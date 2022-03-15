Đây có lẽ là cách tốt nhất để tẩy trang mắt mà không lo bị rụng mi: Chị em 'note' ngay vào nhé!

Nếu bạn là người thích sử dụng các sản phẩm như bút kẻ mắt dạng lỏng, phấn mắt lấp lánh hoặc mascara không thấm nước, bạn có thể sẽ tốn khá nhiều công sức hơn một chút để loại bỏ các lớp trang điểm này vì chúng không dễ dàng bị tẩy sạch như kem che khuyết điểm hay màu môi.

Bạn nghĩ rằng việc tẩy trang cho mắt chỉ đơn giản là chà sát quanh vùng da đó để làm tan các lớp trang điểm, nhưng điều đó có thể gây kích ứng vùng mắt mỏng manh và thậm chí khiến lông mi của bạn bị rụng, mặc dù mi vẫn sẽ mọc trở lại. Nhưng gần đây, bác sĩ da liễu Azadeh Shirazi, M.D., được hội đồng chứng nhận, đã chia sẻ phương pháp tẩy trang mắt đậm yêu thích của mình. Về các chất tẩy trang tự nhiên, các chuyên gia khuyến nghị các loại dầu, nước cân bằng làm sạch và nước micellar giúp phá vỡ các lớp trang điểm. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại nước tẩy trang này đều được sản xuất như nhau: Nếu bạn đã từng sử dụng bông thấm nước micellar để tẩy trang mắt đậm thì phải mất một vài lần để làn da sạch thoáng.

Đó là lý do tại sao Shirazi khuyên bạn nên sử dụng dầu dưỡng làm sạch để đánh tan lớp trang điểm mắt đậm trước, cô ấy coi nước micellar là loại nước tẩy trang đi kèm của mình để loại bỏ cặn trang điểm còn sót lại sau khi sử dụng dầu làm sạch. Hãy cùng tham khảo cách mà Shirazi tẩy trang sau đây:

Đầu tiên, Shirazi sử dụng dầu dưỡng làm sạch trên miếng bông để tẩy trang. Cô ấy thoa sản phẩm từ từ, để nó làm tan lớp trang điểm mà không làm rát mắt quá mức.

Sau đó, cô sử dụng nước micellar để làm sạch da của mình và rửa sạch kem che khuyết điểm hoặc kem nền nhẹ vì cô ấy rất ít hoặc không sử dụng các sản phẩm nền.

Nếu bạn vẫn nhận thấy lớp trang điểm trên mắt vẫn còn sót lại, bạn có thể sử dụng micellar water một lần nữa để làm sạch những vết bẩn đó. Rất có thể việc loại bỏ lớp trang điểm sau lần đầu tiên sẽ dễ dàng hơn nhiều với dầu dưỡng làm sạch. Phương pháp này hoàn hảo cho những ai có xu hướng trang điểm nhẹ nhưng yêu thích đôi mắt quyến rũ hoặc gặp khó khăn trong việc tẩy trang vùng mắt. Nếu bạn đang sử dụng đầy đủ các lớp nền che phủ, bạn có thể dễ dàng tẩy trang hơn khi sử dụng một loại dầu dưỡng làm sạch nặng đô nào đó cho toàn bộ khuôn mặt. Dù bằng cách nào, hãy đảm bảo sử dụng sữa rửa mặt dạng nước sau khi bạn tẩy lớp trang điểm. Tạo ra một kiệt tác nghệ thuật trên khuôn mặt của bạn là một trong những niềm vui khi trang điểm. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải chăm sóc làn da của bạn khi bạn bắt đầu tẩy trang. Hãy sử dụng mẹo này vào lần tới khi bạn thấy mình gặp khó khăn trong việc tẩy trang nhé.

5 mẹo trang điểm giúp đôi mắt to tròn, hút hồn Đôi mắt to tròn luôn là điểm thu hút mọi ánh nhìn. Chính vì vậy, chỉ cần áp dụng một số mẹo trang điểm sẽ giúp khắc phục những ai mắt nhỏ trở nên to tròn, long lanh.

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