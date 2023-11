Á hậu Kim Duyên khoe vòng 1 và lưng trần gợi cảm trong thiết kế ‘Nàng Tiên Cá’ trước thềm Miss Universe

Trong bộ ảnh mới được gửi đến khán giả, Á hậu Kim Duyên diện các trang phục của NTK Đỗ Long, NTK Hoàng Tony, NTK Võ Thanh Can. Cô mang đến những hình ảnh nóng bỏng, khoe vóc dáng gợi cảm cùng vẻ đẹp vô cùng cuốn hút của mình.

Để có được hình ảnh như hiện tại, Á hậu Kim Duyên uống nhiều nước và ăn nhiều trái cây, rau, nghiêm ngặt thực hiện theo chế độ được PT thiết kế riêng. Bên cạnh đó, Kim Duyên còn chăm chỉ tích cực tập luyện thể hình, chủ yếu tập các bài về siết cơ, tăng sự dẻo dai và săn chắc cho cơ thể, đó cũng là hình ảnh mà Kim Duyên hướng đến để có được vóc dáng khoẻ khoắn, phù hợp với cuộc thi Miss Universe.

Chỉ còn gần 1 tháng nữa, Á hậu Kim Duyên sẽ chính thức lên đường tham gia Miss Universe, đây là thời điểm Á hậu Kim Duyên dành toàn lực cho công tác rèn luyện, chuẩn bị cho cuộc thi. Hiện cô đang tập trung ghi hình cho hành trình Road to Miss Universe. Toàn bộ quá trình đến với đấu trường nhan sắc sẽ được cô truyền tải đến khán giả qua các tập phát sóng của Series “Road To Miss Universe 2021” lúc 20h thứ 6 hàng tuần trên Fanpage Vietnam Road To Miss Universe, Miss Universe Vietnam - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam.

Photographer: Trí Nghĩa

Makeup: Quân Nguyễn

Hair: Pu Lê

Stylist by Trần Đạt - D2 Styling

Fashion: Đỗ Long, Hoàng Tony, Võ Thanh Can

Art Director: Tuấn Nguyễn