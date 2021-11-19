Nhà mốt Công Trí lại tiếp tục gây ‘sốt’ khi ra mắt bộ sưu tập xuân hè 2022 trên tạp chí Vogue Mỹ

Thời trang 19/11/2021 11:57

Nhà thiết kế Công Trí mới đây ra mắt bộ sưu tập “CONG TRI” Xuân Hè 2022. Bộ sưu tập được đăng tải trên Vogue Runway theo lịch trình tuần lễ thời trang quốc tế.

Kể từ khi tham gia Tuần lễ Thời trang New York năm 2019, Công Trí liên tục thể hiện sự đa dạng trong cách thức khai thác ý tưởng. Biên độ sáng tạo của nhà thiết kế được nới rộng không ngừng từ thanh lịch và sang trọng (Xuân Hè 2020) đến khác biệt, ấn tượng (Xuân Hè 2021). Sự kết nối giữa Công Trí và Hollywood ngày một chặt chẽ hơn với với loạt minh tinh quốc tế lựa chọn trang phục của anh như Beyoncé, Gabrielle Union hay Miley Cyrus. Từ đó, việc đáp ứng được sự đa dạng trong phong cách là điều thiết yếu.

Nhà mốt Công Trí lại tiếp tục gây ‘sốt’ khi ra mắt bộ sưu tập xuân hè 2022 trên tạp chí Vogue Mỹ - Ảnh 1

Nhà mốt Công Trí lại tiếp tục gây ‘sốt’ khi ra mắt bộ sưu tập xuân hè 2022 trên tạp chí Vogue Mỹ - Ảnh 2

Trong mùa mốt Xuân Hè 2022, Công Trí hướng đến sự tinh giản và thanh lịch. Quan điểm này được thể hiện qua bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế. “Nhiều năm theo đuổi sự cầu kì và phức tạp đã giúp tôi đúc kết được những giá trị tinh tuý nhất. Đối với tôi, sự tinh giản trong thiết kế có được là nhờ chắt lọc kĩ càng. Muốn làm được điều này cần có thời gian”, Công Trí cho hay, “Đại dịch cũng giúp tôi kết nối với cuộc sống, nhìn nhận mọi việc theo cách giản đơn. Ngành thời trang thế giới đang thay đổi. Sự tinh giản, tích cực và bền vững được chú trọng.”

Nhà mốt Công Trí lại tiếp tục gây ‘sốt’ khi ra mắt bộ sưu tập xuân hè 2022 trên tạp chí Vogue Mỹ - Ảnh 3

Phần lớn bộ sưu tập “CONG TRI” Xuân Hè 2022 được thực hiện trên nền vải chiffon, taffeta, lụa và double satin. Đây là những chất liệu đặc trưng làm nên tên tuổi của Công Trí, đồng thời là chất liệu từ tự nhiên. Nhà CONG TRI tiếp tục thể hiện khả năng xử lí bậc thầy trong việc áp dụng các kĩ thuật drapping, thêu đính và chạy dây để tạo bề mặt chất liệu mới. Điều này thể hiện sức sáng tạo và đổi mới liên tục của nhà mốt. Kỹ thuật xếp vải origami 3D từ mùa Thu Đông 2021 tiếp tục được phát triển, thể hiện tính thống nhất trong cách thức Công Trí xây dựng thương hiệu.

Nhà mốt Công Trí lại tiếp tục gây ‘sốt’ khi ra mắt bộ sưu tập xuân hè 2022 trên tạp chí Vogue Mỹ - Ảnh 4

Xét về phong cách, bộ sưu tập cho thấy nét thanh lịch, sang trọng nhưng không kém táo bạo của người phụ nữ hiện đại. Không cầu kì trong việc dựng khối trang phục như mùa Thu Đông trước, nhà thiết kế tập trung vào đường cắt để tạo nên bộ sưu tập Xuân Hè 2022. Các phom đầm dài và váy được khoét ngực, xẻ tà sâu nhằm khéo léo tôn vinh nước da, đôi chân, khuôn cổ và vẻ đẹp gợi cảm của các quý cô. Các chi tiết cut-out ấn tượng tại phần eo và chân ngực thể hiện vẻ đẹp hiện đại và cá tính. Trên các mẫu vest và suit, Công Trí xử lí cầu vai rộng và vuông nhằm khắc hoạ sự mạnh mẽ và quyền lực.

Nhà mốt Công Trí lại tiếp tục gây ‘sốt’ khi ra mắt bộ sưu tập xuân hè 2022 trên tạp chí Vogue Mỹ - Ảnh 5

Hoạ tiết nơ và hoa thược dược là biểu tượng của nhà mốt, được Công Trí sử dụng làm điểm nhấn thị giác cho bộ sưu tập. Nếu hoạ tiết nơ được tạo ra từ kĩ thuật xếp origami, thì hoạ tiết hoa lại được xử lí từ lớp vải nguyên bản thành những lớp ren cầu kì, tinh xảo. Từ lớp ren độc bản này, nhà mốt CONG TRI đã sử dụng để tạo ra các thiết kế khác nhau.

Nhà mốt Công Trí lại tiếp tục gây ‘sốt’ khi ra mắt bộ sưu tập xuân hè 2022 trên tạp chí Vogue Mỹ - Ảnh 6

Dành cho mùa mốt đầu năm, Công Trí sử dụng bảng màu nóng nhằm tôn vinh sự rực rỡ và tươi mới. “Tôi muốn nói về sự tích cực và lạc quan”, Công Trí chia sẻ, “Đây là thông điệp của mùa xuân, cũng là thông điệp chung của thế giới.” Bên cạnh các gam màu đất đang là xu hướng thời trang như nâu và beige, điểm nhấn bộ sưu tập nằm ở các thiết kế đỏ, hồng vừa nữ tính, lại rất ấn tượng và thu hút thị giác.

Một số thiết kế khác trong BST:

Nhà mốt Công Trí lại tiếp tục gây ‘sốt’ khi ra mắt bộ sưu tập xuân hè 2022 trên tạp chí Vogue Mỹ - Ảnh 7Nhà mốt Công Trí lại tiếp tục gây ‘sốt’ khi ra mắt bộ sưu tập xuân hè 2022 trên tạp chí Vogue Mỹ - Ảnh 8Nhà mốt Công Trí lại tiếp tục gây ‘sốt’ khi ra mắt bộ sưu tập xuân hè 2022 trên tạp chí Vogue Mỹ - Ảnh 9Nhà mốt Công Trí lại tiếp tục gây ‘sốt’ khi ra mắt bộ sưu tập xuân hè 2022 trên tạp chí Vogue Mỹ - Ảnh 10Nhà mốt Công Trí lại tiếp tục gây ‘sốt’ khi ra mắt bộ sưu tập xuân hè 2022 trên tạp chí Vogue Mỹ - Ảnh 11Nhà mốt Công Trí lại tiếp tục gây ‘sốt’ khi ra mắt bộ sưu tập xuân hè 2022 trên tạp chí Vogue Mỹ - Ảnh 12

Photographer: Tang Tang

Makeup & Hair: Cu-Tíe

Model: Hoa Hậu Trần Tiểu Vy, Hoa Hậu Lương Thuỳ Linh, Svitlana

Producer: Lương Viết Thanh Tùng

Retoucher: Đàm Thoại My

Fashion: CONG TRI

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