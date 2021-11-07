Bùi Linh Chi 'The Face' khoe vóc dáng "thần vệ nữ", xứng danh ứng cử viên sáng giá trước thềm Miss Universe Vietnam 2021

Chỉ sau 1 đêm đăng tải profile dự thi trên fanpage của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam (HHHVVN), học trò cưng của Thanh Hằng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ nhiều người hâm mộ và fan nhan sắc Việt. Sở hữu chiều cao không quá ấn tượng 1m68, nhưng Bùi Linh Chi vẫn đốt mắt người nhìn bởi hình thể khoẻ khoắn, quyến rũ.

Theo như cô nàng chia sẻ dù chiều cao hạn chế, cộng với một vết sẹo lớn trên trán, Linh Chi vẫn tự tin tham dự đấu trường nhan sắc hoàn vũ VN năm nay. “Ngoại hình không là rào cản của bản thân”. Tuy vậy Linh Chi cũng đã cố gắng tập luyện để thay đổi hình thể phù hợp với cuộc thi. Trong 2 tháng, người đẹp rũ bỏ thân hình cò hương. Tăng 5kg và trở nên cân đối, cuốn hút hơn nhiều.

Sở hữu cùng với làn da nâu và nét mặt góc cạnh cực Tây, nhan sắc này khiến dàn thí sinh mạnh của HHHVVN 2021 phải dè chừng. Cô nàng cũng thể hiện rõ quan điểm về yếu tố ngoại hình, giá trị bản thân trong thời đại hiện nay qua bài post facebook rất sâu sắc gần đây. Nội dung bài đăng hiện đang nhận được nhiều sự đồng tình từ cộng đồng mạng và người hâm mộ.

Gần 1 năm trước, khi vừa quyết định sẽ tham gia cuộc thi HHHVVN2021, Linh Chi chỉ chia sẻ với một vài người thân xung quanh và nhận lại nhiều cảm xúc. Bất ngờ có, ủng hộ có, động viên có, thậm chí cả những phản ứng thực tế bên trên. Chắc chắn, ai khi nghe những lời nói này cũng sẽ có nhiều luồng suy nghĩ, hoài nghi về bản thân.

Cô chia sẻ: “Linh Chi luôn tin rằng, một cô gái đẹp trong thời đại mới không chỉ có sắc vóc mà còn đẹp cả tâm hôn. Và cô gái đó cũng sẽ là người luôn tự tin và trân trọng chính bản thân mình”. Người đẹp hiện đang nhận được sự ủng hộ lớn và được đánh giá rất cao, tuy không sở hữu hình thể quá ấn tượng. Chỉ với chiều cao 1m68, cân nặng 50kg, chỉ số hình thể 84 - 62 - 93, nhưng bằng sự sâu sắc cũng như quyết tâm cao độ, Bùi Linh Chi hứa hẹn sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi năm nay.

Để chạm tới mục tiêu lớn nhất của mình trong cuộc thi năm nay, Linh Chi sẽ còn phải cố gắng thêm rất rất nhiều. Linh Chi luôn thầm cảm ơn những người bạn, người thầy đã kiên nhẫn đồng hành để giúp Chi thay đổi thân hình cò hương khó tăng kí này. Cô hy vọng mọi người cũng cùng suy nghĩ với mình rằng: “Ngoại hình không là rào cản của bản thân, rào cản lớn nhất là sự nhìn nhận và cách đón nhận mọi sự việc!”.

Linh Chi luôn tin rằng, mỗi người luôn là độc nhất vô nhị, những món quà đặc biệt trên cơ thể chúng ta không một ai có! Chưa kể đến những yếu tố riêng biệt của từng cá nhân: tình yêu thương, lòng bao dung, sự thấu hiểu, kinh nghiệm và kiến thức. Hãy luôn tin vào chính mình, đặt giá trị của bản thân vào những thứ thực tế hơn, kể cả những khiếm khuyết của mình nữa. Mỗi ngày mài dũa thêm chút, cải thiện, để chúng ta sẽ luôn sẽ là một phiên bản tốt hơn. Đó cũng chính là hành trang của Linh Chi khi bước đến một hành trình chinh phục những dấu ấn mới.

Ảnh: NVCC