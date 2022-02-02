Thời tiết ngày Tết đã lạnh còn khô, mách chị em cách chọn lớp trang điểm hoàn hảo vừa căng bóng lại tự nhiên

1. Biết sự khác biệt giữa tông màu tự nhiên và tông màu trầm.

Thật khó chịu và chưa kể là tốn kém khi chi tiền cho những loại trang điểm không phù hợp. Đó là lý do tại sao bạn nên tham khảo những bí kíp sau đây sẽ giúp bạn biết được màu sắc da thực sự của mình và chọn sản phẩm phù hợp cho làn da để có thể tôn lên được vẻ đẹp hoàn hảo của bạn. Thêm vào đó, có một mẹo bổ sung ở cuối bài rất hữu hiệu cho bạn, hãy cùng đọc nhé.

2 người có cùng nước da tự nhiên có thể có tông màu khác nhau. Đây là lý do tại sao một số đặc tính của mỹ phẩm, như phấn nền khi đánh lên da lại có những sự khác nhau tùy từng người.

Màu da là những gì bạn nhìn thấy trên bề mặt da, thường được mô tả là trắng ngà, sáng, trung bình, rám nắng hoặc sẫm màu.

là những gì bạn nhìn thấy trên bề mặt da, thường được mô tả là trắng ngà, sáng, trung bình, rám nắng hoặc sẫm màu. Undertone là màu cơ bản bên dưới bề mặt da của bạn, có thể thuộc các loại ấm, trung tính và mát.

2. Hiểu tông màu ấm, trung tính và lạnh của làn da

Thật không đúng khi cho rằng tông da trắng là luôn có tông màu lạnh và tông màu da tối hơn mặc định là tông màu ấm. Một người da trắng có thể có tông màu ấm, trong khi người có nước da sẫm màu hơn có thể có tông da lạnh.

Nếu da bạn có màu hơi hồng, hơi đỏ hoặc hơi xanh thì bạn có tông màu lạnh.

Có màu hơi vàng, hồng đào, bạn có một tông màu ấm.

Nếu bạn có sự kết hợp đồng đều của cả hai yêu tố trên, thì tông màu của bạn sẽ nghiêng về phía trung tính.

3. Tìm tông màu da với những thủ thuật đơn giản sau.

Bạn có thể dễ dàng xác định tông màu của mình mà không cần tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp. Dưới đây là một số bài kiểm tra đơn giản bạn có thể làm tại nhà.

Kiểm tra tĩnh mạch: Lưu ý màu sắc của tĩnh mạch. Các tĩnh mạch màu xanh lá cây có nghĩa là bạn có một làn da ấm. Các tĩnh mạch màu tía hoặc hơi xanh ám chỉ một tông màu lạnh hơn. Sự kết hợp của cả hai màu có nghĩa là bạn có một tông màu trung tính.

Lưu ý màu sắc của tĩnh mạch. Các tĩnh mạch màu xanh lá cây có nghĩa là bạn có một làn da ấm. Các tĩnh mạch màu tía hoặc hơi xanh ám chỉ một tông màu lạnh hơn. Sự kết hợp của cả hai màu có nghĩa là bạn có một tông màu trung tính. Kiểm tra đồ trang sức: Kiểm tra về các trang sức của bạn. Bạn thích phụ kiện vàng hơn vì chúng trông đẹp hơn trên người? Nó hợp với bạn chứng tỏ bạn có một tông màu ấm. Những người có làn da lạnh có xu hướng ưa chuộng đồ trang sức bằng bạc.

Kiểm tra về các trang sức của bạn. Bạn thích phụ kiện vàng hơn vì chúng trông đẹp hơn trên người? Nó hợp với bạn chứng tỏ bạn có một tông màu ấm. Những người có làn da lạnh có xu hướng ưa chuộng đồ trang sức bằng bạc. Thử nghiệm với ánh nắng mặt trời: Quan sát phản ứng của da khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Những người có tông da nóng thường có màu vàng rực rỡ, trong khi những người có tông da lạnh chuyển sang màu đỏ hoặc hồng và dễ bị bỏng khi tiếp xúc dưới ánh nắng mặt trời quá lâu.

Quan sát phản ứng của da khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Những người có tông da nóng thường có màu vàng rực rỡ, trong khi những người có tông da lạnh chuyển sang màu đỏ hoặc hồng và dễ bị bỏng khi tiếp xúc dưới ánh nắng mặt trời quá lâu. Bài kiểm tra áo sơ mi trắng: Mở tủ quần áo của bạn. Bạn có thấy rất mình sở hữu nhiều quần áo màu trắng không? Có lẽ là bởi vì chúng trông tuyệt vời trên tông màu lạnh của bạn nên được bạn thường xuyên ưu ái chọn lựa. Những người có tông da ấm hơn nghiêng về các sắc thái màu ngà, kem và nâu.

4. Nếu bạn có một tông da màu ấm, hãy thử những cách này.

Kem nền: Sử dụng kem nền có màu hơi vàng. Đây là những loại thường ghi vàng, mật ong hoặc màu be ấm trên nhãn.

Sử dụng kem nền có màu hơi vàng. Đây là những loại thường ghi vàng, mật ong hoặc màu be ấm trên nhãn. Son môi: Dùng các màu như cam cháy, đỏ gạch hoặc màu hồng đất để làm nổi bật làn da bên trong của bạn.

Dùng các màu như cam cháy, đỏ gạch hoặc màu hồng đất để làm nổi bật làn da bên trong của bạn. Đánh má hồng: Chọn màu cam hoặc đỏ để tôn lên tông màu da thực sự của bạn.

5. nếu bạn có một làn da lạnh, hãy thử những cách này.

Kem nền: Kem nền có tông màu hồng là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Nhiều thương hiệu làm đẹp cũng ghi chữ “C” trên nhãn để cho biết rằng nó dành cho làn da tông lạnh.

Kem nền có tông màu hồng là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Nhiều thương hiệu làm đẹp cũng ghi chữ “C” trên nhãn để cho biết rằng nó dành cho làn da tông lạnh. Son môi: Các màu có xu hướng hơi tía và màu mọng, như mận và đỏ anh đào là một lựa chọn an toàn.

Các màu có xu hướng hơi tía và màu mọng, như mận và đỏ anh đào là một lựa chọn an toàn. Phấn má hồng: Chọn phấn má hồng có màu hồng đào ấm hoặc màu hồng nhẹ nhàng để hài hòa với tông da lạnh của bạn.

6. Nếu bạn có một tông màu da trung tính,hãy thử những cách này.

Kem nền: Chọn các màu không quá hồng hoặc quá vàng. Một số thương hiệu cũng đặt chữ “N” trên nhãn của họ cho các tông màu trung tính.

Chọn các màu không quá hồng hoặc quá vàng. Một số thương hiệu cũng đặt chữ “N” trên nhãn của họ cho các tông màu trung tính. Son môi: Nếu bạn có một tông màu khá tự nhiên như vậy thì màu hồng sẽ trông tuyệt đẹp trên đôi môi của bạn. Đối với làn da sẫm màu, màu hoa cà và quả mọng sẽ mang lại cho bạn nụ cười rạng rỡ.

Nếu bạn có một tông màu khá tự nhiên như vậy thì màu hồng sẽ trông tuyệt đẹp trên đôi môi của bạn. Đối với làn da sẫm màu, màu hoa cà và quả mọng sẽ mang lại cho bạn nụ cười rạng rỡ. Phấn má hồng: Thật may vì với tông da này hầu như phù hợp mọi mọi loại màu phấn, mặc dù những sắc thái nhẹ nhàng hơn là một lựa chọn an toàn cho tông da này.

Thử nghiệm trang điểm...ảo!

Một số công ty làm đẹp hiện có một công cụ thử ảo trên ứng dụng hoặc trang web giúp trang điểm. Điều này cho phép bạn tải lên một bức ảnh hoặc sử dụng camera điện thoại của mình để tô màu kỹ thuật số để chọn những màu son môi, má hồng, kem che khuyết điểm và thậm chí cả bảng phấn mắt đa dạng. Hãy thử trải nghiệm và xem mình hợp với những cách trang điểm nào nhé.

Thoe Brightside