Bột giặt hay nước giặt, loại nào tốt hơn? Ai cũng bất ngờ trước câu trả lời

Kiến thức hay 16/04/2022 17:21

Sau khi đọc bài này, bạn hãy đưa ra câu trả lời chính xác cho sự lựa chọn của bản thân nhé!

Bột giặt hay nước giặt, loại nào tốt hơn? Ai cũng bất ngờ trước câu trả lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Khi nói đến giặt giũ, thì hầu như tất cả mọi người đều có chất giặt tẩy yêu thích của riêng mình. Một số người thích chất giặt tẩy dạng bột (bột giặt), một số người lại thích chất giặt tẩy dạng lỏng (nước giặt) hơn. Bột giặt thường có giá thành rẻ hơn.

Tuy nhiên, cái nào có hiệu quả hơn trong việc giặt giũ? Chúng ta hãy cùng đọc những giải thích bên dưới nhé!

Giặt bằng nước giặt

Bột giặt hay nước giặt, loại nào tốt hơn? Ai cũng bất ngờ trước câu trả lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nước giặt có mùi thơm và có rất nhiều mùi hương đa dạng cho bạn lựa chọn và nó rất dễ sử dụng. Có nhiều người thích nước giặt hơn. Tại sao lại như vậy? Lý do là vì, ngay cả ở nhiệt độ thấp nước giặt cũng giặt giũ rất tốt.

Nếu có nhược điểm thì đó chính là giá cả. Hầu hết mọi người đều đổ quá nhiều chất tẩy rửa vào máy giặt. Làm như vậy không tốt đâu. Bởi vì điều này không tốt cho máy giặt, và cũng không tốt cho ví tiền của bạn.

Giặt bằng bột giặt

Bột giặt hay nước giặt, loại nào tốt hơn? Ai cũng bất ngờ trước câu trả lời - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Giặt bằng bột giặt ít tốn kém hơn so với giặt bằng nước gặt. Bột giặt có mùi thơm, giữ cho quần áo của bạn sạch sẽ và bền hơn so với nước giặt.

Nhược điểm của nó là, bột giặt không tan hết khi chúng ta giặt giũ ở nhiệt độ thấp. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng quá nhiều bột giặt và nó không tan ra hết thì có thể để lại vết bẩn trên quần áo của bạn.

Vậy lựa chọn cái nào là tốt nhất?

Nhìn chung, cả hai loại sản phẩm đều có ưu điểm và nhược điểm. Nhưng nếu muốn giặt đồ của mình sạch nhất có thể thì dùng cái nào tốt hơn đây? Điều này phụ thuộc vào nhiệt độ của nước tại thời điểm giặt.

Bạn có giặt bằng nước nóng không? Nếu có thì bạn chỉ cần chọn bột giặt là được.

Còn nếu bạn giặt đồ với nước có nhiệt độ 30 độ C? Vậy thì chỉ cần chọn nước giặt là được.

Nếu làm như vậy thì sẽ đảm bảo rằng đồ giặt của bạn luôn luôn được sạch sẽ và cũng giữ cho máy giặt của bạn có thể sử dụng lâu dài.

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Những lý do sau đây sẽ khiến bạn muốn thay nước xả vải thành giấm

Dưới đây là 6 lợi ích khi sử dụng giấm để xả quần áo.

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