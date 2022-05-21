Bạn tự ti khi giao tiếp vì hơi thở có mùi? Những phương pháp "dễ như ăn cháo" sau sẽ giúp đẩy lùi tình trạng ấy

Người bị hôi miệng có thể gây ấn tượng xấu với mọi người. Đây là lý do tại sao chúng ta nên kiểm tra hơi thở của chính mình hàng ngày và giải quyết triệt để. Hãy cùng nhau tìm hiểu những cách làm giúp giảm hơi thở có mùi .

Nếu khô miệng do không uống nước thường xuyên thì khả năng cao bạn sẽ bị hôi miệng. Điều này là do lượng nước bọt được tiết ra trong miệng bị giảm và miệng trở nên khô, dẫn đến vi khuẩn sẽ phát triển mạnh. Do đó, để giảm hôi miệng, hãy súc miệng bằng nước súc miệng hoặc uống 8 đến 10 cốc nước mỗi ngày. Ăn kẹo cao su hoặc rau củ quả kích thích tiết nước bọt cũng rất hữu ích cho hơi thở.

Có những loại thực phẩm có thể giúp giảm hôi miệng. Một ví dụ điển hình là lá rong biển. Rong biển giàu chất diệp lục và phycoan chống oxy hóa giúp phân hủy trimenthalamine và methyl mercaptan gây hôi miệng.

Thành phần polyphenol oxidase trong táo cũng ngăn chặn sự hoạt hóa của methyl mercaptan, nguyên nhân gây hôi miệng. Ngoài ra, thành phần axit trong táo có tác dụng kích thích tuyến nước bọt và chống khô miệng. Khi miệng khô, vi khuẩn mutans trong miệng sẽ phát triển và gây hôi miệng. Chất flavonoid có trong trà xanh cũng ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn trong răng và làm giảm hôi miệng.

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Tránh căng thẳng quá mức

Khi chúng ta căng thẳng quá mức, các dây thần kinh giao cảm của cơ thể sẽ được kích hoạt, ngược lại, hoạt động của dây thần kinh giao cảm phụ sẽ giảm đi. Nếu tình trạng hôi miệng vẫn kéo dài dù chỉ có một chút căng thẳng, đó có thể là do bạn đang mắc một bệnh lý tiềm ẩn như bệnh nướu răng, sâu răng hoặc tiểu đường.

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Đánh răng đúng cách

Nếu bạn đánh răng đúng cách, các mảnh vụn thức ăn trong miệng sẽ được rửa sạch và tình trạng hôi miệng cũng giảm bớt. Giữ bàn chải đánh răng sao cho góc giữa răng và lông bàn chải là 45 độ. Hàm trên chải từ trên trên xuống dưới, còn hàm dưới chải từ dưới lên trên. Mặt ngoài của răng nên được làm sạch trước, sau đó đến bên trong. Sử dụng bàn chải đánh răng kẽ răng mềm hoặc chỉ nha khoa cũng có thể hữu ích. Tuy nhiên, hãy sử dụng chỉ nha khoa trước khi đánh răng.