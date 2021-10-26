Thúy Ngân xé bảng tên tự nhiên thành...xé áo Karik, tư thế thì lại...dễ khiến người khác hiểu lầm?

Tin tức giải trí 26/10/2021 18:11

Karik "Thứ 7 cao sang, chủ nhật hoang tàng" là đây. Đối lập với hình ảnh đầy sang chảnh của mình ở "Rap Việt" là một Karik te tua tơi tả ở "Running Man".

Tiếp nối những thử thách trong đợt huấn luyện đặc biệt tại Hàn Quốc, tập này 2 đội Xanh – Vàng đã có một cuộc rượt đuổi xé bảng tên đầy gay cấn tại trụ sở SBS. Mang trong lòng sự quyết tâm phục thù, Thúy Ngân khẳng định chắc chắn phải chính tay mình xé được bảng tên của Karik. Quả thật cô nàng đã có 2 lần trạm chán, đấu tay đôi với chàng Rapper điển trai.

Thúy Ngân xé bảng tên tự nhiên thành...xé áo Karik, tư thế thì lại...dễ khiến người khác hiểu lầm? - Ảnh 1

Vẫn giữ chiến thuật “không coi Thúy Ngân là con gái”, Karik dồn toàn lực giằng co, nhấc bổng, kéo lê Hoa Săn Mồi trên sàn. Điều Karik không ngờ tới là lần này, Thúy Ngân cũng đã nạp đủ năng lượng cùng sự quyết chiến, cô nàng sẵn sàng dùng toàn lực xé toang áo của đối thủ không thương tiếc. Sau trận chiến đầu tiên, Karik phải nhờ tới sự giúp sức của Liên Bỉnh Phát mới có thể xé được bảng tên của Thúy Ngân. 

Thúy Ngân xé bảng tên tự nhiên thành...xé áo Karik, tư thế thì lại...dễ khiến người khác hiểu lầm? - Ảnh 2

Chưa dừng lại ở đó, Thúy Ngân vẫn chưa bỏ cuộc khi quyết định tự hồi sinh chính mình với bảng tên trống. Lần thứ hai đối mặt với “oan gia”, Thúy Ngân tiếp tục dùng chiêu ‘xé áo’ khiến Karik “không còn gì để mất”. Đặc biệt lần này, Trương Thế Vinh cũng không ngoài cuộc, Voi Biển nghe lời kêu gọi viện trợ của Hoa Săn Mồi đã cùng Song Thỏ tới dồn ép Karik vào bước đường cùng. Đuối sức cùng với tấm áo rách thảm thương, Karik đành chịu thua… nằm im cho Thúy Ngân xé bảng tên liên tiếp vài lần để thỏa nỗi ấm ức.  

Thúy Ngân xé bảng tên tự nhiên thành...xé áo Karik, tư thế thì lại...dễ khiến người khác hiểu lầm? - Ảnh 3

Thúy Ngân xé bảng tên tự nhiên thành...xé áo Karik, tư thế thì lại...dễ khiến người khác hiểu lầm? - Ảnh 4

Ở một diễn biến khác, Liên Bỉnh Phát cũng lần đầu phải chấn thương đổ máu khi đấu tay đôi cùng Jun Phạm. Lần này, Thỏ Trắng lực điền đã mạnh mẽ quyết chiến với “kẻ mạnh”. Trong cuộc giằng co căng thẳng của cả hai, Jun Phạm đã nhanh tay xé được bảng tên của Bé Bỉnh. Đây là một nỗ lực rất lớn của Thỏ Trắng, chứng minh anh chàng không còn nhút nhát và chạy trốn nữa. Khán giả hoàn toàn có thể tin tưởng rằng Thỏ Trắng Jun Phạm mạnh mẽ ngang với bất kỳ ai, chính thức gia nhập vào “hội cơ bắp lực điền” của “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy”.

Thúy Ngân xé bảng tên tự nhiên thành...xé áo Karik, tư thế thì lại...dễ khiến người khác hiểu lầm? - Ảnh 5Thúy Ngân xé bảng tên tự nhiên thành...xé áo Karik, tư thế thì lại...dễ khiến người khác hiểu lầm? - Ảnh 6

Một vài hình ảnh ở thử thách "bùn lầy" cộp mác "Running Man" ở tập 6:

Thúy Ngân xé bảng tên tự nhiên thành...xé áo Karik, tư thế thì lại...dễ khiến người khác hiểu lầm? - Ảnh 7Thúy Ngân xé bảng tên tự nhiên thành...xé áo Karik, tư thế thì lại...dễ khiến người khác hiểu lầm? - Ảnh 8Thúy Ngân xé bảng tên tự nhiên thành...xé áo Karik, tư thế thì lại...dễ khiến người khác hiểu lầm? - Ảnh 9Thúy Ngân xé bảng tên tự nhiên thành...xé áo Karik, tư thế thì lại...dễ khiến người khác hiểu lầm? - Ảnh 10

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Running Man Karik Thúy Ngân

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