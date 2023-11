Bạn tự ti khi giao tiếp vì hơi thở có mùi? Những phương pháp "dễ như ăn cháo" sau sẽ giúp đẩy lùi tình trạng ấy

Người bị hôi miệng có thể gây ấn tượng xấu với mọi người. Đây là lý do tại sao chúng ta nên kiểm tra hơi thở của chính mình hàng ngày và giải quyết triệt để. Hãy cùng nhau tìm hiểu những cách làm giúp giảm hơi thở có mùi.

Nếu khô miệng do không uống nước thường xuyên thì khả năng cao bạn sẽ bị hôi miệng. Điều này là do lượng nước bọt được tiết ra trong miệng bị giảm và miệng trở nên khô, dẫn đến vi khuẩn sẽ phát triển mạnh. Do đó, để giảm hôi miệng, hãy súc miệng bằng nước súc miệng hoặc uống 8 đến 10 cốc nước mỗi ngày. Ăn kẹo cao su hoặc rau củ quả kích thích tiết nước bọt cũng rất hữu ích cho hơi thở.

Ảnh minh họa

Ăn rong biển, táo và uống trà xanh