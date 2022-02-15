Trang điểm là một nghệ thuật giúp 'hack' tầm vẻ đẹp nhưng trang điểm như thế này sẽ khiến bạn già đi: Lưu ý ngay để sở hữu vẻ ngoài lộng lẫy

Dĩ nhiên rằng tác dụng ngược trong trang điểm là điều mà chúng ta không muốn mắc phải, đó là lý do tại sao những chuyên gia trang điểm hàng đầu luôn lưu ý những lỗi trang điểm có thể khiến bạn già đi. Hãy cùng tìm hiểu để biết những lỗi phổ biến nhất, cũng như những thay đổi bạn có thể thực hiện để việc trang điểm giúp bạn tôn lên được vẻ đẹp thwucj sự của mình.

Để tránh điều này, chuyên gia Winkenwerder khuyên bạn nên dưỡng ẩm hàng ngày theo nhu cầu của da. Cô nói: "Nếu da rất khô, hãy bắt đầu chăm da từ tối hôm trước. Một thói quen dưỡng ẩm ban đêm cho da khô có thể bao gồm toner, sau đó là kem dưỡng ẩm dạng gel. Lớp dầu đậm đặc bên trên da qua đêm sẽ giúp bạn thức dậy với làn da đủ ẩm để sẵn sàng trang điểm cho khuôn mặt rạng rỡ."

Lỗi trang điểm gây lão hóa hàng đầu hoàn toàn không liên quan đến kỹ thuật trang điểm mà do cách chăm sóc da tự nhiên của bạn. Thay vì chăm chăm vào cách trang điểm bạn phải chú ý đến làn da tự nhiên của mình đã đủ độ ẩm chưa. Chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp Mary Winkenwerder cho biết: "Khi lớp trang điểm bám trên da và các đặc điểm trên khuôn mặt khô, da sẽ hấp thụ nó như thể nó là một sản phẩm chăm sóc da". Điều này "tạo ra màu sắc không đồng đều và cũng không có nghĩa là tốt cho sức khỏe ."

Sử dụng quá nhiều kem nền là một sai lầm lớn khi trang điểm

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Tất cả chúng ta có thể đều đã nghe thấy cụm từ "ít hơn là nhiều hơn". Hóa ra, điều đó cũng áp dụng cho việc trang điểm. Laura Roncagli, một nghệ nhân trang điểm chuyên nghiệp và đồng sáng lập MyBeautik.com cho biết: "Một trong những lỗi trang điểm phổ biến nhất khiến mọi người trông già đi là sử dụng quá nhiều kem nền. Kem nền có thể làm cho da của bạn trông dày, nặng và có thể đọng lại thành các nếp nhăn, khiến chúng trở nên rõ ràng hơn."

Rất may, tránh điều này rất đơn giản. Roncagli khuyên bạn nên sử dụng kem nền có độ che phủ nhẹ hoặc trung bình và dùng cọ hoặc bông mút đánh đều lên da. Hãy thêm một lượng kem dưỡng ẩm vào lớp nền thông thường của bạn. Điều này sẽ tạo ra một hỗn hợp nhẹ, có thể trộn đều và sẽ tan vào da mà không cần nhấn mạnh đến kết cấu.

Chọn màu son môi phù hợp thậm chí còn quan trọng hơn khi bạn có tuổi

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Mặc dù sử dụng kem nền phù hợp là điều quan trọng, nhưng những gì đi kèm với nó cũng quan trọng không kém và một chút màu son môi có thể khắc phục mọi thứ. Tuy nhiên, khi bạn già đi, bạn sẽ muốn xem xét một màu sắc chính xác hơn hợp với da mình. Chuyên gia trang điểm Mandie Brice cho biết: "Điều quan trọng là không chỉ xem xét cách màu son tương tác với màu da của bạn mà còn với màu răng của bạn. Một số sắc thái son có màu vàng hoặc đỏ mà không có bất kỳ sắc thái xanh hoặc tím nào có thể làm cho răng trông vàng hơn, đó là dấu hiệu của sự lão hóa."

Để có được lựa chọn phù hợp bạn có thể cần một số thử nghiệm để nhận ra sai sót về màu son. Bạn nên đến quầy làm đẹp để trực tiếp thử và nhận lời khuyên từ các chuyên gia về màu son hợp với mình.

Sử dụng màu quá đậm cho vùng mắt cũng có thể khiến bạn trông già hơn

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Giống như son môi, trang điểm mắt có thể khiến bạn trông già hơn nếu bạn chọn sai màu. Ví dụ, đôi mắt màu khói rất sang trọng, nhưng chúng cũng có thể có tác dụng lão hóa. Brice nói: "Sử dụng mỹ phẩm màu đậm có thể làm nổi bật các đường nét. Nếu bạn có thể không muốn thể hiện bản thân thông qua màu sắc đậm hoặc sáng trên mắt, điều này có thể giúp bạn trông trẻ hơn." Cô ấy cũng lưu ý rằng phấn mắt lấp lánh cũng có thể nhấn mạnh các đường nét.

Đầu tư vào một bảng phấn mắt màu trung tính mà bạn yêu thích và bắt đầu thử nghiệm những diện mạo mới tahy vì tô màu mắt quá đậm. Nắm bắt giai đoạn mới này của hành trình làm đẹp sẽ giúp bạn sở hữu khuôn mặt tươi trẻ và rạng ngời hơn.

Theo Bestlife