Á hậu Kim Duyên khoe vòng 1 và lưng trần gợi cảm trong thiết kế ‘Nàng Tiên Cá’ trước thềm Miss Universe

Thời trang 09/11/2021 13:11

Trong bộ ảnh mới gửi đến khán giả, Á hậu Kim Duyên mang đến những hình ảnh nóng bỏng, khoe vóc dáng gợi cảm cùng vẻ đẹp vô cùng quyến rũ.

Trước khi chính thức lên đường tham gia Miss Universe, Á hậu Kim Duyên liên tục gửi đến khán giả những bộ ảnh ấn tượng của mình. Sau quá trình tập luyện và chuẩn bị cho hành trình chinh phục Miss Universe, Á hậu Kim Duyên đã có chỉ số hình thể cải thiện đáng kể, một cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh cùng tinh thần tích cực. 

Á hậu Kim Duyên khoe vòng 1 và lưng trần gợi cảm trong thiết kế ‘Nàng Tiên Cá’ trước thềm Miss Universe - Ảnh 1Á hậu Kim Duyên khoe vòng 1 và lưng trần gợi cảm trong thiết kế ‘Nàng Tiên Cá’ trước thềm Miss Universe - Ảnh 2

Trong bộ ảnh mới được gửi đến khán giả, Á hậu Kim Duyên diện các trang phục của NTK Đỗ Long, NTK Hoàng Tony, NTK Võ Thanh Can. Cô mang đến những hình ảnh nóng bỏng, khoe vóc dáng gợi cảm cùng vẻ đẹp vô cùng cuốn hút của mình.

Á hậu Kim Duyên khoe vòng 1 và lưng trần gợi cảm trong thiết kế ‘Nàng Tiên Cá’ trước thềm Miss Universe - Ảnh 3

Để có được hình ảnh như hiện tại, Á hậu Kim Duyên uống nhiều nước và ăn nhiều trái cây, rau, nghiêm ngặt thực hiện theo chế độ được PT thiết kế riêng. Bên cạnh đó, Kim Duyên còn chăm chỉ tích cực tập luyện thể hình, chủ yếu tập các bài về siết cơ, tăng sự dẻo dai và săn chắc cho cơ thể, đó cũng là hình ảnh mà Kim Duyên hướng đến để có được vóc dáng khoẻ khoắn, phù hợp với cuộc thi Miss Universe. 

Á hậu Kim Duyên khoe vòng 1 và lưng trần gợi cảm trong thiết kế ‘Nàng Tiên Cá’ trước thềm Miss Universe - Ảnh 4Á hậu Kim Duyên khoe vòng 1 và lưng trần gợi cảm trong thiết kế ‘Nàng Tiên Cá’ trước thềm Miss Universe - Ảnh 5

Chỉ còn gần 1 tháng nữa, Á hậu Kim Duyên sẽ chính thức lên đường tham gia Miss Universe, đây là thời điểm Á hậu Kim Duyên dành toàn lực cho công tác rèn luyện, chuẩn bị cho cuộc thi. Hiện cô đang tập trung ghi hình cho hành trình Road to Miss Universe. Toàn bộ quá trình đến với đấu trường nhan sắc sẽ được cô truyền tải đến khán giả qua các tập phát sóng của Series “Road To Miss Universe 2021” lúc 20h thứ 6 hàng tuần trên Fanpage Vietnam Road To Miss Universe, Miss Universe Vietnam - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam.

Á hậu Kim Duyên khoe vòng 1 và lưng trần gợi cảm trong thiết kế ‘Nàng Tiên Cá’ trước thềm Miss Universe - Ảnh 6Á hậu Kim Duyên khoe vòng 1 và lưng trần gợi cảm trong thiết kế ‘Nàng Tiên Cá’ trước thềm Miss Universe - Ảnh 7

Photographer: Trí Nghĩa

Makeup: Quân Nguyễn

Hair: Pu Lê

Stylist by Trần Đạt - D2 Styling

Fashion: Đỗ Long, Hoàng Tony, Võ Thanh Can

Art Director: Tuấn Nguyễn

Từ khóa:   Kim Duyên Miss Universe 2021 Á hậu Kim Duyên

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