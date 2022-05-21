Chó có thực sự bị mù màu không?

Những chú chó rất dễ thương, phải không? Bạn đã bao giờ nghĩ về cảm giác nhìn thế giới từ đôi mắt của chúng chưa? Người bạn tốt nhất của con người có cách nhìn riêng về thế giới. Trong các bộ phim của Hollywood, các cảnh từ góc nhìn của một chú chó luôn được thể hiện bằng các màu đen, trắng và xám buồn tẻ. Hơn nữa, mọi thứ đều được chứng minh một cách nhân tạo. Ngược lại, những cảnh này không đúng với những gì thực tế diễn ra.

Những chú chó rất dễ thương, phải không? Bạn đã bao giờ nghĩ về cảm giác nhìn thế giới từ đôi mắt của họ chưa? Người bạn tốt nhất của con người có quan điểm riêng về thế giới. Trong các bộ phim của Hollywood, các cảnh từ góc nhìn của một chú chó luôn được thể hiện bằng các màu đen, trắng và xám buồn tẻ. Hơn nữa, mọi thứ đều được chứng minh một cách nhân tạo. Ngược lại, những cảnh này không đúng với những gì thực tế diễn ra. Trong nhiều thập kỷ, mọi người tin rằng thế giới từ đôi mắt của những chú chó là một bộ phim đen trắng kinh điển từ những năm 60. Không thể phủ nhận rằng thị giác của loài chó khác nhiều so với con người, nhưng nó không phải là cái mà chúng ta gọi là ‘mù màu’. Con người có ba thụ thể màu sắc, trong khi chó chỉ có hai thụ thể (còn gọi là tế bào hình nón). Điều này đã dẫn đến một số lượng lớn các cuộc tranh cãi kéo dài hàng thế kỷ. Trước hết, bạn nên biết rằng mắt chứa võng mạc. Võng mạc là khu vực mà người ta phân biệt trong nhận thức màu sắc. Nó cũng có các tế bào và thụ thể chuyên biệt được gọi là tế bào hình que và tế bào hình nón. Trong khi các thanh phát hiện chuyển động và hỗ trợ tầm nhìn ở các sắc thái ánh sáng khác nhau, và mặt khác, các tế bào hình nón giúp phân biệt màu sắc.

Trong võng mạc của chó, tế bào hình que nhiều hơn tế bào hình nón. Giúp mắt chó thích nghi với bóng tối và bắt chuyển động khi không có ánh sáng. Với mục đích tương tự, chó có thấu kính lớn hơn và bề mặt giác mạc có màng phản chiếu. Do đó, chúng có tầm nhìn ban đêm được nâng cao. Mù màu có nghĩa là bị khiếm khuyết về khả năng phân biệt màu do khiếm khuyết trong quá trình sản xuất tế bào hình nón ở mắt. Mù màu ở người chỉ ra rằng một trong ba cơ quan thụ cảm màu sắc không hoạt động thích hợp. Đây còn được gọi là dicromacy khá giống với tầm nhìn của chó. Vì vậy, (theo quan niệm của con người) chó có thể bị coi là mù màu.

Chó có thực sự bị mù màu không? Mù màu đỏ và xanh lá - còn được gọi là deuteranopia rất có thể được gọi là tình trạng bẩm sinh Mù màu xanh lam và vàng - còn được gọi là Tritanopia thường xảy ra theo độ tuổi Do đó, độ mù của một người phụ thuộc vào màu sắc mà các thụ thể cảm nhận bị ảnh hưởng. Ví dụ - một người bị mù màu đỏ và xanh lá sẽ không phân biệt được hai màu này. Tương tự, chó có thị lực hai màu xanh lam-vàng giống với khiếm khuyết của người mù màu xanh-đỏ. Điều này có nghĩa là mặc dù chó có thể phân biệt rõ ràng giữa các sắc thái khác nhau của màu vàng và màu xanh lam, nhưng chúng có tầm nhìn khá mờ đối với màu đỏ và xanh lục. Điều này có nghĩa là bông hồng đỏ mà bạn cho chó xem có vẻ như là một vật thể màu nâu vàng, trong khi quả bóng màu vàng tươi trông cực kỳ hấp dẫn đối với nó. Nhiều nghiên cứu khác nhau đã chứng minh rằng chỉ vì những con chó không thể đọc được toàn bộ quang phổ màu sắc không có nghĩa là chúng không bị thu hút bởi thế giới theo bất kỳ cách nào kém hơn chúng ta. Mặt khác, đồng tử của chó có thể giãn ra ngoài khả năng mà mắt người có thể có được, điều này cho phép chúng thu nhận toàn bộ lượng ánh sáng so với con người. Tóm lại, người ta cũng quan sát thấy rằng tối đa các đồ chơi phổ biến có sẵn trên thị trường dành cho chó có màu đỏ hoặc cam. Tuy nhiên, chúng khá khó để chó nắm bắt. Hơn nữa, trong khi những người bạn thân nhất của chúng ta thiếu tầm nhìn và góc nhìn đầy đủ về màu sắc. Chúng có nhiều giác quan khác cao hơn nhiều so với con người. Một sự thật đáng tò mò khác là khi chó sủa trong bóng tối, hầu hết chúng ta chỉ kêu chúng im lặng. Nhưng bây giờ khi bạn biết về siêu năng lực củachúng, bạn có thể yêu cầu kiểm tra những thứ đáng sợ.

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