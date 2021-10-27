Sau khi nhà sản xuất "The Next Face Vietnam 2021" công bố 2 mentor nhận lời mời tham gia vào chương trình năm nay là Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 H'Hen Niê và Á hậu Hoàn Vũ 2017 Mâu Thủy, người hâm mộ không khỏi mong mỏi người còn lại sẽ là Á hậu Hoàn Vũ 2017 Hoàng Thùy, như thế là bộ 3 "Hoàn vũ" năm 2017 sẽ chính thức tái hợp cùng nhau trên "đấu trường" tuyển chọn những gương mặt làng thời trang và model mới "The Next Face Vietnam 2021".

Bài đăng cáo lỗi của Hoàng Thùy trên trang cá nhân "lỡ chuyến đò" "The Next Face" năm nay gây bao tiếc nuối cho người hâm mộ. Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên sau khi chương trình công bố host quyền lực là Chuyên gia trang điểm Nam Trung, khán giả đang hân hoan đầy cảm xúc vì được thấy vị giám khảo quyền lực quay trở lại với vai trò host của "The Next Face Vietnam 2021", mentor "tin đồn" Hoàng Thùy đã chính thức có bài đăng "cáo lỗi" cùng nhà sản xuất rằng mình không thể tham dự chương trình năm nay vì dự định riêng, mặc dù nhận được lời mời từ Madam Trang Lê gây bao tiếc nuối cho người hâm mộ.