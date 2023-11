Phát súng mở màn của “ The Next Face Vietnam 2021 ” đã chính thức khơi mào cuộc chiến đầy kịch tính không chỉ giữa các thí sinh mà còn giữa giàn Huấn luyện viên gồm Hoa hậu H’Hen Niê , Hoa hậu Lương Thùy Linh, và Top Model Tydh Thùy Dương. Dù chưa chính thức lên sóng nhưng đoạn teaser ngắn hé lộ về vòng pick-team được phát sóng ở cuối tập 1 đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của netizen trên khắp các diễn đàn với màn tranh giành thí sinh đầy kịch tính khi mỗi vị mentor quyền lực đều có những chiến thuật riêng để “chiêu mộ” nhân tài về đội của mình.

Trong khi đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh và Topmodel TyhD cùng chọn trang phục tone mầu nâu sang trọng. Lần đâu tiên đảm nhận vị trí ghế nóng trong một chương trình truyền hình thực tế, Hoa hậu Lương Thùy Linh hứa hẹn là một ẩn số cực thú vị. Lựa chọn phong cách thanh lịch, sang trọng, nàng hậu chọn cho mình trang phục từ nhà mốt Louis Vuitton tuy đơn giản nhưng vẫn giúp Lương Thùy Linh toát lên thần thái vô cùng quyền lực.

Trong khi đó, nàng “Kate Moss” của Việt Nam - Topmodel TyhD chọn diện bộ trang phục trong BST “CTP No.01” vừa mới được trình làng của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Nữ Mentor trông “cực chất” trong combo sơ vin áo blazer họa tiết da beo được mix cùng chiếc quần nâu da bóng ống rộng vô cùng phá cách, cùng điểm nhấn là chiếc thắt lưng tone sur tone.

Sang ngày ghi hình thứ 2, Mentor H’Hen Niê tiếp tục khẳng định đẳng cấp “chuyên trị các màu nổi” khi xuất hiện trong bộ jumpsuit màu xanh neon nổi bật với chi tiết cut-out táo bạo ở ngực, khiến người hâm mộ một lần nữa phải trầm trồ vì visual siêu đỉnh. Hoàn thiện set đồ là phụ kiện băng đô và đôi cao gót tone sur tone giúp tổng thể không chỉ nổi bật mà còn vô cùng hài hòa. Nữ giám khảo từng chia sẻ phong cách thời trang của cô cũng là tiêu chí lựa chọn các thí sinh về team của mình, sẽ là những gương mặt đa sắc màu biến hoá linh hoạt giữa thời trang cao cấp và thời trang thương mại, đồng thời phải luôn nổi bật hình ảnh của mình trên mạng xã hội và truyền thông theo đúng như một biểu tượng kế tiếp của các người mẫu thời đại 4.0.

Không hề kém cạnh đàn chị, Mentor Lương Thùy Linh lần này chọn cho mình một chiếc váy ôm sát body xẻ cao để lộ body cân đối cùng đôi chân dài 1m22 của mình. Điểm nhấn của bộ trang phục chính là họa tiết rồng bay trên váy được thêu một cách tỉ mỉ tạo nên những đường nét vô cùng lạ mắt và nổi bật . Bên cạnh đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh còn chọn thêm đôi khuyên tai cùng họa tiết và đôi giày cao gót xoắn ánh bạc ôm trọn đôi chân thon gọn của cô. Với màn chào sân vô cùng ấn tượng cùng các outfit đậm chất thời trang, Lương Thuỳ Linh đang mang tới hình ảnh hoàn toàn mới lạ và dần khẳng định mình xứng đáng với vị trí Mentor đầy quyền lực của The Next Face Vietnam mùa đầu tiên.

Trong khi đó, TyhD Thùy Dương lại chọn cho mình cách kết hợp độc đáo giữa sơ mi trắng và chân váy da ôm sát, cùng giày cao gót mũi vuông theo phong cách cổ điển, kết hợp với đôi vớ lưới và cài tóc bản to khiến tổng thể bộ trang phục trở nên vô cùng ấn tượng. Mái tóc màu xanh được uốn gọn thành từng cuộn càng làm nổi bật những góc cạnh trên khuôn mặt đậm chất high-fashion của TyhD. Đảm nhận vị trí Mentor lần này, TyhD Thùy Dương hứa hẹn sẽ đem lại nhiều điều bất ngờ, thú vị cho khán giả bằng chính kinh nghiệm và cá tính của mình.

Outfit của Thùy Dương khiến người xem liên tưởng tới "cô Cám" trong truyện cổ tích thời hiện đại

Là ‘mì chính cánh’ trong dàn Ban giám khảo, đảm nhận vị trí Host cực kỳ quan trọng, Giám đốc sáng tạo - chuyên gia trang điểm Nam Trung vẫn trung thành với những outfit tối giản nhưng vẫn chỉn chu, thanh lịch. Đến với ngày quay hình đầu tiên với Top 20 thí sinh xuất sắc nhất vị Host quyền lực đã chọn cho mình một bộ trang phục đen cực kì đơn giản giúp anh có thể dễ dàng theo sát các thí sinh ở những phần thử thách. Và đến với vòng Pick-team, Host Nam Trung cũng đã lựa chọn cho mình một bộ vest với phong cách vô cùng thanh lịch nhưng không kém phần quyền lực, điều này giúp cho vị giám khảo trở nên vô cùng nổi bật ở vị trí của mình và đưa đến cho các vị Mentor những lời khuyên chính xác nhất để lựa chọn thí sinh về đội của mình.

Bước vào vòng Pick-team đầy kịch tính và không khoan nhượng, các vị Mentor sẽ tung những tuyệt chiêu gì để chiêu dụ thí sinh về đội mình? Ai sẽ thuyết phục được nhiều ứng viên “nặng ký” vào đội của mình nhất? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 2 của The Next Face Vietnam, được phát sóng trên Facebook Watch vào ngày 14/11/2021 qua Fanpage chính thức của Chương trình The Next Face Vietnam https://www.facebook.com/thenextfacevietnam

Ảnh: BTC