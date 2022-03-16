Mách nhỏ nàng các công thức xông hơi mặt tự làm ngay tại nhà giúp thư giãn và nâng niu làn da đúng cách

Làm đẹp 16/03/2022 08:00

Hơi nước từ lâu đã được công nhận là một tác nhân giúp tăng cường lưu thông máu xung quanh da, làm mềm da, mở lỗ chân lông và cho phép các sản phẩm chăm sóc da khác nhau thẩm thấu tốt hơn, như huyết thanh và kem dưỡng ẩm. Tuy nhiên lựa chọn cách xông mặt phù hợp để tối ưu lợi ích cho làn da của bạn cũng rất quan trọng để tránh gây hư tổn da không đáng có.

Lợi ích của xông hơi mặt

Xông hơi không chỉ là bước chuẩn bị cho da để hấp thu dưỡng chất khác mà còn là một bước quan trọng trong quá trình chăm sóc da mặt. Dưới đây là một số lợi ích chăm sóc da chính của việc xông hơi: 

Mách nhỏ nàng các công thức xông hơi mặt tự làm ngay tại nhà giúp thư giãn và nâng niu làn da đúng cách - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tăng lưu thông

Hơi nước ấm giúp tăng cường tuần hoàn, từ đó giúp loại bỏ độc tố, tăng cường phân phối chất dinh dưỡng và oxy đến các tế bào của chúng ta.

Chuẩn bị da sạch để thông thoáng lỗ chân lông

Nếu bạn đang muốn làm sạch lỗ chân lông bằng thì xông hơi trước là một ý tưởng thông minh. Điều này là do không khí ấm sẽ mở ra các lỗ chân lông, giúp dễ dàng giải phóng vi khuẩn gây mụn bị mắc kẹt bên trong nang lông.

Cho phép sản phẩm hấp thụ tốt hơn

Mách nhỏ nàng các công thức xông hơi mặt tự làm ngay tại nhà giúp thư giãn và nâng niu làn da đúng cách - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tất nhiên, bạn muốn các sản phẩm chăm sóc da của mình hoạt động tối đa để mang lại kết quả tối ưu nhất. Một cách tuyệt vời để làm điều này là xông hơi trước khi áp dụng chúng. Điều này cho phép sản phẩm thẩm thấu tốt hơn từ các thành phần trong toner, serum và mặt nạ của bạn.

Đây là một mẹo nhỏ dành cho bạn: Bạn không cần phải đến spa để tận hưởng những lợi ích của việc xông hơi mặt tốt. Trên thực tế, bạn có thể tự làm máy xông hơi mini tại nhà chỉ bằng một số vật dụng thông thường trong nhà bếp.

Ai Có Thể Hưởng Lợi Từ Việc Xông Hơi Da Mặt?

Xông hơi da mặt rất tốt cho mọi loại da, nhưng đặc biệt là những bạn có da dầu và mụn trứng cá ở mức độ nhẹ đến trung bình. Hình thức tẩy da chết này là một lựa chọn nhẹ nhàng hơn để giúp làm mềm các tế bào da chết và tinh chỉnh kết cấu trên da mặt.

Mách nhỏ nàng các công thức xông hơi mặt tự làm ngay tại nhà giúp thư giãn và nâng niu làn da đúng cách - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Những người có làn da nhạy cảm, cũng như một số bệnh về da như bệnh rosacea hoặc eczema, có thể muốn tránh xông hơi, vì nhiệt có thể gây ra phản ứng viêm và làm tăng mẩn đỏ và kích ứng cho da. Bất kỳ ai bị cháy nắng, vết thương hở hoặc tổn thương trên mặt, hoặc có các vấn đề về tuần hoàn đều không phù hợp xông hơi mặt. 

Cách xông hơi mặt

Bạn sẽ cần một nồi nước sôi, một chiếc bát an toàn với nhiệt (gốm hoặc thủy tinh) và một chiếc khăn đủ lớn để trùm lên vai, đầu và bát của bạn. Đừng quên đặt hẹn giờ trên điện thoại của bạn trước khi bạn bắt đầu xông!

Mách nhỏ nàng các công thức xông hơi mặt tự làm ngay tại nhà giúp thư giãn và nâng niu làn da đúng cách - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Trước khi bắt đầu bất kỳ liệu pháp chăm sóc da mặt nào, điều cần thiết là đảm bảo da của bạn sạch sẽ. Làm sạch 2 bước là tốt nhất, lý tưởng nhất là một loại bao gồm làm sạch dầu bằng tẩy trang, sau đó là làm sạch dạng gel hoặc bọt hoặc hai lần làm sạch với cùng một loại sữa rửa mặt. Làm theo các bước tiếp theo:

1. Đun sôi 4 cốc nước.

2. Chuyển sang bát an toàn bằng nhiệt và đặt trên mặt bàn phẳng.

3. Thêm thành phần nguyên liệu xông

4. Ngay lập tức trùm khăn lên mặt, vai và bát, giữ cho mặt cách nguồn hơi nước một khoảng vừa phảu.

5. Tận hưởng 5–10 phút xông hơi và sau đó đắp mặt nạ, huyết thanh hoặc kem dưỡng ẩm khi da vẫn còn ẩm. Hãy chắc chắn rằng bạn không xông hơi quá 10 phút vì xông hơi quá nhiều có thể gây tác dụng ngược cho làn da của bạn! 

Hơi nước của bạn có thể được đẩy lên một bậc lợi ích bằng cách chọn kết hợp tinh dầu hoặc thảo mộc phù hợp với loại da của bạn:

Công thức xông hơi mặt cho mọi loại da

1. Xông hơi hương thảo và hoa cúc cho da trưởng thành hay lão hóa

Mách nhỏ nàng các công thức xông hơi mặt tự làm ngay tại nhà giúp thư giãn và nâng niu làn da đúng cách - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Sau khi đun sôi một nồi nước, thêm:

  • 1 thìa hương thảo (tươi hoặc khô)
  • 1 thìa hoa cúc (tươi hoặc khô)
  • 1 giọt tinh dầu trầm hương

Tiếp theo sau khi xông bạn nên đắp mặt nạ dạng tấm có chứa các thành phần dưỡng ẩm, làm dịu là hoàn hảo cho làn da trưởng thành hơn. Trên làn da vừa mới xông, các thành phần của mặt nạ sẽ hấp thụ tốt hơn để có làn da siêu ngậm nước, trông rạng rỡ.

2. Xông hơi bằng cây trà và húng quế dành cho da nhờn hoặc mụn

Mách nhỏ nàng các công thức xông hơi mặt tự làm ngay tại nhà giúp thư giãn và nâng niu làn da đúng cách - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Sau khi đun sôi một nồi nước, thêm:

  • 3 giọt tinh dầu cây trà
  • một vài lá húng quế tươi

Đối với làn da dễ bị mụn trứng cá, đắp mặt nạ đất sét là lý tưởng nhất sau khi xông. Hơi nước sẽ làm dịu mọi tắc nghẽn, giúp mặt nạ giải độc và làm sạch lỗ chân lông dễ dàng hơn.

3. Xông hơi bằng phong lữ và oải hương cho da thường hay da hỗn hợp

Mách nhỏ nàng các công thức xông hơi mặt tự làm ngay tại nhà giúp thư giãn và nâng niu làn da đúng cách - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Sau khi đun sôi một nồi nước, thêm:

  • 1 thìa hoa oải hương (tươi hoặc khô)
  • 3 giọt tinh dầu phong lữ

Xịt nước hoa hồng là một cách tuyệt vời sau khi xông hơi da mặt. Nó sẽ tạo cảm giác mát lạnh trên da, giúp lỗ chân lông se lại cho làn da đẹp không tì vết. 

4. Cây hoa cúc và cây tràm trà cho da khô

Mách nhỏ nàng các công thức xông hơi mặt tự làm ngay tại nhà giúp thư giãn và nâng niu làn da đúng cách - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Làm dịu làn da bị kích ứng với hơi nước từ hoa cúc. Trà chữa bệnh làm dịu kích ứng da và giảm mẩn đỏ. Kết hợp nó với cây trà để diệt vi khuẩn trên bề mặt da.

Sau khi đun sôi một nồi nước, thêm:

  • 2 túi trà hoa cúc
  • 2 giọt tinh dầu cây tràm trà

Tiếp theo bước xông hơi hãy sử dụng mặt nạ dưỡng ẩm để khóa độ ẩm.

5. Trà đen và khuynh diệp cho làn da sưng húp

Mách nhỏ nàng các công thức xông hơi mặt tự làm ngay tại nhà giúp thư giãn và nâng niu làn da đúng cách - Ảnh 9
Ảnh minh họa

Hãy thử xông hơi bằng trà đen nếu bạn đang chiến đấu với tình trạng da bị sung huyết, sưng húp. Caffeine tăng cường tuần hoàn để giảm sưng tấy và kích hoạt hệ thống dẫn lưu bạch huyết. Thêm dầu khuynh diệp để giúp mở đường thở bị tắc của da.

Sau khi đun sôi một nồi nước, thêm:

  • 2 túi trà đen (trà xanh cũng có tác dụng tốt)
  • 2 giọt tinh dầu bạch đàn

Sau khi xông hơi bạn hãy dành một vài phút mát-xa mặt bằng con lăn ngọc bích như một phương pháp trẻ hóa da tuyệt vời.

Ai nên tránh xông hơi da mặt?

Mách nhỏ nàng các công thức xông hơi mặt tự làm ngay tại nhà giúp thư giãn và nâng niu làn da đúng cách - Ảnh 10
Ảnh minh họa

Theo Elina Fedotova, chuyên gia thẩm mỹ nổi tiếng và chủ nhân của trung tâm làm đẹp Elina Organics Spas, những người bị bệnh rosacea giai đoạn nặng hoặc mao mạch rất mỏng manh không nên xông hơi nước nóng. "Trong một số trường hợp hiếm hoi, những người bị bệnh phổi có thể không chịu được độ ẩm cao, vì vậy tốt nhất bạn nên thảo luận với bác sĩ nếu bạn thuộc trường hợp này" cô nói. Thay vào đó, đối với những khách hàng đó, cô ấy đề xuất dùng hơi nước mát để xông mặt. 

Rủi ro khi sử dụng xông hơi mặt

Đặt nồi hấp quá gần mặt có thể làm bỏng da của bạn. Vì lý do này, bạn nên đảm bảo rằng khuôn mặt của bạn cách hơi nước một khoảng cách thoải mái.

Mách nhỏ nàng các công thức xông hơi mặt tự làm ngay tại nhà giúp thư giãn và nâng niu làn da đúng cách - Ảnh 11
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, dụng cụ xông mặt tại nhà của bạn nên luôn trong tình trạng sạch sẽ, vệ sinh sau mỗi lần sử dụng. Nếu dụng cụ xông mặt không được làm sạch và sử dụng trong thời gian dài, nấm mốc có thể tích tụ bên trong, không có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn gặp các chuyên gia mà bạn có thể tin tưởng để chăm sóc da mặt, để họ biết cách xông hơi cho làn da của bạn đúng cách.

Theo Hello Glow

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