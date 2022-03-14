Retinol Zo Obagi Skin Health có mấy loại, giá bao nhiêu?

Một trong số đó phải kể đến bộ sản phẩm Retinol Zo Obagi Skin Health đến từ nhãn mỹ phẩm đình đám Zo Obagi của Mỹ . Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp skincare hiệu quả, mang tới làn da sáng khỏe, đẩy lùi lão hóa. Vậy thì những thông tin trong bài viết dưới đây là rất đáng để tham khảo đấy!

Được đánh giá là hoạt chất vàng có vai trò tuyệt vời giúp chống lão hóa, làm sáng da một cách hiệu quả. Retinol được ứng dụng trong nhiều dòng mỹ phẩm cao cấp và được đánh giá cao bởi người dùng.

Theo đó, Retinol là hoạt chất dẫn xuất phổ biến nhất của Vitamin A – một vitamin rất quen thuộc, được tìm thấy nhiều trong các loại thực phẩm và đóng vai trò quan trọng với sức khỏe của con người. Retinol khi được dùng trên da sẽ bước vào quá chỉnh chuyển hóa thành nhóm các axit retinoic. Chúng tham gia sâu vào quá trình tái tạo da, làm mới cấu trúc da một cách triệt để.

Khái niệm về Retinol đã không còn quá xa lạ với nhiều tín đồ làm đẹp . Bởi đây là hoạt chất đang được ứng dụng rất phổ biến trong nhiều dòng mỹ phẩm cao cấp. Tuy nhiên, không phải ai cũng thực sự hiểu rõ về Retinol. Để chọn lựa và sử dụng các dòng chăm sóc da hiệu quả. Việc hiểu rõ về khái niệm Retinol là vô cùng cần thiết.

Cơ chế hoạt động của Retinol chậm hơn so với Tretinoin do chúng cần có thời gian dần thẩm thấu và phát huy công dụng. Điều này trên thực tế là một ưu điểm bởi nó giúp hoạt chất này ít tạo nên các kích ứng cho làn da. Theo các chuyên gia da liễu, mặc dù Retinol không giỏi trong việc tẩy tế bào chết. Tuy nhiên, đây lại là thành phần có khả năng cải thiện kết cấu da, độ ẩm, sắc tố da, trị mụn,…vô cùng hiệu quả. Với cơ chế hoạt động riêng, sứ mệnh của Retinol là mang đến vẻ đẹp không tuổi cho chị em dựa trên 2 tác động kép là chống lão hóa và cải thiện tình trạng mụn, giúp se khít lỗ chân lông.

Chính vì những lợi ích tuyệt vời mà Retinol là sự lựa chọn hàng đầu được ứng dụng trong rất nhiều dòng mỹ phẩm cao cấp hiện nay. Zo Obagi là một trong các hãng mỹ phẩm đã phát triển thành công những dòng mỹ phẩm có chứa thành phần Retinol tuyệt vời nhất. Với bộ sản phẩm Retinol Zo Skin Health, đây là lựa chọn lý tưởng để chăm sóc da hoàn mỹ mỗi ngày.

Retinol Zo Skin Health là gì?

Với tôn chỉ “Mọi phương pháp làm đẹp đều cần bắt đầu từ khoa học”, Zo Skin Health đã dành nhiều năm nghiên cứu và phát triển nên các dòng mỹ phẩm cao cấp với khả năng chăm sóc da hoàn hảo. Retinol Zo Skin Health là dòng sản phẩm chất lượng như vậy.

Được trực tiếp điều chế và kiểm nghiệm bởi Dr. Zein Obagi – vị bác sĩ da liễu, chuyên gia làm đẹp hàng đầu từ Mỹ. Hiểu được tầm quan trọng và giá trị tuyệt vời của hoạt chất Retinol đối với sắc đẹp người phụ nữ, Dr.Obagi đã sớm nghiên cứu, tìm ra nồng độ thích hợp và kết hợp hoạt chất này với các thành phần dưỡng chất khác. Tất cả nhằm tạo nên bộ sản phẩm Retinol Zo Skin Health với khả năng chống lão hóa, đẩy lùi các dấu hiệu của nám, thâm sạm, tàn nhang, các nếp nhăn trên da.

ZO Skin Health Retinol đồng thời còn là dòng mỹ phẩm có độ an toàn, lành tính rất cao. Khi sử dụng trên da, chúng nhanh chóng cho thấy độ hiệu quả khi mang lại cho pháo đẹp một làn da được cải thiện từng ngày, trở nên rạng rỡ, tươi sáng. Sự có mặt của bộ mỹ phẩm đến từ Zo Obagi đã mang đến cho chị em chìa khóa để quá trình skincare hiệu quả hơn, giúp lưu giữ lại vẻ đẹp thanh xuân trên làn da.

Vậy Retinol Zo Skin Health có mấy loại?

Trọn bộ sản phẩm Retinol Zo Skin Health được phát triển bởi Zo Skin Health bao gồm 3 sản phẩm nổi tiếng. Đây đều là những thiết kế luôn nằm trong top bán chạy nhất đến từ hãng dưỡng mỹ phẩm này. Mỹ phẩm xứng đáng dành cho bạn lựa chọn để quá trình chăm sóc da mỗi ngày an toàn, hiệu quả.

ZO Retinol Skin Brightener có 3 nồng độ Retinol 0.25% – 0.5% – 1%

ZO Retinol Skin Brightener là bộ sản phẩm với thành phần Retinol đặc trưng vô cùng được yêu thích bởi đông đảo các tín đồ mỹ phẩm. Bộ sản phẩm này ứng dụng công nghệ Oleosome – hệ thống phóng thích Retinol có kiểm soát vào sâu trong cấu trúc da. Vì vậy, chúng giúp thúc đẩy nhanh quá trình thẩm thấu và hoạt động của Retinol. Từ đó sớm cho kết quả tích cực kì sử dụng trên làn da của người dùng.

ZO Retinol Skin Brightener có 3 nồng độ Retinol là 0.25% – 0.5% – 1%. Zo Obagi đã vô cùng tinh tế khi điều chế ra 3 phiên bản với nồng độ Retinol tăng tiến dần. Chúng mang lại sự lựa chọn phù hợp với mọi tính chất da của người dùng ngay từ lần đầu tiên sử dụng.

ZO Retinol Skin Brightener 0.25%: là lựa chọn dành cho những làn da mới sử dụng Retinol và mong muốn cải thiện sắc tố da nhẹ hoặc trung bình với những làn da nhạy cảm, có tiền sử kích ứng mạnh. Dòng sản phẩm giúp mang lại khả năng xóa mờ thâm nám, nâng tông da, làm sáng da tự nhiên.

ZO Retinol Skin Brightener 0.5%: sử dụng cho những làn da gặp phải vấn đề về sắc tố từ nhẹ đến trung bình. Hoạt chất có trong dòng mỹ phẩm này tác động vào cấu trúc da, giúp tăng cường độ đàn hồi, làm đầy rãnh nhăn và xóa mờ thâm nám một cách hiệu quả.

ZO Retinol Skin Brightener 1%: là phiên bản với nồng độ Retinol 1% mạnh nhất có tác dụng hỗ trợ làm sáng và đều màu da. Dòng mỹ phẩm này có khả năng xử lý tối ưu nhiều vấn đề: điều chỉnh lượng hắc sắc tố trong da từ trung bình đến nặng, giúp làn da trở nên sáng rạng rỡ hơn.

Kem chống lão hóa da ban đêm Zo Skin Health Radical Night Repair 60ml nồng độ Retinol 1%

Zo Skin Health Radical Night Repair tiếp tục là một sản phẩm đến từ Zo Obagi với thành phần retinol đặc trưng và nổi bật. Dòng mỹ phẩm sở hữu công thức thông minh giúp nhanh chóng cải thiện trạng thái da lão hóa, tăng kích thích sản xuất collagen để tái tạo làn da. Các dưỡng chất có trong dòng kem còn giúp tăng cường lớp bảo vệ, kiểm soát các gốc tự do. Từ đó giúp ngăn chặn và đẩy lùi các dấu hiệu của một làn da thâm sạm, nám.

Kem chống lão hóa Zo Skin Health Wrinkle Texture Repair 50ml nồng độ Retinol 0.5%

Cuối cùng, dòng mỹ phẩm nằm trong bộ sưu tập Retinol Zo Skin Health chắc chắn không thể bỏ qua là dòng kem chống lão hóa Zo Skin Health Wrinkle Texture Repair 50ml nồng độ Retinol 0.5%. Sản phẩm được điều chế với hệ thống chất dẫn Retinol độc quyền công nghệ vi nhũ tương Micro Emulsion có khả năng đưa hoạt chất Retinol đi sâu vào lớp chân bì. Từ đó tạo nên các tác động trực tiếp với vùng da lão hoá, nếp nhăn nông, sâu.

Retinol có trong dòng kem chống lão hóa đồng thời cũng hỗ kích thích nguyên bào sợi để tăng sản xuất collagen và elastin. Từ đó giúp cải tạo làn da, mang lại bề mặt da săn chắc, rạng rỡ hơn.

Giá của Retinol Zo Skin Health là bao nhiêu?

Trong bộ sản phẩm của Zo Obagi đã được phân phối tại Việt Nam. Dưới đây là những cập nhật chi tiết nhất về giá bởi HealthyGoods - đơn vị cung cấp mỹ phẩm nhà Zo Skin Healthy chính hãng, uy tín hàng đầu hiện nay.

Retinol Zo Skin Health có tốt không?

Không phải ngẫu nhiên mà khi nhắc đến một trong những sản phẩm chống lão hóa da ưu Việt. Bộ sản phẩm Retinol Zo Skin Health lại được lựa chọn như một trong các đề cử không thể thiếu. Dòng mỹ phẩm nhà Zo Obagi ghi điểm mạnh mẽ với người dùng bởi những tính chất đặc trưng mang lại hiệu quả ấn tượng khi sử dụng.

Hệ thống dẫn chất Retinol có trong bộ mỹ phẩm của Obagi là Oleosome - hệ thống phóng thích Retinol có kiểm soát. Sự ứng dụng của hệ thống này mang tới các hạt cầu Oleosome có kích thước nhỏ micromet. Bên trong các Oleosome có chứa dầu thực vật và Vitamin E và được phủ ngoài bởi lớp màng protein. Khi hạt cầu Oleosome vỡ ra tại sâu trong cấu trúc da chúng thực hiện viện phóng thích hoạt chất bên trong tạo nên các tác động trực tiếp cho vùng da lão hóa.

Không chỉ vậy, Zo Skin Health còn tích hợp công nghệ Micro Emulsion. Chúng liên kết mạnh mẽ Retinol với các chất chống oxy hóa tế bào gốc thực vật và protein mô phỏng sinh học. Từ đó tạo nên sự đảo chiều các dấu hiệu lão hóa, mang đến bề mặt da trẻ hóa, căng bóng, đàn hồi.

2 công nghệ được tích hợp trong bộ sản phẩm Retinol Zo Skin Health thực sự tạo nên độ hoàn mỹ khi sử dụng trên da. Chúng chinh phục ngay cả với những làn da khó chiều nhất.

Kết luận

Vậy thì, với những đánh giá chi tiết trên, Retinol Zo Skin Health từ Zo Obagi có phải là lựa chọn số 1 dành cho các tín đồ làm đẹp? Hãy liên hệ với HealthyGoods ngay hôm nay để nhận được tư vấn và chọn lựa dòng sản phẩm phù hợp với làn da bạn nhé!