Các bước để bắt đầu công việc làm vườn của bạn

Cho dù bạn đang hy vọng biến sân của mình thành nơi trú ẩn ngoài trời tuyệt vời để tận hưởng buổi tối của mình trong sự yên bình tuyệt đối hay bạn đang chăm sóc một khu vườn sản xuất các nguyên liệu tự nhiên cho các bữa ăn tự nấu ở nhà, bạn sẽ có thể làm theo các bước sau để tạo ra khu vườn của những giấc mơ của bạn.

Trước khi có thể bắt đầu, bạn sẽ cần xác định mục đích của khu vườn của mình, và do đó, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng về loại cây nào sẽ là tốt nhất. Ngoài ra, bạn cũng nên xem xét nơi chúng sẽ được trồng và khả năng chúng phát triển mạnh ở khu vực cụ thể của bạn. Lập một kế hoạch phác thảo cho sân của bạn sẽ giúp bạn định hướng các lựa chọn cây trồng của mình một cách tốt nhất. Bạn cũng nên cố gắng hình dung kết quả cuối cùng mà bạn đang hy vọng vì đây là một thực tế phổ biến đối với các chuyên gia cảnh quan.

Sẽ chẳng giúp ích được gì nhiều nếu bạn chỉ ngẫu nhiên bắt đầu đào ở giữa sân của mình, đó là lý do tại sao bạn nên cân nhắc cẩn thận nơi tốt nhất để bắt đầu. Trong hầu hết các trường hợp, sẽ tốt hơn nếu bạn bỏ qua bãi cỏ của mình vì ngay cả những bãi cỏ cũng cần thời gian để ổn định trước khi nó bắt đầu phát triển. Do đó, tốt nhất bạn nên bắt đầu ở một góc nào đó mà bạn có thể tìm cách giải quyết vì điều này có nghĩa là việc từ bỏ kế hoạch của bạn trong một ngày sẽ không hoàn toàn ảnh hưởng đến kết quả.

Bước 3: Lên kế hoạch đặt luống cây và thu thập các vật dụng cần thiết

Khi lập kế hoạch cho luống cây của bạn, bạn sẽ khám phá ra những yếu tố cần thiết cho việc làm vườn. Trong khi các dụng cụ làm sân là rất quan trọng, thì các yếu tố cần thiết khác sẽ bao gồm các thành phần như phân bón, phân bột xương và thậm chí cả phân trộn. Bạn sẽ có thể xác định thành phần mặt đất nào là tốt nhất bằng cách xác định nhu cầu của hoa và cây bạn đã chọn.

Bước 4: Kiểm tra đất

Trước khi bắt đầu trộn các thành phần lẻ vào đất, bạn nên tiến hành kiểm tra đất để đảm bảo rằng bạn đang mua đúng hàng hóa có nguồn gốc dinh dưỡng để giúp cây xanh của bạn phát triển tốt nhất. Không phải tất cả đất đều giống nhau vì một số loại đất có thể cực kỳ khô và thiếu chất dinh dưỡng trong khi những loại khác có thể không cần nhiều. Khi bạn đã kiểm tra đất của mình, bạn sẽ có thể bắt đầu xây dựng đất của mình để làm cho đất phù hợp với đời sống thực vật.

Bước 5: Nhận hạt giống hoặc máy cấy

Bạn sẽ cần mua hạt giống hoặc máy cấy. Mặc dù ghép cây non có vẻ là giải pháp dễ dàng nhất, nhưng bạn nên cân nhắc rằng một số cây có thể bị héo và chết và điều này có thể gây thất vọng đặc biệt đối với bất kỳ người làm vườn nào. Hãy cân nhắc lợi ích của từng loại trước khi quyết định

Bước 6: Trồng cẩn thận và nhất quán

Nếu bạn chọn hạt giống hoặc máy cấy, bạn sẽ cần phải trồng cực kỳ cẩn thận để đảm bảo mỗi cây sẽ có đủ không gian để phát triển hết khả năng của nó. Bước này thường là bước mà những khu vườn đầy tham vọng bỏ qua các yếu tố quan trọng và kết thúc với khoảng không gian lớn giữa các cây, hoặc không có khoảng trống nào cả. Để đảm bảo bạn đang tuân thủ các mẹo chăm sóc khi trồng, bạn nên xem xét hướng dẫn trên gói hạt giống, hoặc nghiên cứu khoảng cách thích hợp cho các loại cây cụ thể mà bạn đã chọn.

Trồng cẩn thận và nhất quán

Bước 7: Nuôi dưỡng nỗ lực của bạn

Khu vườn của bạn sẽ chỉ phát triển nếu bạn sẵn sàng dành nhiều thời gian để duy trì sự phân phối chất dinh dưỡng. Ngoài ra, bạn cũng cần phải tưới nước thường xuyên cho sân và nhổ cỏ. Nếu bạn có không gian cho bãi cỏ và cây bụi hoặc cây cối, bạn cũng sẽ cần cân nhắc việc cắt cỏ mỗi tuần một lần kết hợp với việc cắt tỉa. Những nỗ lực này sẽ là vô giá đối với sự duy trì của cuộc sống thực vật bãi của bạn.