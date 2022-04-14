Những lý do sau đây sẽ khiến bạn muốn thay nước xả vải thành giấm

Kiến thức hay 14/04/2022 11:35

Dưới đây là 6 lợi ích khi sử dụng giấm để xả quần áo.

Những lý do sau đây sẽ khiến bạn muốn thay nước xả vải thành giấm - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Trên thực tế, mùi giấm không thơm, mùi của nước xả vải rất thơm. Nếu vậy tại sao chúng ta phải sang dùng giấm thay vì dùng nước xả vải? Hãy đọc 6 lý do sau đây để biết vì sao nhé!

1. Chi phí thấp

Những lý do sau đây sẽ khiến bạn muốn thay nước xả vải thành giấm - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Giấm tự nhiên không tốn nhiều tiền. Tuy nhiên, nước xả vải cũng có dòng không rẻ gì. Đó là lý do một trong những lý do tại sao giấm trở thành một giải pháp thay thế hiệu quả hơn và rẻ hơn nước xả vải. Ngoài ra, giấm cũng làm cho quần áo mềm mại hơn.

2. Khử cặn của máy giặt

Có thể nói giấm là một chất thực sự rất đa tác dụng. Giấm có thể tẩy các chất cặn tích tụ trong máy giặt đồng thời cũng giúp quần áo của bạn trở nên đẹp và mềm mại hơn. Bằng cách này, bạn có thể kéo dài tuổi thọ của máy giặt và khử mùi hôi. Có thể nói là một mũi tên trúng hai đích!

3. Ít tĩnh điện hơn

Những lý do sau đây sẽ khiến bạn muốn thay nước xả vải thành giấm - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Đặc biệt vào mùa đông, tĩnh điện trên quần áo có thể làm hỏng kiểu tóc của bạn. Sử dụng giấm để xả đồ, thì bạn có thể làm giảm vấn đề này vì tính axit của giấm sẽ làm tan tĩnh điện trên quần áo của bạn.Vì thế, bạn có thể luôn duy trì vẻ ngoài tuyệt vời!

4. Giữ màu

Giấm không chỉ giúp quần áo trở nên mềm mại hơn mà còn giúp giúp giữ màu cho quần áo của bạn. Bạn sẽ rất vui khi biết rằng một vài lần giặt sẽ không làm hỏng chiếc áo sơ mi yêu thích của bạn đâu! Giấm không chỉ giúp ích cho đồ có màu sắc mà còn bảo vệ đồ màu đen.

5. Ít thiệt hại hơn

Như tên gọi, chúng ta có thể thấy giấm tự nhiên ít gây ô nhiễm hơn nước xả vải. Nước xả vải có chứa hoá chất vậy nên nó ít thân thiện với môi trường.

6. Lượng sử dụng và mùi hương

Như đã nói ở trên, mùi giấm không thơm lắm. Tuy nhiên, bạn không cần phải lo lắng về điều này. Khi đồ khô, mùi hôi của giấm sẽ nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, không cần thiết phải sử dụng quá nhiều giấm. Nếu bạn sử dụng nước cứng (nước có nhiều muối vô cơ), bạn chỉ cần sử dụng một cốc giấm. Còn nếu bạn sử dụng nước mềm (nước ngọt) thì chỉ một lượng nhỏ là đủ.

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