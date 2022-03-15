Mái tóc chắc khỏe từ trong ra ngoài nhờ công dụng đặc biệt của loài thực vật xứng tầm 'hoa hậu' trong làng làm đẹp này

Dưới đây là một số thông tin về lô hội và 8 cách sử dụng nó cho mái tóc của bạn.

Lô hội chứa khoảng 20 axit amin (thành phần cấu tạo của tóc) và chất giống như gel nuôi dưỡng giúp củng cố các sợi tóc yếu. Nó cũng là một chất làm mềm giúp niêm phong lớp biểu bì của tóc, tăng cường dưỡng ẩm và ngăn không cho độ ẩm thoát ra ngoài.

Nha đam rất tốt cho cả tóc và da đầu. Lợi ích làm dịu của lô hội rất tuyệt vời đối với da đầu khô và ngứa. Nếu bạn nhuộm hoặc tẩy tóc, lô hội thậm chí có thể giúp giảm bớt một số kích ứng do hóa chất mạnh gây ra.

-cải thiện độ ẩm cho da và da đầu

-giảm viêm dẫn đến gàu

-làm sạch và khử trùng thân tóc

-giữ tóc chắc khỏe và giảm gãy rụng nhờ vitamin A, C, E và axit béo có trong lô hội.

Mẹo sử dụng lô hội trên tóc và da đầu của bạn

Sử dụng lô hội tươi, nếu bạn có thể. Mặc dù gel lô hội mua ở cửa hàng cho việc chăm da, tóc cũng tốt nhưng lô hội tươi vẫn chiếm ưu thế hơn các sản phẩm thương mại mọi lúc. Đó là bởi vì các đặc tính dược phẩm của lô hội bị suy giảm theo thời gian, đặc biệt là khi tiếp xúc với nhiệt, hóa chất và chất bảo quản.

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Thu hoạch lô hội ngay lập tức trước khi sử dụng và đông lạnh thêm. Lô hội tươi nhanh hỏng, đó là lý do tại sao bạn muốn thu hoạch gel ngay trước khi sử dụng. Nếu bạn không thể sử dụng hết, hãy cho phần gel thừa vào túi zip bằng nhựa hoặc hộp kín và để đông lạnh. Nếu bạn đã sử dụng gel trong một công thức làm đẹp, hãy bảo quản công thức trong tủ lạnh và sử dụng trong vòng 3 đến 4 ngày.

Chỉ thoa lô hội lên da đầu trong tối đa 30 phút. Nha đam có đặc tính dưỡng ẩm cho da. Sau khoảng 20 phút, nó có xu hướng khô và bong tróc, điều này có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về da đầu. Nếu bạn đã trộn lô hội với các thành phần dưỡng ẩm khác, chẳng hạn như dầu vận chuyển, bạn có thể để nó lâu hơn trên da.

8 công thức làm tóc và da đầu dễ dàng với lô hội

1. Mặt nạ tóc cho da đầu khỏe mạnh

Mặt nạ lô hội này là một phương pháp điều trị trước khi gội đầu có thể được áp dụng cho tóc khô. Nếu bạn đang điều trị da đầu của mình, bạn sẽ muốn tập trung vào vùng da đầu của mình, mát-xa trong vài phút và sau đó để yên thêm 10 phút.

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Nếu bạn tập trung vào phần đuôi tóc khô hoặc hư tổn, hãy thoa mặt nạ lên nửa dưới của các sợi tóc và giữ nguyên trong 20–25 phút.

-1/2 cốc gel lô hội (lô hội tươi hoặc mua ở cửa hàng)

-1 muỗng canh nước cốt dừa béo ngậy

Trộn gel nha đam và nước cốt dừa trong một cái bát nhỏ. Xoa bóp hỗn hợp lên da đầu trong khoảng 60 giây. Sau đó luồn tay theo chiều dài của tóc để phân phối mặt nạ từ gốc đến ngọn.

Bạn hãy tắm và rửa sạch mặt nạ, sau đó dùng dầu gội và dầu xả. Để bổ sung độ ẩm cho da, hãy đội mũ tắm lên để mặt nạ nóng lên trước khi rửa sạch.

Mặt nạ này có thể được sử dụng mỗi tuần một lần để có mái tóc bóng mượt và da đầu khỏe mạnh.

2. Mặt nạ dưỡng ẩm bột yến mạch, nha đam để qua đêm

Kết hợp bột yến mạch xay mịn với dầu dừa và lô hội để có thêm sức mạnh làm dịu cho tóc. Sau đó, thêm một vài giọt tinh dầu oải hương để thúc đẩy sự phát triển của tóc. Nhưng công thức này có khả năng tùy biến cao, vì vậy hãy thoải mái sử dụng các nguyên liệu và tinh dầu nếu bạn muốn.

Ảnh minh họa

-1/2 chén gel lô hội (tươi hoặc mua ở cửa hàng)

-2 muỗng canh dầu dừa

-20 giọt tinh dầu oải hương -1 muỗng canh yến mạch cán nhuyễn hữu cơ

Kết hợp nha đam và dầu dừa trong một cái bát nhỏ. Đánh bông trong khoảng một phút hoặc cho đến khi tất cả quyện lại thành một hỗn hợp sệt như kem dưỡng da. Sau đó, thêm dầu oải hương và yến mạch xay vào và trộn lại.

Vào buổi tối trước khi bạn đi ngủ, hãy thoa mặt nạ lên tóc. Dành thêm thời gian để xoa bóp vào da đầu, tập trung vào bất kỳ vùng da nào bị khô hoặc ngứa. Vì bôi mặt nạ tóc có thể gây bết dính ra gối, bạn hãy nhớ đặt một chiếc khăn cũ lên gối trước khi ngủ. Vào buổi sáng, rửa sạch mặt nạ và gội đầu như bình thường.

Khi bạn hoàn thành việc sử dụng mặt nạ này trên da đầu của mình, hãy thoa một ít lên bất kỳ vùng nào khác trên cơ thể bạn cần một chút độ ẩm. Để nó qua đêm và rửa sạch vào buổi sáng.

3. Trị tóc xoăn bằng lô hội và dầu Argan

Khi các sợi tóc đã được làm khô khỏi ánh nắng mặt trời và clo, độ ẩm có thể tạo ra một mớ hỗn độn gây mềm và xoăn. Nhưng nhờ có tinh bột cacbohydrat được gọi là polysaccharides, lô hội giúp phục hồi độ ẩm, ngăn chặn độ ẩm và tăng độ bóng. Để có thêm sức mạnh chống xoăn cứng cho tóc, hãy bổ sung thêm dầu argan vao hỗn hợp mặt nạ tóc này, dầu argan có chứa các hợp chất giữ nước giúp giữ ẩm cho tóc mà không làm cho tóc bị nhờn.

Ảnh minh họa

-1 cốc nước

-2 thìa gel lô hội (tươi hoặc mua ở cửa hàng)

-1 thìa dầu argan

-1 thìa glycerin thực vật

Trộn các thành phần với nhau trong một cốc lớn và đổ vào bình xịt.

Xoa nhẹ lên tóc sạch và khô rồi dùng ngón tay vuốt thành từng sợi. Nếu bạn có một mái tóc mượt, hãy tập trung chủ yếu vào phần đuôi tóc và tránh để phần chân tóc bị rối. Tạo kiểu tóc như bình thường.

4. Serum dưỡng tóc mọc từ lô hội

Nha đam chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của tế bào và giúp tóc khỏe mạnh. Kết hợp gel lô hội với lòng trắng trứng giàu protein và dầu dừa dưỡng ẩm, bạn đã có cho mình một liệu pháp mọc tóc hoàn hảo tại nhà.

Ảnh minh họa

-1 lòng trắng trứng

-1 thìa dầu dừa đun chảy (hoặc sử dụng dầu dừa đã được tinh chế)

-1 thìa gel lô hội (tươi hoặc mua ở cửa hàng)

Trộn tất cả mọi thứ với nhau và thoa lên da đầu của bạn. Dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng để hỗn hợp thấm sâu vào chân răng trong 10 phút. Tắm sạch và sử dụng dầu xả sau đó.

5. Dầu xả dưỡng ẩm từ nha đam

Bất cứ ai có trẻ em đều biết rằng một loại dầu xả tốt là rất quan trọng để ngăn ngừa tóc rối. Cũng rất nhiều chị em phái đẹp luôn muốn tìm kiếm một loại dầu xả để điều chỉnh các nếp tóc của mình và tăng cường dưỡng ẩm. Kết hợp nước ép lô hội với nước cất và tinh dầu là một cách tuyệt vời để giữ cho tóc mềm mại và không bị xơ rối là một công thức dành cho chúng ta.

Ảnh minh họa

-1 cốc nước cất

-1 thìa dầu jojoba

-1/4 cốc nước ép lô hội

-8 giọt tinh dầu oải hương

-5 giọt tinh dầu hương thảo

Cho nước, dầu jojoba và nước ép lô hội vào một cái bát nhỏ và đánh đều cho đến khi hỗn hợp hòa quyện. Thêm các loại tinh dầu và đánh bông một lần nữa. Nếu bạn có mái tóc quá khô, bạn có thể thay thế tinh dầu phong lữ cho tinh dầu oải hương.

Đổ hỗn hợp vào bình xịt thủy tinh màu hổ phách để giữ cho các nguyên liệu giữ được lâu và có màu sắc đẹp hơn. Bạn nên để hỗn hợp trong tủ lạnh và lắc đều trước mỗi lần sử dụng.

Xịt nhẹ lên tóc ướt và sạch trước khi chải để làm mượt tóc xoăn bồng bềnh và dưỡng ẩm cho thân tóc.

6. Lô hội, dầu hạnh nhân và nước hoa hồng

Sử dụng công thức phù hợp cho tóc của bạn sẽ thực sự tạo ra nhiều sợi tóc hơn, ngoài ra còn giúp tóc bóng mượt. Sử dụng nó trên tóc hơn là da đầu và giữ cho tóc nhẹ. Hãy thử xịt sản phẩm được làm từ lô hội, dầu hạnh nhân và nước hoa hồng này và bạn sẽ bị cuốn hút.

Ảnh minh họa

-2 thìa gel lô hội (tươi hoặc mua ở cửa hàng)

-1–2 thìa cà phê dầu hạnh nhân ngọt

-1/2 cốc nước hoa hồng

Cho lô hội, dầu hạnh nhân và nước hoa hồng vào một cái bát nhỏ và đánh đều. Với sự hỗ trợ của phễu, chuyển hỗn hợp vào bình xịt. Bôi lên tóc khô và sạch để tăng độ bóng và "niêm phong" các lớp biểu bì.

Bảo quản trong tủ lạnh từ 3–4 ngày nếu sử dụng lô hội tươi và 7–10 ngày nếu sử dụng lô hội mua ở cửa hàng.

7. Giữ nếp tóc bằng hỗn hợp lô hội và muối biển

Giữ nguyên cảm giác và lượng tóc chắc khỏe quanh năm với nước xịt biển dễ làm được làm giàu từ lô hội và hoa cúc.

Ảnh minh họa

-1 tách trà hoa cúc (hoặc nước cất nếu bạn không muốn để trong tủ lạnh)

-1 muỗng canh muối Epsom

-Muối biển

-1 muỗng cà phê gel lô hội (tươi hoặc mua ở cửa hàng)

-1 muỗng cà phê dầu dừa, hạnh nhân hoặc jojoba, thêm 4–5 giọt tinh dầu như tinh dầu hoa oải hương hoặc tinh dầu bưởi và 1 thìa cà phê nước cốt chanh (để làm sáng da)

Ngâm trà trong nước gần sôi trong 5 phút, sau đó bỏ túi trà đi. Kết hợp tất cả các thành phần ngoại trừ lô hội và nước cốt chanh trong một bình xịt có thể tái sử dụng. Lắc đều để muối tan.

Để hỗn hợp nguội hoàn toàn trước khi thêm lô hội và nước cốt chanh. Lắc kỹ.

Lắc trước mỗi lần sử dụng và xịt lên tóc ẩm và sạch. Dùng tay vò và xoắn tóc để xác định các sóng lọn tóc. Sau đó để khô tóc. Nếu cần, hãy xịt thêm keo xịt lên tóc khô để giữ nếp chắc hơn.

8. Mặt nạ làm sáng da đầu

Dầu cây tràm trà có đặc tính làm sạch giúp thông thoáng nang lông và chế ngự vi khuẩn. Khi trộn với lô hội, mặt nạ dành cho da đầu này sẽ nuôi dưỡng phần gốc của tóc, nơi nó bắt nguồn từ các nang và loại bỏ sự tích tụ của sản phẩm.

Ảnh minh họa

-2 muỗng canh gel lô hội

-1 muỗng cà phê giấm táo nguyên chất hữu cơ

-4 giọt tinh dầu tràm trà

Trộn lô hội và dầu cây trà trong một cái bát nhỏ. Thoa hỗn hợp lên da đầu và để trong 10 phút. Gội sạch và tiếp tục với dầu gội và dầu xả.

Theo Hello Glow