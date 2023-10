Tuy nhiên sau khi chương trình công bố host quyền lực là Chuyên gia trang điểm Nam Trung, khán giả đang hân hoan đầy cảm xúc vì được thấy vị giám khảo quyền lực quay trở lại với vai trò host của "The Next Face Vietnam 2021", mentor "tin đồn" Hoàng Thùy đã chính thức có bài đăng "cáo lỗi" cùng nhà sản xuất rằng mình không thể tham dự chương trình năm nay vì dự định riêng, mặc dù nhận được lời mời từ Madam Trang Lê gây bao tiếc nuối cho người hâm mộ.

Sau khi nhà sản xuất " The Next Face Vietnam 2021 " công bố 2 mentor nhận lời mời tham gia vào chương trình năm nay là Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 H'Hen Niê và Á hậu Hoàn Vũ 2017 Mâu Thủy, người hâm mộ không khỏi mong mỏi người còn lại sẽ là Á hậu Hoàn Vũ 2017 Hoàng Thùy , như thế là bộ 3 "Hoàn vũ" năm 2017 sẽ chính thức tái hợp cùng nhau trên "đấu trường" tuyển chọn những gương mặt làng thời trang và model mới "The Next Face Vietnam 2021".

Hoàng Thùy Viết trên trang cá nhân như sau: "Dù nhận được lời mời của chị Trang Lê làm Mentor 'The Next Face Vietnam' nhưng do có một số dự định khác từ trước nên Thuỳ đành lỗi hẹn với chương trình. Cám ơn BTC đã tin tưởng và ngỏ ý mời. Các bạn hãy đăng kí chương trình để nhận được nhiều cơ hội phát triển nhé! Thuỳ hi vọng sẽ có cơ hội đồng hành cùng các bạn trong các chương trình sau. Thuỳ xin chúc chương trình thành công".

Vậy là "một mảnh" của bộ ba "Hoàn Vũ" năm 2017 đã không thể có mặt như mong đợi của nhiều fan

"The Next Face Vietnam 2021" không chỉ là cuộc thi nhằm tìm kiếm và đào tạo những gương mặt người mẫu mới cho làng thời trang Việt Nam, mà một trong những tiêu chí quan trọng cho format mới này chính là khả năng xây dựng hình ảnh và tạo sức ảnh hưởng trên mạng xã hội trong thời đại 4.0. Hiện vị trí mentor tiếp theo sau khi Hoàng Thùy "lỡ con đò" vẫn còn đang là một ẩn số chờ được giải đáp nhưng dẫu gì thì sức hút của "The Next Face Vietnam 2021" là điều không thể chối cãi.