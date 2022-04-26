Súc miệng bằng nước ấm trong khi đánh răng có thể giảm mùi hôi miệng so với khi súc miệng bằng nước lạnh.

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Hiệu quả đánh răng sẽ cao hơn khi bạn sử dụng nước ấm '45~50 độ'. Điều này là do các thành phần chất tẩy rửa của kem đánh răng có thể hoà tan tốt hơn trong nước ấm và loại bỏ các mảng bám trên răng hiệu quả hơn. Cũng đã có nghiên cứu liên quan đến việc này.

Nhóm nghiên cứu của khoa vệ sinh răng tại Đại học Gangneung Youngdong đã đánh giá chỉ số mảng bám trên răng và mức độ hôi miệng thông qua các thí nghiệm là đánh răng bằng nước lạnh (20 độ) nước âm ấm (35 độ) và nước ấm (50 độ).

Kết quả cho thấy sự cải thiện lớn nhất trước và sau đánh răng là khi bạn súc miệng ở nước khoảng 50 độ. Khi đánh răng bằng nước lạnh, chỉ số mảng bám trên răng giảm 22,8 điểm, còn khi đánh răng bằng nước ấm sẽ giảm trung bình 31,3 điểm. Mức độ hôi miệng cũng giảm 9,7 điểm khi bạn đánh răng bằng nước lạnh, và khi bạn đánh răng bằng nước ấm thì giảm 13,2 điểm.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, bạn cần cẩn thận vì sử dụng nước quá nóng trái lại có thể gây kích ứng nướu và gây tổn thương. Rất khó để đo chính xác 50 độ trong khi đánh răng, vì vậy cách tốt hơn là bạn sử dụng nước cao hơn nhiệt độ cơ thể một chút.

Mặt khác, để đánh răng đúng cách bạn không nên làm ướt bàn chải với nước trước khi đánh. Điều này là do khi nước tiếp xúc với kem đánh răng, thì chất mài mòn đây là một thành phần loại bỏ vi khuẩn và cao răng, sẽ bị nước pha loãng và nồng độ sẽ giảm.

Ngoài ra, điều quan trọng nhất là phải làm sạch lưỡi của bạn bằng bàn chải đánh răng vì lưỡi là nguyên nhân cuối cùng gây ra hôi miệng.

Bột giặt hay nước giặt, loại nào tốt hơn? Ai cũng bất ngờ trước câu trả lời Sau khi đọc bài này, bạn hãy đưa ra câu trả lời chính xác cho sự lựa chọn của bản thân nhé!

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