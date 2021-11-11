Lộ diện thiết kế trang phục Top Model của Đỗ Hà tại Miss World 2021

Trở thành đại diện của Việt Nam tại cuộc thi quốc tế, Hoa hậu Đỗ Hà đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng nhan sắc trong thời gian gần đây. Chỉ còn vài ngày nữa, nàng hậu sẽ chính thức lên đường sang Puerto Rico dự thi Miss World 2021 - một trong những cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh. Bên cạnh việc chia sẻ những hình ảnh tập luyện, cô nàng cũng không quên tiết lộ những trang phục đặc biệt mà mình sẽ mang đến cuộc thi.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nàng hậu xứ Thanh vừa đăng tải bản thiết kế cho trang phục tại phần thi Top Model. Bản vẽ lập tức nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả. Được biết, bộ trang phục do NTK Đỗ Long thiết kế. Không chỉ tại phần thi Top Model, anh cũng sẽ thiết kế trang phục cho Đỗ Hà trong đêm Chung kết cũng như nhiều sự kiện đặc biệt khác của cuộc thi.

Bắt nguồn cảm hứng từ chính cái tên “Hà”, bộ trang phục được thiết kế dựa trên “Vẻ đẹp của dòng sông”. Chia sẻ về bản vẽ, nàng hậu viết: “Người ta vẫn thường nói: ‘Nơi nào có dòng sông đi qua, nơi đó có sự sống’. Từ đó, Hà cũng muốn trở thành một ‘dòng sông’, mang đến những điều tươi mới và tích cực cho mọi người. Hơn thế nữa, Hà cũng muốn thể hiện ý chí và sự quyết tâm mà mình dành cho cuộc thi - ‘mãi chảy’ như dòng sông. Đó cũng là thông điệp mà Hà cũng như ekip muốn lồng ghép vào bộ trang phục của mình.

Và điều khiến Hà ưng ý nhất ở bản vẽ này đó chính là phần tua rua tạo hiệu ứng nước rơi cùng phần tà bay bổng với tone màu xanh đậm giúp Hà có thể thỏa sức sáng tạo trong phần trình diễn của mình. Hà tin đây sẽ là thiết kế giúp Hà tỏa sáng trên sân khấu và chinh phục được Ban giám khảo cũng như khán giả quốc tế.”

Những chi tiết trên bản vẽ cũng vô cùng cầu kỳ, được phác họa dựa trên hệ thống long mạch Việt Nam. Qua đó, khơi nguồn từ vẻ đẹp chân thực đến từ những bờ sông phù sa màu mỡ đắp bồi lên nhau đổ về biển lớn mang dấu ấn lịch sử Việt Nam. Tông màu xanh đậm chủ đạo cùng phom dáng đầm body ngắn kết hợp phần tà nhẹ nhàng bay bổng giúp Đỗ Hà khoe triệt để đôi chân vừa hoàn hảo vừa độc đáo khi xuất hiện tại đấu trường Miss World.

Để có thể tạo dấu ấn tại phần thi này, nàng hậu cũng không quên trau dồi kỹ năng trình diễn catwalk và pose dáng. Bên cạnh đó, nhan sắc của Đỗ Hà được đánh giá là ngày càng thăng hạng sau 1 năm đăng quang. Tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình, nàng hậu sẽ làm rạng danh nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Miss World 2021 sẽ diễn ra từ ngày 21/11 cho đến ngày 16/12 tại Puerto Rico. Bên cạnh đêm Chung kết, Đỗ Hà sẽ còn tranh tài cùng với hơn 100 đại diện khác tại những phần thi phụ hấp dẫn như Top Model, Head to head challenge, phần thi Thể thao,... Hãy tiếp tục cổ vũ và bình chọn cho đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss World 2021 nhé!

Ảnh: BTC