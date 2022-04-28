Một vài mẹo hữu ích giúp bạn tổ chức một bữa tiệc ngoài sân vườn thật hoàn hảo

Bạn có thể đã trở thành một chuyên gia trong việc tổ chức các bữa tiệc ở sân sau, nhưng vẫn còn khá nhiều người chưa quen thuộc với các mẹo hiệu quả và thông minh để tổ chức một bữa tiệc. Bài viết này tập trung vào người mới bắt đầu và sẽ giúp họ với tất cả các mẹo đơn giản. Bây giờ, không cần thêm bất kỳ lời quảng cáo nào nữa, hãy cùng tìm hiểu.

Nếu bạn muốn có một buổi họp mặt bình dị, không có nơi nào tốt hơn sân sau của bạn. Một bữa tiệc thư giãn với những người thân thiết của bạn bao gồm đồ uống, thức ăn tuyệt vời và một vài trò chơi chất lượng. Ngoài ra, bạn không cần phải có một dịp hoặc sự kiện đặc biệt nào để tổ chức gia đình và bạn bè của mình. Bạn có thể tổ chức và mời họ nhiều lần trong suốt mùa hè .

Lời mời bạn gửi phải mang tất cả các chi tiết của bữa tiệc. Mục đích chính của mẹo này là để đảm bảo rằng khách nhận thức đầy đủ về những gì họ sẽ tham dự. Ngoài ra, nếu bạn định tổ chức tiệc BBQ, bạn phải cảnh báo những người đến sau rằng lò nướng sẽ hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định.

Bố trí chỗ ngồi thoải mái

Có khả năng cao là sân bạn sẽ có không gian chỗ ngồi hạn chế. Trước khi khách bắt đầu đến, bạn phải đảm bảo có đủ chỗ ngồi và những vị khách mà bạn đã mời có chỗ ngồi thoải mái. Nếu bạn không thể tìm đủ ghế, chúng tôi khuyên bạn nên thuê đồ nội thất từ ​​bất kỳ cửa hàng yêu thích nào của bạn.

Loại bỏ các vũng nước đọng

Bất kể bạn tổ chức bữa tiệc nào, nỗi sợ hãi lớn nhất bạn sẽ phải vượt qua là bọ và muỗi. Điều đầu tiên bạn cần lưu ý là loại bỏ tất cả các vùng nước tĩnh có thể là nơi sinh ra nhiều muỗi. Bạn nên thử dọn sạch tất cả các bể dành cho trẻ em và các chậu nước ở xung quanh.

Kiểm tra chất lượng loa

Đúng vậy, danh sách phát bạn đã chuẩn bị có thể là hay nhất, nhưng nếu loa bạn đã thiết lập không có chất lượng tốt, điều đó sẽ giết chết toàn bộ sự cảm nhận của mọi người. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn không tăng âm lượng đến giới hạn cao nhất. Nếu bạn muốn âm thanh đến mọi ngóc ngách, chúng tôi khuyên bạn nên ghép nối nhiều thiết bị hơn là tăng âm lượng của một loa.

Chất lượng loa tốt sẽ giúp bạn cảm nhận âm thanh tuyệt đối

Thêm một vài chiếc quạt

Khi bạn đã dọn sạch nước đọng, một cách khác để loại bỏ tất cả các lọai côn trùng là thêm một số chiếc quạt. Tất cả những gì bạn cần làm là duy trì luồng không khí, ngay cả khi nó ở cài đặt thấp hơn. Nó sẽ xua đuổi tất cả côn trùng ra khỏi chỗ của bạn.