể phát triển ngay cả khi không nhận được nhiều ánh sáng mặt trời như một số loại cây khác. Danh sách của chúng tôi hôm nay giới thiệu một số loại cây dễ trồng nhất bất kể cây ở trên bàn làm việc hay trong góc tối ở đâu đó. Bắt tay vào bất kỳ loại cây nào trong số bốn loại cây thú vị này chắc chắn sẽ giúp cải thiện tâm trạng tức thì và sẽ tăng thêm cảm giác hấp dẫn, phù hợp nhất với bất kỳ môi trường làm việc nào.

Cây thường xuân nổi tiếng nhất với khả năng biến một bức tường vô hồn thành thứ mà một số người có thể gọi là một tác phẩm nghệ thuật sáng tạo. Loại cây này thích ánh sáng gián tiếp và chỉ chịu được ánh sáng rất yếu, điều này rất hữu ích nếu không gian làm việc của bạn hơi tối hoặc nếu bạn muốn để loại cây này ở một góc phòng. Hãy nhớ rằng sẽ mất nhiều thời gian để trồng loại cây này chỉ từ hạt giống, vì vậy hãy mua cây này về trồng trước nếu bạn đang gấp rút chăm sóc không gian làm việc của mình.

Loại cây nhiệt đới này được biết đến với màu sắc rực rỡ, đó là lý do tại sao chúng rất phổ biến trong các hộ gia đình và văn phòng. Bromeliads là sự bổ sung tuyệt vời cho kệ, tủ sách và thậm chí trên sàn nhà nếu cần. Cũng như các loại cây khác trong danh sách, chúng không phải là loại cây chịu nhiều ánh sáng trực tiếp, vì vậy hãy đảm bảo chúng không tiếp xúc dưới ánh nắng mặt trời cả ngày. Một thực tế ít người biết về chúng là chúng cũng phát triển mạnh dưới ánh sáng đèn huỳnh quang, đó là một chiến thắng nếu văn phòng được lắp đặt loại ánh sáng này.



Cây dứa cảnh

Cây lan ý

Những cánh hoa trắng xinh đẹp của chúng thực chất là một chiếc lá mọc cùng với bông hoa màu vàng. Hoa này là một loại cây phổ biến vì chiều cao của nó và có thể được đặt trên sàn nhà ở bất kỳ vị trí nào trong phòng. Cây lan ý cũng rất tốt để thanh lọc không khí xung quanh nó, vì vậy chúng không chỉ trông tuyệt vời mà còn mang lại sức khỏe tốt nhất cho bạn. Chúng sẽ khó chăm sóc hơn một chút so với các loại cây tương tự khác (nhưng không quá khó), vì vậy hãy đọc kỹ cách chăm sóc và bảo dưỡng trước khi mua.

Cây thiết mộc lan

Được biết đến với vai trò là một loại cây trồng trong nhà thông thường, thiết mộc lan cũng trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho không gian nhà ở hoặc văn phòng công ty vì những đặc điểm nổi bật của nó. Loại cây này có nhiều loại khác nhau và phù hợp với không gian cao và thấp. Thực hiện một số nghiên cứu về các loại lớn và nhỏ, vì có thể phục vụ các mục đích khác nhau, xem xét những gì bạn đang muốn làm cụ thể với không gian hoặc khu vực làm việc của mình. Cây thiết mộc lan phát triển tốt nhất trong điều kiện ánh sáng chói nhưng gián tiếp, vì vậy đặt nó gần cửa sổ vẫn là một lựa chọn tuyệt vời, miễn là nó được che chắn khỏi tiếp xúc trực tiếp với tia nắng trong tuần.