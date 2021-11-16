Lộ diện trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ Bà triệu lần đầu tiên của Đỗ Hà tại Miss World 2021

Đăng quang ngôi vị Hoa Hậu Việt Nam 2020, Đỗ Hà được nhớ đến với vẻ đẹp ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ cùng đôi chân dài 1,11m đáng ngưỡng mộ. Trở thành nhan sắc đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi Miss World 2021 , nàng hậu sinh năm 2001 ngày càng hoàn thiện sau gần 1 năm nhiệm kỳ. Sự “lột xác” không chỉ được thể hiện ở ngoại hình mà còn trong phong thái lẫn kỹ năng.

Với hành trang đủ đầy, Đỗ Hà hoàn toàn có thể tự tin đến đất nước Puerto Rico để tranh tài cùng hơn 100 đại diện khác vào ngày 20/11 sắp tới. Trước ngày lên đường, nàng hậu đã có buổi giao lưu cũng như chia sẻ về những chuẩn bị của mình cho các phần thi tại Miss World 2021. Trong đó có sự góp mặt của dàn hậu đình đám như Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Kiều Loan, Phương Anh, Ngọc Thảo, Người đẹp Mai Phương, Ái Nhi… cùng các nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam.

Tại buổi lễ, Hoa hậu Đỗ Hà cũng chính thức được nhận sash đại diện Việt Nam từ đương kim Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh và bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam - Chủ tịch Sen Vang Entertainment (đơn vị nắm giữ bản quyền các cuộc thi quốc tế trong nước).

Không những thế, khán giả cũng được dịp chiêm ngưỡng cận cảnh những bộ trang phục mà cô sẽ mang đến cuộc thi năm nay. Đặc biệt, người đã lên ý tưởng cho tất cả những bộ trang phục của nàng hậu, đó chính là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam – Tổng đạo diễn của các cuộc thi nhan sắc lớn như Hoa Hậu Việt Nam, Miss World Vietnam.

Trang phục dự thi Top Model là một chiếc váy đặc biệt đến từ NTK Đỗ Long. Bộ váy mang tên “Vẻ đẹp của dòng sông” được lấy cảm hứng từ chính cái tên của nàng hậu – Đỗ Thị Hà. Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở những họa tiết được đính kết dựa trên hệ thống long mạch Việt Nam. Cùng với đó là phần tà bay bổng tạo hiệu ứng mềm mại trong phần trình diễn catwalk của cô nàng.

Bên cạnh đó, NTK Đỗ Long cũng thiết kế 2 bộ dạ hội khác cho đêm thi Chung kết, bám sát tone màu hồng – trắng vốn được ưa chuộng tại cuộc thi Miss World. Ý tưởng của bộ trang phục đầu tiên xuất phát từ những vì sao lấp lánh trên dãy ngân hà. Đặc biệt, 3000 viên đá pha lê được đính thủ công trên nền vải lưới cao cấp bởi 5 thợ đính trong vòng 1200 giờ đồng hồ.

Mẫu thiết kế thứ 2 khai thác vẻ đẹp từ hình ảnh uốn lượn đầy chân thực và sống động của những đồng ruộng bậc thang bao la vùng Tây Bắc khi nhìn từ trên cao. Với phom dáng đầm đuôi cá cổ điển được đính kết hơn 1000 viên đá sapphire giúp Hà tôn lên đường cong hoàn hảo và nổi bật giữa đám đông. Phần đuôi váy được biến tấu lạ mắt bằng việc xếp ly lưới chuyển màu thủ công càng mô tả rõ nét hơn vẻ đẹp huyền ảo của những cánh ruộng bậc thang ngập trong ánh nắng.

Cách đây không lâu, Đỗ Hà cũng đã hé lộ về sự chuẩn bị cho phần trình diễn Dances Of The World khiến cộng đồng nhan sắc không khỏi xôn xao. Tại sự kiện lần này, đại diện Việt Nam lần đầu thể hiện bài múa của mình trong bộ trang phục “Nhụy Kiều Tướng Quân – Bà Triệu”. Đây cũng là vị nữ tướng lừng danh đến từ quê hương Thanh Hóa của nàng hậu. Bộ trang phục được thiết kế bởi NTK Thủy Nguyễn và phần mão đội đầu được chế tác bởi NTK Ngô Mạnh Đông Đông.

Trang phục dân tọc của Đỗ Hà lấy cảm hứng từ Bà Triệu lần đầu được tiết lộ

Để có mang đến những màn trình diễn ấn tượng và tự tin, không thể không nhắc đến đội ngũ ekip cũng như các cố vấn chuyên môn đã hỗ trợ cho Đỗ Hà trong thời gian qua: Stylist Kiệt Cao, siêu mẫu Minh Tú, siêu mẫu Như Vân, chuyên viên trang điểm Quân Nguyễn, nhà tạo mẫu tóc Pu Lê, biên đạo Kim Anh, biên đạo Khoa Nguyễn.

Bên cạnh việc tập luyện gấp rút cho cuộc thi quốc tế, Đỗ Hà vẫn không quên trọng trách của mình trong vai trò một nàng hậu. Cô thường xuyên cống hiến cho cộng đồng bằng những hoạt đồng vô cùng ý nghĩa. Cùng với đó là việc đảm nhận vị trí Chủ tịch danh dự tại CLB thiện nguyện Suối Mát Từ Tâm, cô đã đóng góp cho bếp ăn phục vụ đội ngũ tuyến đầu và người cơ nhỡ trong giai đoạn bệnh dịch hoành hành.

Đặc biệt là dự án nhân ái mang tên “Peaceful Houses” (Những ngôi nhà bình yên) của đại diện Việt Nam tại Miss World đã gây xúc động cho khán giả trong nước lẫn quốc tế. Dự án được thực hiện tại xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam – một trong những địa điểm bị thiệt hại nặng nề sau trận bão lũ miền Trung năm 2020. Cô cùng BTC Hoa Hậu Việt Nam đã hỗ trợ 18 hộ dân và 1 trường học xây dựng là nhà cửa với số tiền lên đến 1 tỷ đồng.

Xinh đẹp, tài năng và giàu long nhân ái – đây đều là những yếu tố quan trọng có thể giúp Đỗ Hà tiến gần hơn đến ngôi vị Miss World 2021.

Ảnh: BTC