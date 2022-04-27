Tìm ra nguồn cơn khiến bạn uống cà phê mỗi ngày, không phải do mệt mỏi đâu nhé!

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu bạn thường xuyên tìm đến cà phê và uống như một thói quen, có thể đó là do bạn thèm cà phê chứ không phải do mệt mỏi.

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Các nhà nghiên cứu tại Đại học Southern California, Hoa Kỳ đã tiến hành một nghiên cứu trên đối tượng là 100 sinh viên đại học để xác nhận mối liên hệ giữa thói quen và hành vi. Những người tham gia sẽ được theo dõi trong một tuần, để theo dõi việc tiêu thụ cà phê và mức độ mệt mỏi 2 tiếng một lần, và phân tích lý do tại sao họ uống cà phê thông qua đánh giá tức thời về mặt sinh thái học.

Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt giữa những gì người tham gia báo cáo và tình trạng thực tế. Mặc dù những người tham gia trả lời rằng họ uống cà phê vì cảm thấy mệt mỏi, nhưng đánh giá tức thời về mặt sinh thái học cho thấy những người tham gia tự cảm nhận bản thân mệt mỏi do thói quen uống cà phê dù họ thật sự không mệt mỏi.

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Do đó, những người tham gia sẽ tìm đến cà phê như một thói quen. Nhìn chung, những người tham gia có xu hướng đánh giá quá cao tác động của mệt mỏi đối với việc uống cà phê và ngược lại là họ đánh giá thấp tác động của thói quen.

Tác giả nghiên cứu Asaph Mazar cho biết: "Mọi người có thể uống cà phê do thói quen. Các hành vi thói quen sẽ gây ra hành động uống cà phê một cách vô thức."

Kết quả nghiên cứu lần này gần đây đã được đăng tải trên tạp chí 'Psychological Science'.

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