Trend 'răng chuột' cực dị hứa hẹn gây bão 2022, bạn đã thử chưa?

TikTok hiện tại là một trong những mạng xã hội có người dùng đông đảo nhất thế giới với đa phần tài khoản đến từ lứa tuổi gen Z. Mạng xã hội video này đã góp phần không nhỏ trong việc khiến các trào lưu được đông đảo mọi người trên thế giới hưởng ứng.



Trào lưu 'răng chuột' cực dị đang được nhiều TikToker hưởng ứng - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy chưa hữu hiệu với người dùng Việt Nam nhưng ở nước ngoài, TikTok đã trả tiền cho các video mà người dùng đăng tải qua lượt view và quảng cáo lồng vào. Vì muốn kiếm được nhiều view, nhiều người đã tạo ra các video lạ lùng, trong số đó có không ít các video tạo trend làm đẹp nhưng lại vô cùng "dị".