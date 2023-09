Giải pháp cho người mất răng bằng kỹ thuật trồng răng All On 4 tại nha khoa Thế Hệ Mới

Mất răng toàn bộ hàm hay còn gọi là bệnh răng miệng là bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi. Các nguyên nhân chính gây mất răng là: viêm nha chu, sâu răng, do tai nạn hoặc do thoái hóa ở người lớn tuổi,…

Mất răng toàn hàm không chỉ ảnh hưởng đến việc ăn uống, giao tiếp mà còn có thể dẫn đến một số bệnh lý răng miệng nghiêm trọng. Nếu như trước đây những người mất quá nhiều răng cần phải đeo hàm giả tháo lắp hoặc cấy 6 đến 8 trụ Implant để phục hình răng toàn hàm thì hiện nay, Implant All on 4 của nha khoa Thế Hệ Mới có thể mang lại một hàm răng đều đẹp, khả năng ăn nhai tốt mà chi phí lại khá phải chăng và phù hợp với tình hình tài chính của nhiều người.

Trồng răng Implant All on 4 ra đời đã khắc phục được hầu hết những hạn chế của các phương pháp cấy ghép truyền thống. Implant All on 4 với ưu điểm là an toàn, hiệu quả, bền chắc và khả năng ăn nhai mạnh mẽ đã và đang trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho những người mất nhiều răng.

Trồng răng Implant All on 4: Giải pháp cho những người mất toàn bộ răng

Cấy ghép răng bằng công nghệ All on 4 Implant là phương pháp thay thế răng hiện đại. Phương pháp này có thể giúp phục hồi khả năng ăn nhai, mang lại hiệu quả thẩm mỹ cho người mất răng toàn hàm.

Implant nha khoa All on 4 thay thế tất cả các răng bị mất bằng cách đặt 4 trụ Implant vào vị trí phía trước của mỗi hàm. 4 trụ Implant đóng vai trò như chân răng thật và giúp hỗ trợ răng giả phục hình lại thân răng.

Với Implant All on 4, khách hàng vẫn có thể sở hữu hàm răng đều đẹp, ăn uống điều độ mà chi phí hợp lý, phù hợp với tài chính của nhiều người.

Implant All on 4 giúp hạn chế các ca phẫu thuật phức tạp, kỹ thuật nâng xoang hay ghép xương. Bệnh nhân có thể sinh hoạt lại ngay sau phẫu thuật với cầu răng tạm cố định.

Cấy trụ Implant All on 4 vào xương hàm còn giúpbảo tồn phần xương còn lại cho người mất răng, ngăn ngừa tình trạng tiêu xương. Trong khi đó, hàm giả tháo lắp hay cầu răng sứ về lâu dài sẽ làm xương hàm chỗ mất răng giảm dần thể tích theo thời gian.

Tại sao nên chọn Nha khoa Thế Hệ Mới để trồng răng Implant

Trong quá trình phục vụ khách hàng hơn 17 năm, Nha Khoa Thế Hệ Mới luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Nha khoa Thế Hệ Mới có trang thiết bị hiện đại, cũng như đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp.

Các bác sĩ tại đây không ngừng nâng cao trình độ khi tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước. Phòng khám nha khoa Thế Hệ Mới có bề dày kinh nghiệm - công nghệ - chuyên môn trong lĩnh vực cấy ghép vi mô - chỉnh nha - răng sứ thẩm mỹ, được tu nghiệp tại nước ngoài.

Nha khoa có chính sách trả góp với 0% lãi suất, hoặc có ưu đãi cho khách hàng khi thanh toán 100% chi phí.

Đội ngũ bác sĩ, y tá luôn dành thời gian nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc và xây dựng phương án điều trị tốt nhất cho khách hàng. Tất cả chất liệu làm răng sứ và trụ Implant đều đảm bảo là hàng chính hãng và được bảo hành đầy đủ nên khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm.

Đặc biệt hơn, để tạo điều kiện tốt cho khách vãng lai và khách ngoài nước, Nha khoa còn cung cấp xe đưa đón và ăn ở trong suốt quá trình trải nghiệm dịch vụ, hứa hẹn mang đến cho khách hàng sự hài lòng và cảm giác như đang ở nhà.

Đối với những trường hợp mất răng lâu năm thì trồng răng Implant All on 4 được coi là giải pháp tốt nhất và mang lại kết quả lâu dài nhất hiện nay. Nếu bạn đang có nhu cầu trồng răng thì hãy đến ngay với nha khoa Thế Hệ Mới. Địa chỉ trồng răng này chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

