Trend 'răng chuột' cực dị hứa hẹn gây bão 2022, bạn đã thử chưa?

Trang điểm 19/11/2021 21:33

Trào lưu gắn hai chiếc răng giả như tạo hình của răng chuột lên rằng thật của mình đang "làm mưa làm gió" trên TikTok và hứa hẹn sẽ thành một "trend" làm đẹp mới cho năm 2022.

TikTok hiện tại là một trong những mạng xã hội có người dùng đông đảo nhất thế giới với đa phần tài khoản đến từ lứa tuổi gen Z. Mạng xã hội video này đã góp phần không nhỏ trong việc khiến các trào lưu được đông đảo mọi người trên thế giới hưởng ứng.

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Trào lưu 'răng chuột' cực dị đang được nhiều TikToker hưởng ứng - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy chưa hữu hiệu với người dùng Việt Nam nhưng ở nước ngoài, TikTok đã trả tiền cho các video mà người dùng đăng tải qua lượt view và quảng cáo lồng vào. Vì muốn kiếm được nhiều view, nhiều người đã tạo ra các video lạ lùng, trong số đó có không ít các video tạo trend làm đẹp nhưng lại vô cùng "dị".

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Nhiều người nói trào lưu này sẽ khiến việc 'nạo dừa bằng răng' trở nên vô cùng khả thi - Ảnh: Chụp màn hình

Những ngày vừa qua, "thế giới làm đẹp" trên TikTok lại có dịp xôn xao với một trào lưu được đánh giá là khó hiểu khi một người tạo hình cho hai chiếc răng cửa của mình trông giống như răng chuột hoặc răng thỏ.

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Nhiều người còn hài hước cho rằng đây sẽ trở thành 'trend' trong năm 2022 - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, trào lưu này được đặt tên là "Squirrel teeth" (Răng sóc) và mô tả là để "tôn vinh răng hô". Tuy có phần "dị hợm" và chẳng khác nào "làm trò cười cho thiên hạ", trào lưu này cũng đã thu hút không ít người tham gia.

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Chỉ cần hai chiếc móng tay giả bằng nhựa là có thể 'đu trend' này - Ảnh: Internet
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Chưa rõ thẩm mỹ ở đâu nhưng chắc chắn người mang 'bộ nhá' này sẽ thu hút không ít sự chú ý của người khác - Ảnh: Internet

Để bắt kịp trào lưu này, bạn không cần phải làm gì khó khăn, chỉ cần 2 chiếc móng tay giả có chiều dài phù hợp rồi gắn nó lên răng thật của mình là xong. Để cho chiếc răng này thêm phần "xinh đẹp", bạn có thể sơn hoặc đính đá như với móng tay hoặc đục lỗ rồi đeo khuyên vào như một món trang sức.

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Từ khóa:   trào lưu làm đẹp TikTok Squirrel teeth

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