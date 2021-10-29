Hoa Hậu H’hen Niê 'tím lịm tìm sim', tươi rói bên cạnh host Nam Trung tại ‘The Next Face Vietnam’

Thời trang 29/10/2021 11:42

H’Hen Niê diện đầm tím nổi bật bên cạnh host Nam Trung trong ngày sơ tuyển thứ 2 của “The Next Face Vietnam”

Không phụ sự trông ngóng của khán giả, sự xuất hiện của bộ ba giám khảo quyền lực “The Next Face” trong 2 ngày ghi hình vòng Sơ tuyển (Casting) trực tuyến và trực tiếp vừa qua đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thú hút sự chú ý trên các diễn đàn. Sau những thử thách căng thẳng ở vòng sơ tuyển đã chọn ra được những thí sinh tiềm năng bước vào vòng thi bikini và phỏng vấn cùng Ban giám khảo. 

Sau 2 ngày ghi hình online thông qua nền tảng OnMeeting và casting trực tiếp tại TP.HCM, từ Top 200, Ban giám khảo đã chọn ra những thí sinh bước tiếp vào vòng thi thể hình và phỏng vấn với BGK. Trong ngày ghi hình thứ ba này, Hoa hậu - Mentor H’Hen Niê và Host chương trình - Giám đốc sáng tạo, Chuyên gia trang điểm Nam Trung một lần nữa chứng minh độ hot của mình khi tiếp tục xuất hiện với phong cách thời trang vô cùng nổi bật.

Hoa Hậu H’hen Niê 'tím lịm tìm sim', tươi rói bên cạnh host Nam Trung tại ‘The Next Face Vietnam’ - Ảnh 1

Có mặt sớm tại buổi ghi hình, nếu như ở hai ngày trước Top 5 Hoa hậu hoàn vũ thế giới - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê theo đuổi hình tượng năng động, cá tính, thì hôm nay nàng hậu lại chọn cho mình phong cách đằm thắm, nữ tính. H’Hen Niê đã khéo léo khoe trọn vóc dáng săn chắc cùng làn da nâu gợi cảm trong outfit váy body màu tím sẫm với điểm nhấn là phần bèo nhún bồng bềnh, được thiết kế xếp nếp vô cùng cầu kỳ ở phần vai chạy dọc xuống eo.

Hoa Hậu H’hen Niê 'tím lịm tìm sim', tươi rói bên cạnh host Nam Trung tại ‘The Next Face Vietnam’ - Ảnh 2

Đi kèm với chiếc đầm là phụ kiện giày cao gót ánh kim cùng trang sức đơn giản. Tổng thể tạo nên một nét đẹp cuốn hút, nhã nhặn nhưng không kém phần quyền lực và nổi bật của nữ giám khảo khi ngồi trên vị trí ghế nóng của cuộc thi. Sau khi cái tên H’Hen Niê được chính thức công bố ngồi vào vị trí giám khảo của “The Next Face” Vietnam 2021 đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ đông đảo của người hâm mộ. Nhiều khán giả không khỏi tò mò về tiêu chí chọn thí sinh cũng như cách ứng biến xử lý tình huống của nàng hậu khi lần đầu đảm nhận trọng trách hoàn toàn mới này. Bên cạnh đó, nhiều nhận xét cho rằng, cô sẽ là ẩn số thú vị và chứa đựng nhiều sự bất ngờ cho mùa đầu tiên của “The Next Face Vietnam”.

Hoa Hậu H’hen Niê 'tím lịm tìm sim', tươi rói bên cạnh host Nam Trung tại ‘The Next Face Vietnam’ - Ảnh 3

Bên cạnh H’Hen Niê, vị giám khảo nam duy nhất của chương trình - Host Nam Trung lựa chọn cho mình bộ outfit có phần giản dị hơn so với 2 ngày ghi hình trước. Anh xuất hiện trong combo áo sơ mi đơn giản được mix cùng quần kaki tone sur tone. Giống với những buổi ghi hình trước, giám khảo Nam Trung vẫn trung thành với đôi sneaker trắng đơn giản cùng mái tóc được chải gọn gàng giúp đem đến diện mạo vô cùng năng động, trẻ trung cho nam giám khảo.

Hoa Hậu H’hen Niê 'tím lịm tìm sim', tươi rói bên cạnh host Nam Trung tại ‘The Next Face Vietnam’ - Ảnh 4

Là người dày dặn kinh nghiệm thường xuyên nắm vai trò quan trọng trong các chương trình truyền hình thực tế về thời trang và người mẫu như “Vietnam’s Next Top Model, The Face Vietnam”, … việc trở lại vị trí “cầm cân nảy mực” của giám khảo Nam Trung tại “The Next Face Vietnam” mùa đầu tiên không chỉ đảm bảo được chất lượng chuyên môn cho chương trình mà còn là “thỏi nam châm” thu hút khán giả cho mỗi tập phát sóng.

Hoa Hậu H’hen Niê 'tím lịm tìm sim', tươi rói bên cạnh host Nam Trung tại ‘The Next Face Vietnam’ - Ảnh 5Hoa Hậu H’hen Niê 'tím lịm tìm sim', tươi rói bên cạnh host Nam Trung tại ‘The Next Face Vietnam’ - Ảnh 6

Ở ngày ghi hình thứ 3, các thí sinh được trình diễn trang phục bikini trước các giám khảo để đánh giá về các chỉ số hình thể. Sau vòng bikini, các thí sinh tiềm năng tiếp tục đến với vòng phỏng vấn trực tiếp và thử thách kỹ năng cùng giám khảo và để tìm ra những gương mặt phù hợp nhất sở hữu tấm vé bước vào vòng Chọn đội (Pick team), tiến gần hơn với “ngôi nhà chung” “The Next Face Vietnam” 2021.

Hãy cùng theo dõi và đón chờ những tình tiết thú vị sẽ có trong tập 1 của “The Next Face” Vietnam, được phát sóng trên Facebook Watch vào ngày 07/11/2021.

Ảnh: BTC

 

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Từ khóa:   H'hen Niê Nam Trung The Next Face Vietnam 2021

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