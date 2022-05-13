Thực phẩm "vạn năng" này không chỉ dùng trong chế biến mà còn được sử dụng rất nhiều trong đời sống sinh hoạt

Giấm được sử dụng như một loại thuốc trong cuốn sách y học cổ xưa của Triều Tiên vào năm 1433, thông tin cho biết giấm được sử dụng để điều trị vết bầm tím và đột quỵ. Trong triều đại Joseon, nó xuất hiện trong nhiều sách dạy nấu ăn và được dùng như một loại gia vị để tăng hương vị. Trong các hộ gia đình hiện đại, giấm chủ yếu được sử dụng để nấu ăn, nhưng còn nhiều công dụng chưa được biết đến. Hãy cùng nhau học cách sử dụng giấm vừa có lợi cho sức khỏe , vừa giúp ích cho nhà cửa nhé.

Hiệp hội bệnh tiểu đường của Anh (BDA) công bố hồi năm 2020 rằng giấm táo có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường giai đoạn 2. Quá trình phân tích chung năm 2020 được tổng hợp từ sáu nghiên cứu ở những người mắc bệnh tiểu đường giai đoạn 2 cho thấy rằng uống giấm táo lúc đói làm giảm lượng đường trong máu và hemoglobin.

Giấm giàu 60 loại axit hữu cơ và khoáng chất, vì vậy nó thúc đẩy quá trình thải các chất cặn bã, tăng cường khả năng miễn dịch và đốt cháy chất béo. Đặc biệt, giấm còn được biết đến là công dụng giúp ngăn ngừa lão hóa và làm đẹp da, giấm thường được pha với nước để uống. Tuy nhiên, vì nó có tính axit, nó có thể gây kích ứng thành dạ dày và làm hỏng men răng nếu bạn uống trực tiếp. Nên pha loãng giấm và nước theo tỷ lệ 1:9 rồi uống bằng ống hút.

Giấm kích thích sự trao đổi chất và có tác dụng giảm cân. Một thử nghiệm lâm sàng được thực hiện ở Nhật Bản vào năm 2009 đã xác nhận rằng trọng lượng của những người trưởng thành béo phì uống từ 15~30 ml giấm mỗi ngày sẽ giảm 0,9~1,8 kg sau 12 tuần. Nhiều thức uống có giấm được bày bán rộng rãi trên thị trường thường chứa nhiều đường fructose, vì vậy tốt hơn hết bạn nên mua giấm thông thường và pha loãng tại nhà. Nếu bạn cảm thấy khó uống vì vị hoặc mùi nồng, hãy cho thêm khoảng 1 thìa cà phê mật ong.

Sử dụng giấm để làm đẹp

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Nếu bạn đang bị mụn trứng cá và sợi bã nhờn có vấn đề, hãy sử dụng giấm như một chất làm sạch và dưỡng ẩm cho da. Pha loãng giấm và nước theo tỷ lệ 1:9 và làm ẩm miếng bông để lau da trong dung dịch đó. Nó có tác dụng khử trùng và ngăn chặn bã nhờn để giải quyết các vấn đề về da. Giấm không chỉ giúp tăng cường sức khỏe làn da mà còn thúc đẩy phát triển sức khỏe của tóc. Dầu gội thường có tính kiềm và axit yếu, sẽ làm tổn thương tóc và làm nứt lớp biểu bì. Axit axetic trong giấm ngăn chặn điều này và duy trì độ axit của tóc ở mức thích hợp để mái tóc luôn bóng mượt.

Giấm cũng có hiệu quả trong việc kiểm soát rụng tóc. Nó điều chỉnh độ axit của da đầu để tăng cường khả năng miễn dịch và ức chế sản xuất peroxide lipid giúp tăng trưởng tế bào nang tóc. Tuy nhiên, nếu sử dụng giấm trực tiếp ở dạng nguyên chất thì nó có thể ảnh hưởng xấu đến cả tóc và da đầu. Pha loãng giấm và nước theo tỷ lệ 1:8, chỉ nên sử dụng giấm thông thường (giấm gạo), không nên sử dụng giấm từ hoa quả lên men như giấm táo vì có thể khiến nấm mốc phát triển.

Sử dụng rộng rãi để làm sạch, khử trùng, tẩy rửa,...

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Nếu bạn sử dụng giấm để rửa trái cây và rau quả tại nhà, bạn có thể loại bỏ vi trùng và tạp chất hiệu quả hơn. Pha giấm với nước theo tỷ lệ 1:10, ngâm trong nước, để trong 5 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Có thể ngăn ngừa lây nhiễm chéo bằng cách lau sạch bề mặt của các loại trái cây rửa bỏ vỏ rồi ăn như dưa hấu hoặc quýt phải lau sạch bề mặt vỏ bằng giấm trước rồi ăn thì mới có thể phòng ngừa lây nhiễm chéo.

Bạn cũng có thể dễ dàng làm sạch bình giữ nhiệt bằng giấm. Giấm có tính axit làm đông tụ protein và chất béo giúp loại bỏ vết bẩn bám chặt. Pha loãng giấm và nước theo tỷ lệ 1:9, đổ dung dịch đó vào bình giữ nhiệt rồi lắc nhẹ để dung dịch tán đều, để 30 phút rồi rửa lại thật sạch. Nhờ vào hiệu quả khử trùng và khử mùi rất tốt, nên không chỉ bình giữ nhiệt mà cả máy xay sinh tố hay bình sữa trẻ em đều tác dụng tốt.

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Giấm cũng giúp khử mùi bám trên quần áo khá tốt. Khi nhiệt độ và độ ẩm tăng lên, đồ giặt khó khô nhanh, dẫn đến có mùi ẩm khó chịu. Điều này là do một loại vi khuẩn có tên 'moraxella' được hình thành trong vải của quần áo. Chúng ta thường có thói quen chung là để khử mùi hôi, thêm nhiều nước xả vải hoặc xịt nước hoa lên quần áo, nhưng đó không phải là giải pháp hữu hiệu. Vi khuẩn vẫn còn và chỉ tác dụng nhất thời vì khi đánh bay mùi hương nồng nặc thì vẫn cảm nhận được mùi khó chịu từ trong quần áo. Hãy đơn giản hoá bằng cách thêm một hoặc hai thìa cà phê giấm khi giặt quần áo. Tác dụng khử trùng của giấm ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và loại bỏ mùi hôi.